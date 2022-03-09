Ученые Тюменского ГМУ создали конфеты для профилактики кариеса

Ученые Тюменского ГМУ и Уральского ГМУ разработали специальную карамель, которая поможет в профилактике кариеса. Так, согласно информации пресс-службы тюменского университета, при поедании конфет реминализирующий потенциал слюны увеличивается из-за содержания лактата кальция в карамельной основе в виде твердого раствора.

«В составе разработанной карамели отсутствуют синтетические вещества. Взамен технологии прессования порошков мы использовали уваривание растворов ингредиентов до получения твердой однородной карамели. И главное, кальций находится не в кристаллическом, а в растворенном виде. Неожиданным эффектом, определяющим новизну технического решения, явилось свойство лактата кальция образовывать общую смесь с карамельной основой. Полученный состав карамели гарантирует стопроцентное растворение кальция в ротовой полости. Это говорит об эффективности карамели для профилактики кариеса у детей и взрослых, профилактики дефицита кальция», – сообщила заведующая кафедрой терапевтической и детской стоматологии Тюменского ГМУ Марина Нагаева.

Разработка запатентована, патентом владеет учебное учреждение Тюмени.