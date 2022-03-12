Сплошные проверки на дорогах стартуют в нескольких регионах. В Югре — нет

Массовые рейды, направленные на борьбу с нарушителями правил дорожного движения, стартуют сразу в нескольких регионах страны, сообщает РБК. Сплошные проверки на дорогах выглядят так: на определенном участке ставят несколько полицейских экипажей, которые останавливают все автомобили, которые двигаются по нему.

В первую очередь ищут тех, кто слега перебрал за рулем, впрочем, внимания удостаивают и других нарушителей.

В ближайшие дни сплошные проверки пройдут в Смоленске, Уфе, Тульской, Нижегородской, Саратовской, Тверской, Кировской, Ивановской областях.