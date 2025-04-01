От наставничества до карьеры − чем занимается Ассоциация выпускников СурГПУ

Что объединяет людей, которые окончили один университет, но разошлись по разным жизненным дорогам? Оказалось, многое: желание поддержать вуз, помочь студентам сориентироваться в профессии, а еще – сохранить теплую связь с местом, где все начиналось. В этом году в СурГПУ появилась Ассоциация выпускников. Зачем она нужна, чем может быть полезна студентам и самим выпускникам, и как к ней присоединиться.

Обсудили это и не только в эфире с директором «Интеллектуальный потенциал», председателем Ассоциации выпускников СурГПУ Романом Войко и начальником отдела по связям с общественностью Сургутской филармонии и членом совета Ассоциации Сергеем Измайловым.

− Начнем с самого важного: почему, на ваш взгляд, именно сейчас возникла необходимость в таком объединении?

С.И.: Хочу сказать так: знаете, выпускники не становятся членами Ассоциации с рождения. Это такой путь, который они проходят достаточно долго. Как и сам ВУЗ – он тоже не сразу стал университетом. Он начинал с училища и за этот 30-летний промежуток времени стал университетом. Ассоциация – это наше добровольное объединение людей, выпускников Сургутского Педагогического, которые по своей инициативе решили, что нужны ВУЗу, что ВУЗ сейчас на таком этапе – на этапе развития, каком-то новом…

Р.В.: Новом витке.

Р.В.: У нас была организация, и мы решили, что настал момент нам объединиться. Тем более, что идея Ассоциации долго витала в воздухе, мы как-то тоже созревали. Можно сказать, что к этому моменту мы уже взаимодействовали друг с другом в профессиональном сообществе и поддерживали друг друга. И Ассоциация выпускников, она, конечно, и для ВУЗа, но прежде всего для выпускников.

С.И.: Да.

Р.В.: Это очень важно понимать, что Ассоциация выпускников – это объединение тех, кто закончил университет в разные годы и сейчас трудится на благо не только Сургута и Югры, но и других муниципалитетов, регионов нашей большой Родины.

− Но нужно отметить, что Ассоциация была создана в феврале этого года. Так что это только начало. Уже есть планы, получается, цели? Расскажите более подробно.

Р.В.: 12 февраля была создана Ассоциация. Прошло общее собрание, до этого были подготовительные моменты, поэтому мы можем говорить о дате рождения Ассоциации: 12 февраля 2025 года. И для себя мы четко поняли, что, естественно, нужен период для того, чтобы мы договорились, как мы будем дальше взаимодействовать, определились с направлениями ключевыми, и все это дело произошло.

Сейчас у нас есть четкое положение нашей деятельности, у нас есть план нашей работы, и самое главное, что это осталось не на бумаге, что работа ведется, ведется каждодневно. То есть у нас рабочий чат совета Ассоциации, куда входит 10 человек, он не замолкает просто. Каждый день там что-то происходит.

С.И.: Как вторая работа.

Р.В.: Да-да-да. Я для себя лично думаю: «Так, этого ли я хотел?» Видимо, да.

С.И.: Видимо, да.

Р.В.: Поэтому, собственно, работа ведется. Сейчас мы ведем работу над тем, чтобы информировать выпускников. Создан чат выпускников на платформе автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный потенциал». Мы определили сейчас эту площадку как основную, не стали создавать новые ресурсы, потому что нужно договориться вообще, как нам, выпускникам будет удобно, так мы в дальнейшем и сделаем.

Но сейчас мы информируем выпускников, взаимодействуем с ними через опрос. У нас есть форма опроса, где мы просим выпускников заполнить форму опроса и проявиться в том числе: а они на что настроены? Это же штука добровольная совершенно. Плюс мы работаем над тем, что готовим ряд мероприятий – встреч выпускников со студентами, приуроченных к дню рождения университета, но это только вот первые такие вот шаги, которые мы совершаем.

− Если честно, хотелось бы услышать более конкретные планы, по крайней мере, на ближайшее будущее. А ведь день рождения уже скоро. И вот будут мастер-классы, будут мероприятия – что будет еще?

