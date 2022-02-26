Следующая трудовая неделя будет длинной

На следующей неделе придется поработать: суббота, 5 марта, будет рабочим днем, согласно производственному календарю. Выходной с этого дня перенесен на понедельник, 7 марта: за долгие трудовые будни россияне будут вознаграждены долгими праздниками — отмечать Международный женский день можно будет с 6 марта (воскресенье) непосредственно по 8 марта (вторник). Таким образом, количество рабочих дней на той неделе сократится до трех.