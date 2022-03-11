Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран

В России сняли введенные из-за ковида ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в восемь стран, рассказали в пресс-службе Росавиции.

«9 марта 2022 года в соответствии с решением Правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», – говорится в сообщении.

Авиакомпаниям будет необходимо соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».

Напоминаем, ранее казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию из-за «прекращения страхового покрытия коммерческих полетов».