Руководитель АО «Югра-Экология» − о том, как жители региона учится правильно выбрасывать мусор

Сегодня, 15 апреля, в России отмечается День экологических знаний – повод не только напомнить о важности бережного отношения к природе, но и рассказать, что уже делается в этом направлении. В Югре экологические инициативы постепенно становятся частью повседневной жизни – люди всех возрастов участвуют в акциях, конкурсах и несут вторсырье в специальные экоцентры.

О том, как в регионе развиваются проекты по обращению с отходами, почему большие мусороперерабатывающие заводы не подойдут для ХМАО, как школьники накапливают «экобаллы» и куда везут тонны собранных батареек – рассказал руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев в интервью siapress.ru.

– Какие экологические проекты или инициативы сейчас реализуются в Югре?

– АО «Югра-Экология» – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Югры. Но, помимо основной задачи по сбору и транспортированию отходов, у нас есть сверхзадачи. Это реализация социально-значимых проектов, направленных на популяризацию раздельного сбора отходов жителями округа, распространение информации о видах вторичного сырья и способах его переработки.

По инициативе группы компаний в 2022 году в трех крупнейших городах ХМАО открыта сеть экоцентров «Югра Собирает». «Югра-Экология» – информационный куратор этого проекта.

Экоцентры – это специально построенные здания в удобных для посещения жителями точках города. Места стройки выбирались совместно с администрацией.

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 74

г. Сургут, Югорский тракт, 2

г. Нижневартовск, ул. Комсомольское озеро, 2

Это не только пункт приема вторсырья, но и образовательная площадка – в экоцентрах есть пространства для проведения уроков. Также разработаны собственные видеоматериалы и методические пособия. Педагог или активный родитель может записать детей из своего класса на эколекцию, заполнив онлайн-форму. В 2024 году в экоцентрах прошло 92 занятия, полезную информацию о раздельном сборе отходов получили 1 800 ребят.

Если вернуться к вопросу сдачи вторсырья, в 2024 году принято 410 тонн 182 кг вторичного сырья в экоцентрах «Югра Собирает» из 43 населенных пунктов региона. За эти тонны в программе «Экокопилка» начисляются баллы на образовательные учреждения. То есть каждый школьник, принеся вторсырье, пополняет не свою личную копилку, а копилку своего учреждения и может наглядно увидеть, как его маленький вклад вырастает в большое совместное дело.

В конце года баллы обменяли на экополезные призы. Призовой фонд – 14 скамеек из переработанного пластика, 47 боксов для батареек, 72 контейнера для пластиковых крышечек, 45 наборов «Пора перерабатывать» и плакаты о раздельном сборе отходов и переработку.

Кроме того, уже третий год в округе реализуется образовательный проект «Сдавайте батарейки в Югре». В текущем учебном году в нем принимают участие 368 образовательных учреждений региона.

Все батарейки от участников образовательного проекта направляются в «Национальную экологическую компанию» (НЭК) в Ярославле. В этом городе их перерабатывают, извлекая ценные компоненты из отработанных элементов питания. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Югры и компании «ЮВиС», которая транспортирует отработанные элементы питания до предприятия-переработчика

Летом 2024 года в Ярославль направили партию батареек весом 11 тонн 280 кг. Ее собрали участники акции 2023-24 учебного года. Всего за время действия проекта новую жизнь получили более 30 тонн этих элементов питания.

Отмечу, что батарейки и аккумуляторы относятся к опасным отходам. При их попадании на полигон происходит загрязнение почвы. Региональный оператор «Югра-Экология» с заботой об окружающей среде призывает югорчан сдавать батарейки в экоцентры «Югра Собирает». Региональный оператор вместо утилизации направит их на переработку.

– Насколько активно югорчане вовлечены в экологическую повестку? Изменилось ли поведение жителей в плане сортировки и утилизации отходов?

– Наши экологические мероприятия всегда находят отклик. К примеру, в экоцентры носят вторсырье не только школьники и дошколята. Мамы и папы, бабушки и дедушки, и люди всех возрастов могут сдавать вторсырье в пользу копилки любимого образовательного учреждения.

Ежегодная майская акция «Югра-экозабег. Чисто побегать!» привлекает с каждым разом все больше участников. В 2024 году около 3 000 жителей Югры на бегу собрали 27 106 килограмм мусора. Эту массу отходов одним рейсом смог бы вывезти БЕЛАЗ-540.

Экозабег – это не соревнования, это тренировка. Здесь нет первых, вторых, третьих мест, но выигравший есть. Это наша природа. Она останется без нашего мусора.

