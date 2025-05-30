Эндокринолог рассказала о противораковом эффекте «Оземпика», побочных реакциях и дефиците препарата в аптеках

Исследование Манчестерского университета, о котором написала The Times, показало неожиданное свойство популярных препаратов для снижения веса − защита от онкологии. О том, насколько это соответствует реальности, что уже известно о «Оземпике» и его аналогах, а также как обстоят дела с препаратом в Сургуте, рассказывает эндокринолог Сургутской окружной клинической больницы Кристина Шевадуцкая.

– Что известно об исследовании, на которое ссылается The Times?

– Сообщения The Times и других СМИ описывают исследование израильской базы данных: более шести тысяч пациентов с ожирением и диабетом наблюдали около восьми лет. За это время прием агонистов рецептора ГПП-1 (семаглутид, лираглутид) ассоциировался с сокращением совокупного риска солидных опухолей почти наполовину, а вероятность колоректального рака уменьшилась примерно вдвое.

Авторы из Манчестерского университета подчеркивают, что речь лишь о наблюдательной связи. Чтобы подтвердить причинность, они запускают проспективное рандомизированное исследование.

– Как такие препараты вообще могут работать против рака?

– Семаглутид уменьшает висцеральное воспаление, снижает уровни провоспалительных цитокинов, нормализует инсулиноподобные сигнальные пути и усиливает активность естественных киллеров. Эти механизмы подробно описаны на животных моделях и в свежем систематическом обзоре. Однако клинических подтверждений пока нет.

– Какие эффекты от семаглутида уже подтверждены?

– Уже доказанные полезные эффекты семаглутида:

Гликированный гемоглобин устойчиво падает более чем на один процент у больных сахарным диабетом 2 типа.

За чуть больше года терапии масса тела уменьшается примерно на одну шестую.

В крупном исследовании SELECT отмечено заметное сокращение риска инфаркта, инсульта и сердечной смерти.

У пациентов с хронической болезнью почек препарат замедляет снижение фильтрации и тем самым откладывает начало диализа.

– А какие побочные эффекты могут возникнуть?

– Желудочно-кишечные проблемы вроде тошноты и диареи встречаются почти у каждого третьего пациента, но обычно проходят при медленном увеличении дозы. Панкреатит остается редкой, но серьезной нежелательной реакцией − пациент с соответствующим анамнезом препарат не получает.

Риск желчнокаменной болезни немного возрастает, поэтому при болях в правом подреберье проводится ультразвуковое исследование.

Быстрое улучшение гликемии у диабетиков может временно ухудшить ретинопатию, потому офтальмологический контроль нужен каждые несколько месяцев.

– Как обстоят дела с доступностью «Оземпика» и аналогов в Сургуте?

– Оригинальный «Оземпик» время от времени появляется в восьми-десяти городских аптеках по цене около 26 900 рублей за шприц 1 мг, но склады пустеют быстро.

Российские аналоги − Семавик, Инсудайв и Семавик-Некст − продаются стабильнее, упаковка стоит от 5 500 до 7 700 рублей.

Пероральный Rybelsus доступен по интернет-заказу, курс обходится примерно в 15-17 тысяч рублей в месяц.

После отмены режима принудительной лицензии 26 мая возможны новые перебои поставок оригинала, поэтому врачи уже активно выписывают отечественные версии.

Отмечу: препарат может назначить врач-эндокринолог.