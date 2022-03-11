Госдума приняла законопроект об электронных выборах в России

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект о дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Согласно документу, онлайн-выборы теперь возможны в целом в России и в регионах.

Для электронного голосования будут использовать государственную автоматизированную систему «Выборы» и другие сертифицированные ГИС, в том числе региональные. Россияне смогут голосовать на сайте в интернете или через мобильное приложение.

Также документ запретит россиянам участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения судимости за экстремизм и педофилию. Не смогут баллотироваться в президенты люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, если в ее отношении есть решение суда. Руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах пять лет после решения суда, рядовые члены – три года, пишут «Ведомости».

Законопроект также предлагает вести единый реестр физлиц-иноагентов. Если их высказывания есть в агитационных материалах в рамках выборов, они должны сопровождаться плашкой с соответствующей маркировкой.