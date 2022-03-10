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Китай отказал в поставках запчастей для авиакомпаний РФ, сообщили в Росавиации

Росавиация: Россия ищет возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других страна

Китай отказал в поставках запчастей для авиакомпаний РФ, сообщили в Росавиации
pixabay.com

Россия намерена искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах. Об этом заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции MRO Russia & CIS.

«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, — и китайцы отказали», — цитирует Кудинова «Интерфакс».

Он добавил, что каждая авиакомпания будет самостоятельно договариваться о поставках, а Росавиация будет помогать эти запчасти легализовать.

Напомним, 26 февраля Евросоюз ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями. Большая часть самолетов российских перевозчиков — иностранного производства, в первую очередь, Boeing и Airbus. Почти все они зарегистрированы за рубежом, в основном, на Бермудских островах, уточняет издание.


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10 марта в 16:47, просмотров: 525, комментариев: 0

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