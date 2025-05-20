Интервью с директором турагенства о путешествиях по России и за рубежом

Отпуск планировать становится все сложнее: цены растут, направлений из Сургута не так много, а курс валют скачет. При этом сургутяне продолжают путешествовать – кто-то выбирает проверенную Турцию, кто-то осваивает экскурсионные маршруты по России, а кто-то охотится за горящими турами.

Куда сейчас выгоднее ехать, какие направления доступны из Сургута и на чем можно реально сэкономить – об этом корреспонденту siapress.ru рассказала генеральный директор туристической компании «Колибри» Любовь Дежурова.

– Куда выгоднее сейчас путешествовать: по России или за границу?

– По поводу экономичности путешествия – если брать одинаковый уровень звездности отеля, одинаковый уровень сервиса, питания и тому подобное, то однозначно дешевле путешествовать за границу. В России, конечно, можно отдохнуть экономично, но это скорее касается гостевых домов, частного сектора и так далее.

– В какие страны дешевле всего улететь из Сургута и ХМАО?

– Улететь напрямую из Сургута на данный момент можно в очень ограниченное количество стран – это ОАЭ, Турция и Абхазия. И каждая из них имеет свою специфику отдыха. Если речь идет именно о перелете, то Абхазия – наиболее экономичный вариант. В этом случае мы летим до Сочи, а оттуда уже едем до Абхазии.

– Куда сейчас чаще всего летают сургутяне? Наблюдаются ли какие-то туристические тенденции?

– Наша статистика показывает, что большинство бронирований сургутян за последние время – это Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ. Также горожане стали чаще приходить с запросами путешествий по России. И я говорю не только про путешествие к морю – экскурсионные туры также достаточно популярны.

– Стал ли сейчас отдых дороже по сравнению с прошлыми годами?

– В нашем мире ничего не дешевеет, к сожалению. И путешествий это тоже касается. Цены с каждым годом все выше и выше – это касается всех направлений, без исключений.

– Как сэкономить на отдыхе? Можно пару лайфхаков или советов.

– Сэкономить на путешествии можно несколькими способами. Во-первых –ранее бронирование. Обычно цены, выставляемые при начале продаж, – самые выгодные.

Во-вторых, если дело касается зарубежных направлений, – отслеживание курса валют. Можно доплачивать оставшуюся часть тура при минимальном курсе (если у вас была внесена только предоплата).

В-третьих – это горящие туры. Это особенно актуально для тех, у кого нет строгих дат по отпуску, и кто может себе позволить отдохнуть в любое время года.

И, напоследок, мой совет – не бывает идеального времени для путешествия. Как только появляется возможность – позволяйте себе путешествовать. Это отличный способ расширить свой кругозор, получить новый опыт и изменить свое мировоззрение.

О том, как обстоят дела с ценами на путешествие по России и за рубеж – читайте в блоге журналиста siapress.ru.