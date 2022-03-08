Президент России подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Кредитные каникулы, в том числе по ипотеке — такова поддержка для граждан, а также субъектов малого и среднего бизнеса. Закон о мерах поддержки подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Право на кредитные каникулы имеют заемщики, заключившие кредитный договор до 1 марта этого года — они могут до 30 сентября обратиться к банку-кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Их предоставят на срок не более полугода — это значит, что платежи по кредиту будут либо отсрочены, либо уменьшены в размерах.

«Условия предоставления новых каникул будут аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством, — сообщает ПРАЙМ. — Это снижение доходов заемщиков более чем на 30 процентов, размер кредита не больше установленного кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода».