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​«Результаты ЕГЭ могут аннулировать даже после поступления в вуз»

Замдиректора департамента образования Сургута ‒ о контроле на ЕГЭ, видеонаблюдении и случаях, когда выпускников удаляют из аудитории

​«Результаты ЕГЭ могут аннулировать даже после поступления в вуз»
Фото: администрация Сургута / vk.com

В Сургуте стартовала основная волна государственной итоговой аттестации. Как сегодня обеспечивается безопасность в пунктах проведения ЕГЭ, насколько строго контролируют участников и что может грозить за малейшее нарушение даже спустя месяцы ‒ рассказала заместитель директора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

‒ Насколько серьезно сейчас контролируется соблюдение правил ‒ действительно ли невозможно списать на экзамене?

‒ В пунктах проведения экзаменов организована комплексная система безопасности: видеонаблюдение, информационная защита, все это направлено не только на предотвращение списывания, но и на недопущение утечки контрольно-измерительных материалов.

Все пункты, как для ЕГЭ, так и для ОГЭ, оборудованы видеонаблюдением. В каждой аудитории установлено по две камеры ‒ с разных ракурсов, чтобы видно было каждого выпускника. Отдельно оборудован и штаб, где принимаются материалы, отправляются в региональный центр обработки информации, хранятся заполненные работы.

Во всех школах проведена дополнительная работа с учащимися по теме информационной безопасности. Потому что, несмотря на все меры, каждый год находится кто-то, кто пытается использовать шпаргалки ‒ и не только бумажные, но даже те, что наносятся на кожу, на руки, на другие части тела. Это тоже считается письменной заметкой и приравнивается к нарушению порядка проведения экзамена. Если она касается содержания экзамена, ребенка удаляют из аудитории. Также нельзя переписывать задания, выходить «в известную комнату», чтобы что-то посмотреть, обдумать или кому-то сказать. Последствия серьезные.

Мы всегда говорим и детям, и родителям: просмотр видеозаписей не ограничивается временем проведения экзамена. Камеры работают постоянно, записи хранятся в течение года и могут быть просмотрены позже. Особенно проверяют так называемую «зону риска» ‒ тех, кто часто выходил из аудитории.

У нас был случай: ребенок поступил в вуз, но уже летом мы обнаружили нарушение, и в сентябре он был лишен права продолжать обучение, так как результаты ЕГЭ были аннулированы. Аттестат тоже признали недействительным.

Чтобы не допускать таких серьезных последствий, гораздо проще отказаться от любых заметок, разговоров в аудитории и попыток подсказать. Ведь если ты вступаешь в диалог, то подводишь не только себя, но и соседа. Меры будут приняты к обоим.

Сегодня у нас прошли завершающие инструктажи с родителями и детьми. Специалисты департамента образования рассказали обо всех нюансах. Мы приглашали всех, ведь это шанс задать вопросы, особенно тем, кто впервые сталкивается с ЕГЭ. Опыт у нас накоплен большой, и им стоит воспользоваться.

‒ Кто отвечает за безопасность и видеонаблюдение во время экзаменов?

‒ За видеонаблюдение мы тесно сотрудничаем с компанией «Ростелеком». Она занимается установкой оборудования, его техническим обслуживанием и обеспечивает непрерывную трансляцию в режиме реального времени всего, что происходит в аудиториях и пунктах проведения экзаменов. Кроме того, видеозаписи хранятся на серверах необходимый срок, чтобы при необходимости можно было к ним обратиться в архиве.

Охрану общественного порядка на период экзаменов обеспечивают сотрудники УМВД. Усиленные патрули работают как по пути следования учеников, так и непосредственно в школах. Все пункты проведения экзаменов до 07:00 утра проверяются кинологами ‒ чтобы исключить наличие запрещенных предметов.

Также в каждом пункте обязательно дежурят не менее двух медицинских работников. Это сотрудники поликлиник, закрепленных за школами. Их задача ‒ оперативно реагировать, если кому-то из учащихся во время экзамена станет плохо. Таким образом, безопасность обеспечивается сразу по нескольким направлениям: и физическая, и техническая, и медицинская.

‒ Были ли какие-то изменения в правилах проведения экзаменов в этом году?

‒ Существенных нововведений в этом году нет. Единственное изменение связано с видеонаблюдением. В прошлом году были случаи, которые стали информационными поводами, поэтому в инструкцию внесли дополнения: теперь видеосъемка будет вестись с самого момента входа в пункт проведения экзамена. Это позволит документально подтвердить, что со стороны организаторов все проходило строго по правилам.

Что касается времени проведения экзаменов, их продолжительности, перечня разрешенных и запрещенных материалов ‒ здесь изменений нет, все остается так же, как и в прошлом году.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 209, комментариев: 0
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