Р.В.: Мастер-классы, встречи будут. Я сейчас не буду говорить конкретно, какой выпускник с какой темой будет выступать, но то, что эти мастер-классы уже прорабатываются, и создается график, это правда.

Серия праздничных мероприятий, приуроченных ко дню рождения университета, к 30-летнему юбилею Педагогического университета в статусе университета, она очень плотная. Нам важно не перегрузить в том числе и студентов повесткой, но мы начали накануне этой истории действовать.

И мастер-классы, и встречи начнутся на неделе с 7 апреля, но не закончатся 11 апреля, они продолжатся дальше. Подобные встречи уже проходят. И, собственно, мы выстроим это расписание вплоть до каникул у студентов, там встречи будут периодически проводиться.

Плюс, я не знаю, можно мероприятием это называть либо нет, сейчас то, что мы общаемся с выпускниками из других городов в том числе, мы создаем такие видеоматериалы, видеопоздравления для университета и вообще видеоархив, которым поделимся частично в канун уже дня рождения и в эти праздничные дни университета.

С.И.: Собственно, мы должны сначала себя презентовать и рассказать о том, кто уже у нас есть в Совете, кто у нас есть из выпускников в принципе в Ассоциации, понять, какие направления им интересны. Потом после этого уже договоримся, какие мероприятия из них мы включим в этот перечень.

Р.В.: Да, организационная работа – это одна из ключевых задач на моменте старта, поэтому сейчас очень много такой организационной работы, которую на первый взгляд не видно, но она ведется.

− И, если не секрет, все-таки, кто сейчас в Ассоциации ? И что они предлагают?

С.И.: Роман у нас председатель. Выбранный, кстати. Это очень важно. Мы, кстати, приятно были удивлены друг от друга, поскольку все являются такими инициативными людьми, и это выпускники разных лет. Я выпускался в 2015 году. Роман, ты в каком году?

Р.В.: Пятый.

С.И.: В 2005, да?

Р.В.: Да.

С.И.: Вот, то есть еще более раннего выпуска.

Р.В.: Ты так спросил: «пятый – 2005?» Нет, 1805 (смеются).

С.И.: Ну, например, что мы предлагаем? Помимо того, что всем нам нравится, – это событийные мероприятия, встречи со студентами, разговоры о важном, о том пути, который каждый выпускник прошел, презентация себя как выпускника и как какого-то специалиста, профессионала своей деятельности – это то, что мы считаем одним из направлений, которое на поверхности.

Мы думаем о том, как будем помогать студентам в трудоустройстве, что, собственно, является одной из ключевых задач нашей Ассоциации. Сейчас продумываем шаги, как все-таки это будет прорабатываться: то ли это выпускники, то есть мы, будем формировать свой пул востребованных специальностей или просто специальностей, которые сейчас нужны, или мы будем обращаться к крупным корпорациям, компаниям, учреждениям города, может быть, округа, и на основе этих заявок мы потом будем работать с центром карьеры нашего ВУЗа.

Р.В.: Я говорил, что в первую очередь мы для выпускников взаимодействуем, но вчерашний студент сегодня будет выпускником. И в виду того, что выпускники работают сейчас в разных организациях, не только в образовании, поскольку педагогическая деятельность она универсальная, она учит человека работать с коллективом, управлять коллективом и развивать личность. Поэтому выпускники Педагогического находят себя в разных сферах, и уже сейчас могут говорить: «Слушайте, нам в компании нужны люди вот такие вот, у нас вопрос на решение такой-то задачи», – и так далее.

И нашу задачу как Ассоциации мы видим в том, чтобы этот голос услышали в университете, что важно, и студенты поняли, что они нужны в профессиональной сфере, и очень важно учиться и получить качественные знания. И чтобы предприятия города, там, где есть выпускники, где нет наших выпускников еще, понимали ценность взаимодействия со студенческими сообществами, сообществами выпускников, потому что мы решаем все-таки одну, мне кажется, большую задачу развития нашего общества и в данном случае нашего города.

С.И.: Да, и, собственно, мы как Ассоциация являемся таким инструментом, который сокращает этот путь поиска для выпускника своего места работы.

