Гипермаркеты стройтоваров OBI закроются в России

Сеть магазинов строительных товаров OBI заявила об уходе с российского рынка — по словам руководства, иного выхода нет. Компания «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий на Украине, передает РБК: «Это уже оказало огромное влияние на жизнь бесчисленного числа людей и привело к непредсказуемым последствиям для нашей деловой деятельности», — сказано в пресс-релизе OBI.

В России работает 27 «оранжевых» гипермаркетов, в том числе один — в Сургуте. С уходом компании из страны работу потеряют пять тысяч сотрудников, что соответствует почти одной десятой от общего числа персонала OBI по всему миру.

Отметим, что конкурент OBI — недавно пришедший в Сургут гипермаркет «Леруа Мерлен» сворачивать деятельность в стране пока не собирается. Ранее siapress.ru сообщал, что, по данным французских СМИ, правительство Франции обратилось к представителям крупного бизнеса с призывом не принимать скоропалительных решений относительно перспектив в России.