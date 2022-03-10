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Стало известно, как обойти запрет на покупку в App Store

Для держателей карт Visa и Masterсard придумали способы обхода запрета на покупки в App Store

Стало известно, как обойти запрет на покупку в App Store
Фото: pixabay.com

С 10 марта держатели карт Visa и Masterсard СберБанка больше не могут покупать приложения в магазине App Store. Представители Сбера представили несколько вариантов, как избежать запрета.

Первый:

Заранее положите деньги на счёт Apple ID. Для этого необходимо войти в учетную запись App Store и выбрать функцию «Пополнить счет».

Второй:

Настройте оплату со счёта мобильного. Для этого необходимо зайти в настройки, затем выбрать Apple ID. Далее нажать на функцию «Оплата и доставка», после «Добавить способ оплаты» и выбрать «Мобильный телефон».


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Сегодня в 14:45, просмотров: 175, комментариев: 0

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