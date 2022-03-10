На 11,6% выросла стоимость одной покупки в России за неделю

Средние недельные расходы россиян выросли более чем на 20% на фоне обвала рубля и введения новых западных санкций. Такие расчеты привели в исследовательском холдинге «Ромир», пишут «Ведомости».

В период с 28 февраля по 6 марта индекс недельных расходов составил 6978 руб. По сравнению с предшествующей неделей этот показатель вырос на 20,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 26,7%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5231 руб.) индекс недельных расходов оказался выше на 33,4%.

Средняя стоимость одной покупки за этот период составила 777 руб. Рост за неделю составил 11,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 20,7%.

Индекс недельных расходов рассчитывается на основе данных потребления 40 000 россиян в 220 городах с населением более 10 000 человек.

Ранее в Росстате сообщили, что темпы роста инфляции в России с 26 февраля по 4 марта разогнались до 2,22%. Этот показатель стал рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 года.