Раздельный сбор отходов – привычка для которой нужно много времени. К примеру, в Ханты-Мансийске и Сургуте стоят сетки для пластика. Первый год в этих контейнерах было очень много простого мусора. Люди не видели разницы и просто оставляли в них свой пакет с мусором.

Спустя два года можно отметить, что в сетках для пластика большая часть содержимого – пластик. Для горожан этот вопрос стал важен.

– Насколько важна, по вашему мнению, экологическая грамотность населения?

– Самый важный этап в системе раздельного сбора отходов – это действия человека. Его личное решение купить в магазине одноразовый пакет или взять из дома тканевую сумку. Или, например, выбрать батарейку или долговечный аккумулятор.

Как бы это забавно не звучало, но нужно учится выбрасывать мусор. Можно в каждый двор поставить разноцветные контейнеры, но, если жильцы дома во все контейнеры будут кидать одинаковый мусор, экологический вопрос не решится.

– Какие шаги «Югра-Экология» предпринимает в этом направлении?

– Это не наша основная задача. Есть федеральные образовательные программы, есть городские акции и мероприятия, направленные на экопросвещение. Регоператор всегда готов оказать поддержку, предоставить данные по количеству данного вторсырья.

Второй год подряд студенты Югры могут реализовать свои идеи в области обращения с отходами на конкурсе научно-исследовательских работ «Эковектор будущего». Конкурс учрежден АО «ЮТЭК – Региональные сети» совместно с АО «Югра-Экология» по следующим направлениям:

раздельный сбор отходов;

вторичная переработка;

экологическое просвещение.

Призовой фонд конкурса НИР – 200 000 рублей: 3 место – 20 000 рублей, 2 место 30 000 рублей, 1 место – 50 000 рублей в каждой ступени образования (I ступень – среднее профессиональное образование; бакалавриат; II ступень – магистратура, специалитет; аспирантура).

Одна из главных задач системы обращения с отходами в Югре – внедрение собственных предприятий по переработке вторсырья. Конкурс «Эковектор будущего» придуман нами для поддержки в реализации таких проектов. Мы хотим вовлечь в этот рынок новых, молодых участников, помочь им в развитии.

В первом конкурсе научно-исследовательских работ, который завершился в мае 2024-го года, участники представили новые экологические решения и инновации в сфере развития производства по вторичной обработке отходов: фандоматы, перспективные технологии переработки, изготовление из пластика брендированной продукции, а также внедрение системы раздельного сбора отходов в Югорском государственном университете.

По решению экспертной комиссии, призерам были вручены сертификаты в общей сумме на 70 000 рублей.

– Планируется ли строительство новых объектов по переработке мусора в Югре?

– В апреле в правительстве Югры прошло заседание межведомственной рабочей группы под руководством Губернатора региона Руслана Кухарука по решению вопросов обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО.

Губернатор поручил проанализировать перспективы выполнения обязательств с учетом изменения сроков. Правительство Югры совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ в декабре утвердило дорожную карту по инвестиционным проектам в сфере обращения с ТКО – до конца 2028 года должны завершить строительство специальных полигонов.

Благодаря новому национальному проекту «Экологическое благополучие» акцент сделан не только на сортировке и утилизации отходов, но и на переработке мусора промышленного производства для его дальнейшего применения в качестве сырья.

– Насколько сегодня развита система утилизации и переработки в Югре?

– Сейчас большинство вторичного сырья отправляется на переработку в соседние регионы УрФО: Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск. Предприятий по переработке на территории Югры, буквально, единицы. Это частный небольшой бизнес.

Масштабные заводы по переработке, о которых часто спрашивают в соцсетях, для Югры экономически нецелесообразны. Для большого предприятия в регионе не образуется достаточное количество отходов. Станки будут простаивать или придется покупать вторсырье в других регионах. Упор нужно делать именно на небольшие производства. Рынок в нашем регионе довольно свободный.

– Как, на ваш взгляд, может измениться экологическая ситуация в Югре в ближайшие 5-10 лет?

– Есть поручение Президента РФ где четко обозначены ближайшие цели нац.проекта «Экология». К 2030 году Россия должна прийти к показателям по сортировке 100% отходов и снижению захоронения отходов на 50%.

Эти цели вполне реальные. И нам нужно понимать, если сейчас мы с вами дома сортируем отходы раздельно по личному желанию, то вскоре это будет обязательным условием системы обращения с отходами. Будут жесткие правила, как в ПДД.