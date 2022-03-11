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Россияне остались без отдыха за границей и внутри страны

«Интерфакс»: продажи туров по России и за рубеж практически остановились

Россияне остались без отдыха за границей и внутри страны
pixabay.com

Продажи туров как за рубеж, так и по стране практически остановились в России. Это связано с санкциями и закрытием воздушного пространства всех стран ЕС. Несмотря на это, туроператоры рассчитывают на стабилизацию ситуации с авиаперевозкой, которая повысит спрос на путешествия, пишет «Интерфакс-Туризм».

«Спрос по выездным направлениям упал до показателей разгара пандемии. Спрос из-за недостатка перевозки и высокого курса остается на минимуме. При этом отмечается рост по ближайшим странам и курортам, куда возможен въезд по российскому внутреннему паспорту и продолжают выполняться авиаперелеты. Речь идет о республике Абхазия и Армении», — сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

У туроператора Space Travel продажи туров тоже заметно просели. По некоторым направлениям фиксируется падение на 80%, отмечает агентство.

«Основное падение продаж наблюдается по таким направлениям, как Мальдивы и Сейшелы. Это связано с техническими сложностями при оплате проживания со стороны российских туроператоров в виду того, что средства из российских банков не доходят до отельеров. В ОАЭ картина схожая, при этом самолеты летят полные. Но это связано с переносами ранее созданных бронирований на рейсах "Аэрофлота», — отметил генеральный директор туроператора Артур Мурадян.

По его оценке, можно ожидать роста спроса в Турцию, если к апрелю ситуация с авиаперевозкой станет понятной.

Российские туристы не строят планов не только на путешествия за границу, но и по России, пишет «Интерфакс-Туризм». Многие отказываются от поездок из-за падения доходов и нестабильной экономической ситуации. Как рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин" Сергей Ромашкин, наблюдается снижение продаж на 30-70% в зависимости от направления. Больше всего пострадал Крым – падение по сравнению с первой половиной февраля составило 70%. Сочи пострадал в меньшей степени, там фиксируется падение продаж на 25-30%.

Национальный туроператор «Алеан» сообщил, что спрос на турпутевки просел кратно аналогичному периоду прошлого года. «В прошлом году в это время мы шли с превышением прошлогодних показателей в январе-феврале. А сейчас продажи упали вдвое», — отметил генеральный директор компании Илья Уманский.


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