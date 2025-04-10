Заведующая инфекционным отделением ‒ о мифах, реальных вирусах и сезонных обострениях

Весна ‒ время, когда у многих начинается упадок сил, появляются симптомы, похожие на простуду, и обостряются хронические болезни. В обществе прочно закрепилось мнение, что именно весной «просыпаются» вирусы. Так ли это на самом деле, какие инфекции действительно активны в это время года, и с чем чаще всего сталкиваются жители Сургута ‒ рассказала заведующая инфекционным отделением БУ «Сургутская окружная клиническая больница», врач-инфекционист высшей категории Ольга Козловская.

‒ Весной многие начинают жаловаться на слабость, повышенную температуру, кашель. Это правда, что весной «активизируются» вирусы, или это миф?

‒ Вирусы циркулируют в течение всего года. Однако ежегодно наблюдается эпидемический подъем заболеваемости, который, как правило, начинается с 20 декабря и в разные годы завершается в конце марта-апреле. Поэтому утверждение о том, что весной вирусы «просыпаются» ‒ не совсем верно. Весной, как и в любое другое время года, можно заразиться респираторной инфекцией. К ним относятся, например, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы. Поэтому то, что вирусы именно весной «активизируются» ‒ это миф.

‒ Правда ли, что весной на фоне вирусных инфекций обостряются хронические болезни?

‒ Да, это действительно так. Вирусные инфекции могут быть пусковым механизмом для обострения воспалительных процессов, хронических, иммунных и ревматологических заболеваний. Проще говоря, вирусные агенты способны активировать иммунную систему и тем самым спровоцировать уже имеющиеся проблемы со здоровьем.

‒ Как отличить вирус от сезонной аллергии, которая тоже активна весной?

‒ Сыпь, или синдром экзантемы, может быть вызвана рядом вирусов, наиболее часто — энтеровирусной инфекцией. При этом, помимо сыпи, у пациента наблюдается комплекс характерных симптомов: это могут быть признаки серозного менингита, а также диарейный синдром.

‒ Насколько типична весенняя вирусная ситуация для Сургута? Бывают ли «пики» заболеваемости в марте-апреле?

‒ Весной не происходит всплеска какой-либо специфической вирусной активности. Циркулируют разные типы респираторных вирусов, но это единичные случаи. Ожидать эпидемии в этот период не стоит ‒ за исключением появления новой инфекции, как это было, например, с коронавирусом. Сейчас, наоборот, мы фиксируем снижение заболеваемости гриппом. Так что поводов для беспокойства нет.

‒ Какие меры профилактики вы бы порекомендовали жителям Сургута именно в условиях сибирской весны?

‒ Рекомендации остаются прежними: соблюдение социальной дистанции (не менее полутора метров) и использование медицинской маски. Масочный режим никто не отменял. Каждый человек имеет право надеть маску, заходя в общественное помещение, необязательно больной он или здоровый ‒ это метод барьерного предохранения от респираторных инфекций.

‒ Как обстоит дело с сезонной вакцинацией в Сургуте?

‒ Вакцины в наличии есть, но население у нас не вакцинируется. Многие уверены, что никогда не заболеют, и отказываются от прививок. Кроме того, среди противников вакцинации есть и родители, и педагоги, которые не прививают своих детей. Это вызывает тревогу, потому что вирусные инфекции могут привести к серьезным осложнениям, особенно у непривитых.

‒ Слышали ли вы про новый вирус под названием микоплазменная пневмония?

‒ Да, в Сургуте мы наблюдали вспышку микоплазменной пневмонии в течение последних шести месяцев. После пандемии COVID-19 активизировались атипичные микроорганизмы — в том числе микоплазменная и хламидийная инфекции. На сегодняшний день эпидемия еще не завершилась. Я полагаю, что после снижения заболеваемости гриппом циркуляция микоплазмы усилится. Такие процессы длятся долго ‒ снижение активности микоплазмы может занять от полутора до трех лет.

Если заболевание запущено, у пациентов могут наблюдаться тяжелые симптомы: высокая температура, кашель с зеленой мокротой, кровохарканье, хрипы в легких, головная боль, сиплость голоса.

В больничных условиях таким пациентам проводится комплексная терапия: антибактериальные препараты, ингаляции, противовоспалительное и симптоматическое лечение. После выписки начинается первый этап реабилитации: ингаляции, дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, физиопроцедуры. Все это помогает восстановить дыхательную функцию и предотвратить осложнения.