Р.В.: И сейчас очень много говорят о наставничестве. И выпускники, нам видится, – это по сути наставники в организациях, поскольку выпускники Педагогического во многих сферах работают, это наставники для студентов, которые приходят на практику, стажировку, начинают свой профессиональный путь. И здесь вот этот путь, про который сказал Сергей, он сокращается. Мы готовы поддерживать ребят, для того чтобы они делали более смелые шаги в профессиональном становлении. И в этом, мне кажется, и есть одна из ключевых ценностей Ассоциации выпускников.

С.И.: Опять же, если продолжать тему мероприятий, как правильно сказал Роман, мы как выпускники представляем различные сферы, в том числе это будут и скорее всего спортивные мероприятия, культурные, просветительские. Культурную часть могу взять тоже на себя отчасти.

Р.В.: Я про просвещение, как лектор российского обществознания.

Р.В.: Какая-то связка с другими регионами она происходит в том числе по линии, например, благотворительности, прочие форматы могут быть.

С.И.: Да, почему нет? Потом, какие еще могут быть мероприятия? Да любые. Все, что может нам прийти в голову. Все, что востребовано будет для студентов. Вот за период такого нашего становления как организации мы хотим проработать и потом понимать: вот это нам нужно, от этого можно отойти – не очень востребовано. Поэтому мы сейчас эти первые шаги делаем, и мне понравилось, как ты сказал слово «смелые». Вот смелости мы хотим добавить не только себе, но и студентам, которые должны делать такие шаги, как и мы, навстречу друг другу.

− На самом деле, у нас на портале периодически тоже поднимается тема, что молодежь у нас уезжает, она здесь работать особо не хочет: тут холодно, еще какие-то проблемы. Как я понимаю, Ассоциация тоже включается в эти проблемы.

Р.В.: Вы важный вопрос подняли сейчас, который касается оттока молодежи. Да, это проблема не только Сургута, но и вообще многих моногородов в России. Это как бы не проблема даже – это тенденция, которая была, есть и будет. Нужно с этим смириться. Но и надо показывать важность и ценность родного города, что здесь можно развиваться. И выпускники являются примерами этого развития.

Понятно, что молодежь хочет сразу иметь хорошую машину, квартиру, должность, хорошую зарплату, статус – прекрасно. Я тоже в 20 лет все это дело хотел, но ничего этого не имел. Но выпускник как раз, вот я опять возвращаюсь к теме наставничества, может помочь показать эту траекторию.

Да, есть центры карьеры в университете, на предприятиях эту линию развивают, но выпускник может показать: «Слушай, тебе, чтобы через пару лет, допустим, продвинуться по карьерной лестнице, тебе важно сейчас фокус держать на этом».

Либо, например, мы как выпускники понимаем, что, когда мы делали первые шаги, нам не хватало какой-то информации, нам не хватало наставника. И мы сейчас уже смотрим: ага, у нас в сообществе кто может этот вопрос закрыть? Допустим, говорит: «Мне интересно. Давай подумаем, как мы это можем сделать».

И сейчас те первые встречи, которые организуются с выпускниками, как раз про то, чтобы показать эту траекторию, рассказать о возможностях, подсветить выпускников и показать студенту траекторию: вот здесь ты можешь оказаться через определенное количество времени. И это не какой-то миф, это вполне реально здесь, в твоем городе. Этот выпускник, он учился у преподавателей, у которых, возможно, ты сейчас учишься. Вот все реально. Поэтому задачу мы эту тоже решаем.

С.И.: Ну и да, тоже немножко добавлю, что касается задач: все познается в сравнении. У многих молодых ребят, абитуриентов, есть такое мнение, что лучше там, где нас нет, и что нужно ехать именно в мегаполисы, в Москву, в Санкт-Петербург, устраиваться туда в крупные ВУЗы, потому что это же Санкт-Петербург и Москва – о чем речь. Но высшее образование, оно может быть качественным в любом городе, где есть профессионалы. Вот Сургутский Педагогический имеет команду настоящих профессионалов. Я сам выпускник, я сам знаю, какие у нас есть замечательные преподаватели и чему они могут научить. Более того, скажу: та атмосфера, которая царит именно в Сургутском Педагогическом, такая атмосфера дружелюбия и наставничества.

Р.В.: Поддержки.

С.И.: Поддержки, да. То есть те преподаватели, которые ведут нас на протяжении 4-5 лет, ну, сейчас, наверное, только 4 (я учился, был специалитет).

Р.В.: Есть пятилетний бакалавриат. Магистратура еще.

С.И.: И преподаватели стали для нас реальными наставниками. Потому что они не только рассказывают о дисциплинах, которым нас учат, а дают жизненные уроки. И настоящий преподаватель, на мой взгляд, он как раз и должен быть таким: рассказывать тебе, как правильно нужно жить, чему должен научиться и что ты от этого можешь иметь, к чему ты должен стремиться. И такие люди, истинные преподаватели, учителя по жизни, они есть в любом ВУЗе. Не нужно тебе ехать за тысячу километров, чтобы это осознать.

Если ты понимаешь, что полученное образование здесь, в Сургуте, допустим, является обширным, и тебе не хватает какой-то узкой специализации, ты можешь ее потом уже получить. Но первое впечатление у тебя уже сформировано: у тебя есть база, фундамент. И после того, как отучился в местном ВУЗе, ты можешь уже работать и понимать, а что я хочу от жизни. Это очень, кстати, важно. Я, будучи еще школьником, не до конца понимал (выпускником я имею в виду со школы), где бы я хотел работать. Вот как раз таки Педагогический раскрыл во мне те таланты, которые у меня были творческие, и после которых, собственно, я осознал…

Р.В.: В итоге ты связал свою жизнь с творчеством, но занимаешься также управлением, поскольку заканчивал управление персоналом в свое время.

С.И.: Безусловно, да. То есть я понял, как совместить то, что я люблю, то, что у меня получается, с теми знаниями, которые я приобрел. Я считаю, это самое главное, что должен дать ВУЗ и наставники.

− Но в любом случае, как я понимаю, Ассоциация, она полезна не только студентам, но уже и вам – состоявшимся выпускникам.

Р.В.: Конечно. Здесь, с одной стороны, наступает момент, когда ты хочешь больше делиться, чем получать что-либо. И в Ассоциации выпускников есть выпускники разных лет, но нас объединяет то, что мы хотим поделиться тем опытом, который есть. Если он будет полезен студентам или другим выпускникам, будем только рады этому.

И в том числе здесь содействие выпускников друг другу в решении каких-либо вопросов, не только студентов. Здесь нужно четко давать себе понимание: в университете есть структура определенная, которая решает вопросы обучения студентов, и мы не хотим подменять эту тему. Но университет видит ценность в Ассоциации, что нас радует. И ректор, мы совещались с ним, поддержал нашу инициативу. Он говорит: «Я только за, ребята. Давайте взаимодействовать». И мы уже взаимодействуем. Но в первую очередь, это для того, чтобы мы друг другу в том числе помогали и содействовали.

− Тогда как Ассоциация планирует увлекать выпускников в благотворительные, образовательные какие-то мероприятия? Получается, выпускник у нас будет меценатом в каком-то смысле?

Р.В.: История… вообще понимание того, что ассоциации образуются, как фонды: с определенными членскими взносами, есть какой-то банк, и эти средства, собственно, используются для решения каких-либо задач – такие форматы существуют. Я могу сразу сказать: мы сейчас не собираем никаких членских взносов, у нас нет такой задачи. Мы собираем опыт и интерес.

С.И.: Собственно, базу.

Р.В.: Если в дальнейшем история будет связана с каким-то меценатством, и кто-то из выпускников захочет: «Слушайте, я хочу пожертвовать средства». То и без Ассоциации это возможно. Но мы в данном случае, если человек захочет, поможем это сделать и направим.

Что касается благотворительных каких-то моментов, они касаются не только того, чтобы снять деньги с одного счета и положить на другой счет. Мы знаем сейчас примеры, вся страна видит их, когда, как мы, объединились в сборе гуманитарной помощи, в решении вопросов помощи фронту, тем, кто пострадал от тех событий, которые мы наблюдаем сейчас. И наши выпускники активно включены в такую работу в разных регионах.

