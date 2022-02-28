16+
Логотип Сиапресс
USD  93,5589   EUR  104,4772  

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области отложили введение QR-кодов для посещения ТЦ и ресторанов

Ковид-ограничения в Тюменской области продлили до 1 апреля

​В Тюменской области отложили введение QR-кодов для посещения ТЦ и ресторанов
Фото: admtyumen.ru

Оперативный штаб Тюменской области продлил действие ограничений для предотвращения распространения COVID-19 до 1 апреля. Вместе с тем, введение QR-кодов отложено.

«Все ограничения, введенные в Тюменской области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать до 1 апреля. На этот же срок откладывается введение QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита, зрелищных мероприятий и некоторых других мест массового пребывания людей. В регионе продолжит действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей», - сообщается на сайте правительства региона.

Стоит отметить, что эпидситуация по COVID-19 в регионе стабилизируется. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо рассказала, что за седьмую неделю текущего года недельный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился в регионе на 16 процентов, за восьмую – на 26 процентов.

«Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, расслабляться рано», – подчеркнул губернатор Александр Моор. Глава региона напомнил также о необходимости вакцинации и своевременной ревакцинации от COVID-19.


нравится (0) не нравится (0)
28 февраля в 19:06, просмотров: 338, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Это катастрофа». Актер Данила Козловский выступил против военной операции России 1308
  2. На четырех дачных кооперативах Сургута временно пропадет свет 1303
  3. Производители планируют повысить цены на стройматериалы на 30 процентов 1222
  4. ​Эти восемь лет 1135
  5. Российские юристы выступили с призывом прекратить военную операцию России 1112
  6. ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% 954
  7. ​Замена команды, отмена прожектов и несколько важных реформ – самые важные события первого года работы Андрея Филатова 942
  8. В Нефтеюганске построят приют для бездомных собак 938
  9. Курс доллара и евро достиг исторических максимумов 919
  10. Ветер в Сургуте усилится до 18 метров в секунду 867
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 12333
  2. ​Страшно! Поддерживаем! 6022
  3. ​Не молчите 4661
  4. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 4274
  5. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 3935
  6. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 3523
  7. В школе Нижневартовска появится мастерская по переработке пластика 3322
  8. Ковидные ограничения в Югре продлили до 31 марта 3238
  9. ​Максим Трудолюбов: «Ничего даже близко похожего на повторение крымского эффекта мы сегодня не видим» 3085
  10. ​Самолеты Airbus улетят из России? 3074
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 12333
  2. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 11097
  3. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 10897
  4. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 9035
  5. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 8331
  6. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 8041
  7. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 7067
  8. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 6961
  9. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 6882
  10. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 6843

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика