Интервью с заместителем директора департамента образования Сургута о безопасности на экзаменах, списывании и шансах на пересдачу

В этом году экзаменационная кампания охватит в Сургуте более восьми тысяч школьников. Первыми сдают экзамены девятиклассники ‒ они начнут с иностранного языка. Готов ли город к проведению итоговой аттестации? Как работают пункты экзаменов? Почему видеонаблюдение теперь начинается с самого входа в аудиторию? Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала заместитель директора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

‒ Совсем скоро стартует государственная итоговая аттестация. Сколько выпускников ее будут сдавать и какие экзамены начнутся первыми?

‒ Основной период проведения ГИА стартует 21 мая по всей России. Первыми сдают экзамены девятиклассники ‒ они начнут с иностранного языка, этот предмет выбрали менее 500 человек. Выпускники 11-х классов приступят к экзаменам 23 мая, в этот день по расписанию пройдут литература, химия и история.

Всего в этом году в Сургуте участвуют более 5 500 девятиклассников и свыше 2 500 одиннадцатиклассников. Мы отмечаем, что количество участников ГИА ежегодно растет.

‒ Были ли случаи досрочной сдачи экзаменов?

‒ Да, трое учащихся уже прошли аттестацию досрочно ‒ все успешно. Один из них пересдавал экзамен в резервный день досрочного периода. Сейчас как раз только начинается основная волна.

‒ Готовы ли образовательные учреждения города к проведению экзаменов?

‒ Да, все пункты проведения экзаменов полностью готовы. Проведена приемка, подписаны акты готовности ‒ проверили наличие необходимого технологического оборудования, включая системы видеонаблюдения. В подготовке активно участвовала компания «Ростелеком», которая отвечает за стабильную работу видеонаблюдения и его техническое сопровождение.

Кроме того, образовательные учреждения прошли через серию тренировочных мероприятий — как федерального, так и регионального уровня. Таких «тренировок» провели более десяти, и сейчас завершающий этап: накануне проходили пробные мероприятия для одиннадцатиклассников, на днях ‒ для девятых классов.

На территории Сургута будет работать три пункта проведения экзаменов для 9-х классов и еще три ‒ 23 мая для выпускников 11-х классов.

‒ Насколько серьезно сейчас контролируется соблюдение правил ‒ действительно ли невозможно списать на экзамене?

‒ В пунктах проведения экзаменов организована комплексная система безопасности: видеонаблюдение, информационная защита, все это направлено не только на предотвращение списывания, но и на недопущение утечки контрольно-измерительных материалов.

Все пункты, как для ЕГЭ, так и для ОГЭ, оборудованы видеонаблюдением. В каждой аудитории установлено по две камеры ‒ с разных ракурсов, чтобы видно было каждого выпускника. Отдельно оборудован и штаб, где принимаются материалы, отправляются в региональный центр обработки информации, хранятся заполненные работы.

Во всех школах проведена дополнительная работа с учащимися по теме информационной безопасности. Потому что, несмотря на все меры, каждый год находится кто-то, кто пытается использовать шпаргалки ‒ и не только бумажные, но даже те, что наносятся на кожу, на руки, на другие части тела. Это тоже считается письменной заметкой и приравнивается к нарушению порядка проведения экзамена. Если она касается содержания экзамена, ребенка удаляют из аудитории. Также нельзя переписывать задания, выходить «в известную комнату», чтобы что-то посмотреть, обдумать или кому-то сказать. Последствия серьезные.

Мы всегда говорим и детям, и родителям: просмотр видеозаписей не ограничивается временем проведения экзамена. Камеры работают постоянно, записи хранятся в течение года и могут быть просмотрены позже. Особенно проверяют так называемую «зону риска» ‒ тех, кто часто выходил из аудитории.

У нас был случай: ребенок поступил в вуз, но уже летом мы обнаружили нарушение, и в сентябре он был лишен права продолжать обучение, так как результаты ЕГЭ были аннулированы. Аттестат тоже признали недействительным.

Чтобы не допускать таких серьезных последствий, гораздо проще отказаться от любых заметок, разговоров в аудитории и попыток подсказать. Ведь если ты вступаешь в диалог, то подводишь не только себя, но и соседа. Меры будут приняты к обоим.

Сегодня у нас прошли завершающие инструктажи с родителями и детьми. Специалисты департамента образования рассказали обо всех нюансах. Мы приглашали всех, ведь это шанс задать вопросы, особенно тем, кто впервые сталкивается с ЕГЭ. Опыт у нас накоплен большой, и им стоит воспользоваться.

‒ Возможна ли пересдача, если ребенка не устроил результат?

‒ Да, такая возможность у учащихся есть ‒ как в случае неудовлетворительного результата, так и для повышения уже полученного балла. В этом году будет действовать практика так называемых президентских дней ‒ 3 и 4 июля. Это дополнительные даты, когда школьники смогут пересдать экзамен, даже если изначально справились, но хотят улучшить результат для поступления в вуз. Ведь чем выше баллы, тем выше позиция в конкурсном списке.

Для тех, кто не сдаст экзамен, предусмотрено несколько попыток: во-первых, можно пересдать в резервные дни основного периода, во-вторых ‒ воспользоваться датами 3 и 4 июля.