Сообщество – это просто пример объединения. Потому что, когда каждый из нас решает примерно одну и ту же самую задачу, мы решаем ее с эффектом одного человека. Когда мы объединяемся, синергетический эффект: 1+1 может быть 3, может быть 5. Здесь работает вот такой вот дух объединения.

Поэтому включать будем выпускников, в том числе через опрос. Понимаете, у нас в опросе, вот мы вам, как выпускнику, скинем ссылку на опрос, вы его пройдете и увидите: там один из вопросов будет касаться следующего – вы, как выпускник, готовы в какой роли сейчас подключиться к Ассоциации? Если готовы, ставите галочку «да». Или есть вариант − наблюдатель − я, например, сейчас готов наблюдать, не готов включаться, не понимая, что это еще такое. Либо − сторонник − готов информационно поддержать ваши инициативы.

Мы понимаем по результатам опросов: ага, у нас есть ряд выпускников, с кем мы можем взаимодействовать по информационной линии. Либо человек говорит: «Слушайте, я ждал этого момента, я готов организационно включиться. Я вообще за любой кипеш, кроме голодовки». И мы понимаем – хорошо. Вот есть перечень людей, на кого мы можем опереться в конкретной деятельности по организации событий, каких-то мероприятий и так далее. И таким образом мы, когда работаем с информацией, мы понимаем, с кем как нужно работать, чтобы не мешать им жить, не навязывать то, чего сейчас человек еще не готов к этому, но дать возможность проявиться тем, кто сейчас уже это хочет делать. Поэтому здесь и благотворительные мероприятия – все через коммуникацию, через контакт с выпускниками.

− Давайте повторим: в этом году университет отмечает 30 лет со дня получения статуса ВУЗа. Как Ассоциация включается в празднование? Что-то планируется масштабное?

С.И.: Про масштаб сейчас говорить сложно. Непосредственно включаемся, конечно, безусловно. Начинаем с поздравлений. Элементарно, вот мы сейчас будем снимать на следующей неделе…

Р.В.: Наши видеоматериалы.

С.И.: Да, видеоматериалы, поздравления. Непосредственно в день празднования мы тоже подключимся, заявим о себе.

Р.В.: В торжественном мероприятии.

С.И.: Торжественное мероприятие, верно. Расскажем о том, что у нас появилась Ассоциация.

С.И.: Да, презентуем ее. И, собственно, с тех пор начнутся мероприятия. Но здесь мы берем не масштабом, мы берем количеством. Все-таки сделать одно крупное, масштабное мероприятие – нужно много времени на подготовку. А мы хотим поделиться, допустим, на команды. Так будем понимать, что вот мы можем сделать несколько мероприятий не менее важных, но не таких крупных.

Р.В.: Да. Очень важно не просто объединиться, для того чтобы обговаривать в чатах «а как мы хотим жить», а начинать уже сейчас делать. Поэтому видеоматериалы, отдельные индивидуальные мастер-классы плюс выпускники представлены будут в торжественном концерте.

Р.В.: Также запланированы встречи с руководством университета для обсуждения планов, направлений деятельности. В таком ключе мы сейчас уже начали работу и продолжим ее в том числе и в праздничную неделю.

− В завершении: вы немножко сказали, как вступить в Ассоциацию. Как минимум, нужно пройти опрос. Но нужно немножечко уточнить: получается, полезен почти каждый?

Р.В.: Да, полезен каждый с тем опытом, который он имеет. И здесь важно зайти в группу автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный потенциал». Там есть отдельная кнопка, скажем так, вкладка, для того чтобы перейти в чат Ассоциации.

Там можно пообщаться с выпускниками, кто уже там, а там больше тысячи человек находится в том чате. Плюс по ссылке пройти опрос для того, чтобы мы более эффективно взаимодействовали.

Мы сейчас общаемся с университетом о том, чтобы точка входа выпускника была еще быстрее и обращаемся к университету за содействием в этой истории, потому что сейчас в университете учатся студенты, которые будут выпускаться в этом году. И наши уже выпускники, члены Ассоциации, постараются быть на мероприятиях торжественных, для того чтобы рассказать будущим выпускникам об Ассоциации и уже сразу пригласить их к нам.