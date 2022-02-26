Работа Facebook в России замедлилась

Роскомнадзор начал замедлять работу Facebook в России — с 25 февраля сайт грузится дольше обычного, не отображаются иллюстрации и видеозаписи. Решение связано с «защитой российских СМИ» и цензурой, которую в их отношении ввела американская соцсеть, объяснили в ведомстве.

Напомним, что ранее Facebook ограничил аккаунты канала «Звезда», информагентства РИА Новости, сайтов «Лента.ру» и «Газета.ру», из-за чего Генпрокуратура признала соцсеть причастной к «нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод россиян».

Блокировать Facebookпока не планируется — Роскомнадзор приступил к его замедлению: такой метод блокировки уже был применен ранее в отношении Twitter. Ряд пользователей соцсети заявили, что на случай блокировки уже создали свои каналы в мессенджере Telegram: о том же говорят блогеры, публикующиеся в Instagram (эта соцсеть входит с Facebook в компанию Марка Цукерберга Meta).

В ответ на действия российских властей Metaрешила не снимать ограничения с аккаунтов российских СМИ — так что Facebook теперь будет работать медленно.