Напомню, для получения аттестата необходимо успешно сдать математику и русский язык ‒ это обязательные предметы. А вот для поступления в ВУЗ необходимо выбирать дополнительные экзамены в зависимости от специальности и требований учебного заведения.

Если же школьник не справится ни в основной, ни в резервный период до июля, он сможет пересдать экзамен в сентябре, в дополнительный период. Это будет последняя возможность в текущем учебном году.

‒ А что делать, если ребенку стало плохо прямо на экзамене?

‒ Такое, конечно, бывает. В подобных случаях, если ученик не смог завершить экзамен по уважительной причине, для него устанавливаются дополнительные сроки сдачи. Этой возможностью также могут воспользоваться и те, у кого экзамены совпали по датам. Например, 23 мая сдаются сразу несколько предметов ‒ литература, история. Если ребенок выбрал оба, но они пришлись на один день, ему тоже предоставят отдельный день для пересдачи одного из предметов.

Такие ситуации предусмотрены, и для всех учащихся создаются условия, чтобы они смогли сдать экзамены в комфортное и доступное время.

‒ Достаточно ли сдать только русский язык и математику, чтобы получить аттестат? И много ли у нас ребят, которые не планируют продолжать обучение?

‒ Да, действительно, чтобы получить аттестат, достаточно успешно сдать математику и русский язык. Но таких случаев, когда ребята ограничиваются только этим, немного. Большинство выпускников все же планируют продолжить обучение в вузах. По нашей практике, более 80% школьников выбирают дополнительные экзамены в формате ЕГЭ, чтобы участвовать в конкурсной кампании.

Как такового «официального» отказа от экзамена нет ‒ он выражается в неявке. Поэтому мы всегда настраиваем ребят: лучше выбрать больше предметов, особенно если еще нет точной уверенности в профессии или вузе. К тому же изменить выбор ‒ достаточно сложная процедура, ее можно провести только через государственную экзаменационную комиссию. Именно поэтому мы просим школы, организаторов, директоров объяснять детям важность продуманного набора экзаменов.

Также нужно помнить про разницу между базовой и профильной математикой. Базовая нужна только для получения аттестата, но не дает права поступать в вуз. Профильная ‒ дает и аттестат, и возможность подать документы в университет. При этом даже 3 и 4 июля, в «президентские дни», можно изменить форму экзамена и пересдать, если, например, профильную математику не удалось сдать с первого раза.

Иногда семьи принимают совместное решение: получить аттестат сейчас, а уже через год, в досрочный период, сдать нужные предметы и поступить в вуз с более высоким результатом. Это тоже возможный сценарий ‒ главное, чтобы у ребенка был аттестат. С ним уже можно продолжать учебу в другом формате, не теряя год.

‒ Какие экзамены самые популярные, а какие — наоборот, сдают редко?

‒ В 11-х классах традиционно наибольшей популярностью пользуется обществознание, но в этом году его обогнала информатика. Более 52% выпускников выбрали информатику, обществознание ‒ 46%. Это результат целенаправленной работы последних лет по продвижению цифровых компетенций. Также стабильно высокий процент сдающих у профильной математики ‒ ее выбрали 42% выпускников.

Реже всего одиннадцатиклассники выбирают иностранные языки ‒ например, китайский язык в этом году сдает всего один человек. Также немного выпускников выбрали географию и литературу ‒ они остаются среди наименее популярных предметов.

Что касается девятых классов, то чаще всего выбирают информатику, обществознание, географию и биологию. Реже ‒ химию и физику, каждый из этих предметов выбрали менее 10% учащихся. Меньше всего участников также у истории, литературы и английского языка ‒ английский сдают только около 8,7% девятиклассников.

‒ Были ли какие-то изменения в правилах проведения экзаменов в этом году?

‒ Существенных нововведений в этом году нет. Единственное изменение связано с видеонаблюдением. В прошлом году были случаи, которые стали информационными поводами, поэтому в инструкцию внесли дополнения: теперь видеосъемка будет вестись с самого момента входа в пункт проведения экзамена. Это позволит документально подтвердить, что со стороны организаторов все проходило строго по правилам.

Что касается времени проведения экзаменов, их продолжительности, перечня разрешенных и запрещенных материалов ‒ здесь изменений нет, все остается так же, как и в прошлом году.

‒ Кто отвечает за безопасность и видеонаблюдение во время экзаменов?

‒ За видеонаблюдение мы тесно сотрудничаем с компанией «Ростелеком». Она занимается установкой оборудования, его техническим обслуживанием и обеспечивает непрерывную трансляцию в режиме реального времени всего, что происходит в аудиториях и пунктах проведения экзаменов. Кроме того, видеозаписи хранятся на серверах необходимый срок, чтобы при необходимости можно было к ним обратиться в архиве.

Охрану общественного порядка на период экзаменов обеспечивают сотрудники УМВД. Усиленные патрули работают как по пути следования учеников, так и непосредственно в школах. Все пункты проведения экзаменов до 07:00 утра проверяются кинологами ‒ чтобы исключить наличие запрещенных предметов.

Также в каждом пункте обязательно дежурят не менее двух медицинских работников. Это сотрудники поликлиник, закрепленных за школами. Их задача ‒ оперативно реагировать, если кому-то из учащихся во время экзамена станет плохо. Таким образом, безопасность обеспечивается сразу по нескольким направлениям: и физическая, и техническая, и медицинская.