Сургутский биолог объяснил, почему летом 2025 года Югра снова атакована мошкой

Жители Сургута массово жалуются на мошку: укусы отекают, зудят, не проходят неделями. Многие уверены ‒ в этом году кровососущих как никогда много. Так ли это на самом деле? Откуда берется мошка? Чем она отличается от комаров и насколько опасна? Об этом и не только корреспонденту siapress.ru рассказал ‒ старший научный сотрудник СурГУ, кандидат биологических наук Николай Наконечный.

‒ Почему в этом году в Сургуте, в черте города, мошки стало так много? Это связано с погодой или другими факторами?

‒ Первое, что стоит отметить: мировая фауна кровососущих (то есть плотоядных) насчитывает около двух тысяч особей, в России ‒ более 300 видов, в условиях Обь-Иртышского бассейна ‒ 96, а в Югре примерно 29. Есть также неплотоядные ‒ они питаются нектаром и детритом.

Что касается условий: паводок и теплая погода, а также скорость течения водных объектов от 0,5 до 1,2 м/с создают идеальные условия для развития трех стадий мошки (яйцо, личинка, куколка) из четырех. Медленный сход паводковых вод, глубокоснежная и теплая зима способствуют выживанию яиц. Пик выхода взрослых особей наблюдается с середины июня до середины июля, а иногда ‒ до августа и даже сентября.

Если вода уходит резко, а температура воздуха выше +25 градусов ‒ личинки и яйца гибнут.

‒ Насколько аномальна нынешняя ситуация? Бывало ли такое в прошлые годы?

‒ Нынешняя ситуация не критична и не является аномальной. Наш округ большой, и всплеск численности мошки может быть как локальным, так и охватывать крупные территории. Подобные циклы описаны в научной литературе диптерологов Западной Сибири.

‒ Где чаще всего наблюдается скопление мошки – в городе, у водоемов, в лесу, в определенных районах?

‒ В Югре мошка может быть где угодно, потому что везде развита система водных объектов ‒ болота, ручьи, реки. Сургут находится между болотами с озерами и обширной поймой Оби. К тому же мошки могут улетать на большие расстояния от места, где развиваются.

‒ Чем мошка отличается от комара? Почему ее укусы переносятся тяжелее?

‒ Мошка активна утром и вечером, тогда как комары могут кусать круглосуточно. Комары просто прокалывают кожу, а мошки еще и вводят слюну, которая препятствует свертыванию крови. Это вызывает аллергию, зуд, отеки. К тому же, они относятся к разным группам отряда Двукрылые.

‒ Привлекает ли мошку какая-то одежда, запахи, свет?

‒ Мошки, как и комары, реагируют на выделение углекислого газа человеком и запах пота. Мошки могут тянуться к светлым цветам одежды. Но полностью в черное лучше не одеваться ‒ это привлечет слепней.

‒ Насколько опасны укусы мошки для человека? Могут ли они вызывать аллергии или воспаления?

‒ Да, укусы болезненны и могут вызывать аллергические реакции. Также мошки способны передавать филяриатозы, туляремию и некоторые вирусные инфекции ‒ в том числе механически.

‒ Какие средства действительно помогают от мошки? И есть ли разница между средствами от комаров и от мошки?

‒ Лучшее средство ‒ это одежда с москитной сеткой и репеллентом. В доме или на даче эффективны липкие ленты, ультрафиолетовые лампы, запахи чеснока, хрена, эфирные масла (пижмы, хвойных, томатов). Также стоит убирать гниющие продукты и влажные почвенные участки.

‒ Что можно сделать дома или на участке, чтобы уменьшить количество мошки?

‒ Стоит чаще обрабатывать места водного слива канализаций и сырые подвалы. Поставить москитные сетки, лампы накаливания и ультрафиолетовые (опасны в присутствии человека) с липкими лентами куда они будут лететь и погибать.

‒ Проводятся ли обработки территорий в Сургуте против мошки, как это бывает с комарами?

‒ Как отметил Константин Шестун из Центра гигиены и эпидемиологии Югры, обрабатывать все водоемы невозможно ‒ ни физически, ни по деньгам. К тому же, это вмешательство в экосистему. Мошки ‒ пища для многих: рыб, птиц, насекомых.

В Тюменской области, например, делают запруды, чтобы снизить ток воды до 0,2 м/с, и это снижает численность мошек. Но тогда активно начинают размножаться комары.