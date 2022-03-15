Редактор «Первого канала» ворвалась в прямой эфир с политическим плакатом

В соцсетях обсуждают инцидент, который произошел накануне, 14 марта, во время выпуска вечерних новостей «Первого канала». В прямом эфире неожиданно появилась девушка с плакатом против «военной спецоперации» в Украине. На плакате, в частности, была надпись, призывающая зрителей «не верить пропаганде». Все это произошло за спиной ведущей Екатерина Андреевой.

Позднее стало известно, что в прямой эфир ворвалась телевизионный редактор канала Марина Овсянникова. Сразу после инцидента ее задержали. Ночью адвокат Даниил Берман уточнил, что Марина Овсянникова находится в дежурной части телецентра «Останкино», однако его к ней не пустили. Где находится журналистка сейчас, неизвестно.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков предположил, что в отношении девушки составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Эта статья предполагает штраф от 30 до 100 тысяч рублей, арестовать по ней не могут.

До того, как устроить протестную акцию, Марина Овсянникова опубликовала видеообращение, в котором попросила завершить «спецоперацию».