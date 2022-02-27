Хакеры атаковали Минцифры РФ и Госуслуги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ столкнулось с беспрецедентным масштабом кибератак – только 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, часть из которых также было направлено на портал Госуслуг.

«Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности. Пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ», – сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.