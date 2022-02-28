Шахматист Карякин обратился к Путину из-за военной операции на Украине

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил поддержку президенту России Владимиру Путину в проведении военной операции на Украине.

«Обращаюсь к вам в это сложное время, когда наша страна во главе с вами борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской Народной Республики. Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с её правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу в угоду своим политическим целям и амбициям», — написал Карякин в письме, опубликованном в Twitter.

Он отметил, что внимательно следит за событиями на землях, где прошло его детство и где живут его родственники. По словам шахматиста, он и его родные «восемь лет ждали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима».

«Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира! Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач», — добавил Карякин.