Состояние российских бизнесменов сократилось на 39 млрд долларов за первый день «военной операции» в Украине, подсчитал Bloomberg. По его оценке, это больше, чем их потери за все первые месяцы 2022 года.

Больше всего, по данным агентства, потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние менее чем за сутки сократилось 6,2 млрд долларов – до 13 млрд долларов. На втором месте - глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, который потерял 4,2 млрд долларов, теперь его состояние оценивается в 23 млрд долларов. Совладелец НМЛК Владимир Лисин ушел в минус на 3,9 млрд долларов — до 22,4 млрд долларов. Президент «Норникеля» Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг Bloomberg Billionaires Index среди россиян, потерял около 3 млрд долларов, его состояние достигло 26,1 млрд.

По оценке Bloomberg, санкции, введенные против России из-за признания президентом РФ Владимиром Путиным «ЛДНР», а также из-за вторжения в Украину, могут стать причиной еще большего сокращения состояния главных богачей страны.