Российские власти отказались от идеи легализовать пиратское ПО

Отменять уголовную и административную ответственность за использование нелицензионного программного обеспечения в России не будут — об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на новую версию плана антикризисных мер правительства от 9 марта.

По данным газеты, в этой версии плана уже отсутствует предложение о фактической легализации пиратского ПО (о нем siapress.ru писал ранее). Представитель Минцифры отметил, что ведомство не поддерживает предложений о применении нелицензированного софта и выступает за стимулирование перехода на российское программное обеспечение.

Напомним, что наиболее радикальные предложения о легализации пиратства касались даже разблокировки торрент-трекера RuTracker.org — однако у власти поддержки они не нашли.