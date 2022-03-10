16+
Логотип Сиапресс
USD  116,0847   EUR  126,4395  

Новости

Больше новостей
Воспользуетесь правом на кредитные каникулы?
Комментировать
0
Visa и MasterCard уходят из России. Как это на вас повлияет?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе последствия введенных санкций?
Комментировать
0
Больше опросов

Напитки Coca-Cola станут дороже до 30%

Компания «Coca-Cola HBC Россия» предупредила о повышении цен на свою продукцию с 14 марта

Напитки Coca-Cola станут дороже до 30%
Фото: pixabay.com

Производитель и дистрибутор Coca-Cola компания «Coca-Cola HBC Россия» предупредила россиян о повышении цен на свою продукцию на 15-30% с 14 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение организации.

По данным участников рынка «HoReCa», стоимость газированных напитков планируют повысить на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%. Такое решение могли принять из-за удорожания материалов, сырья, логистики, а также отказ компании от инвестиций в скидки. «Официальное письмо и прайс-лист будут отправлены позже. На текущий момент вы можете сделать заказ на продукцию по старым ценам», – говорится в сообщении «Coca-Cola HBC Россия».

Напоминаем, ранее Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в России.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 11:04, просмотров: 288, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Снова актировка? Синоптики предсказывают сургутянам резкое похолодание 2195
  2. Сургутянин заплатит 40 тысяч за критику спецоперации в Украине в соцсетях 2108
  3. ​Якутия — в Сургуте. Сергей Юнганс 1307
  4. Житель Нефтеюганска пытался защититься от собутыльника и убил его 874
  5. ​Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 18% 692
  6. Более 60% россиян уверены, что умеют отличать правдивые новости от фейков 654
  7. Тюменские ученые разработали карамель, не вызывающую кариес 646
  8. ​Солнечные квартиры в жилом доме «Клюква» 615
  9. ​Железные решения ЦБ = деревянный рубль? 602
  10. Суточное число заболевших коронавирусом в Югре сократилось до 251 437
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 11499
  2. В Югре опять выявили более 1700 новых случаев ковида 3695
  3. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 3631
  4. ​Несправедливость 3312
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 6-8 марта? // АФИША 2846
  6. Над сургутянкой жестоко расправились из-за украшений и подожгли ее квартиру 2817
  7. В Югре отменили QR-коды 2752
  8. «Вечером после новостей смотрю фильмы ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться» 2500
  9. ​Что будет дальше с банками и инфляцией и как сохранить деньги 2391
  10. ​Новая жизнь 2356
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 11499
  2. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 10270
  3. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 9779
  4. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 9034
  5. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 8970
  6. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 8818
  7. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 8493
  8. ​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум 7374
  9. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 7039
  10. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 6388

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика