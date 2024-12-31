Психолог Диана Филатова — о том, что делать, если новогодние праздники приносят чувство одиночества

Новогодние праздники — время радости и тепла, но для некоторых людей оно становится периодом особенно острого чувства одиночества. Почему это происходит, как справляться с этим состоянием и что сделать, чтобы даже в одиночестве почувствовать уют и счастье, рассказывает психолог Диана Филатова.

– Почему чувство одиночества особенно остро ощущается в праздники?

– За суетой бытовой рутины мы часто отвлекаемся от тех переживаний, которые наиболее отчетливо проявляются в нерабочие и праздничные дни. Все вокруг — реклама, социальные сети — пестрит идеальными картинками счастливой семейной жизни. Мы неизбежно сравниваем себя и свою жизнь с этим, не находя соответствий, расстраиваемся. Некоторые особенно остро ощущают себя одинокими.

– Как справляться с ощущением, что все вокруг счастливы, а ты нет?

– Для начала стоит проверить свое убеждение на реалистичность: так ли это на самом деле? Если вам кажется, что вы единственные, кто чувствует себя одиноко, то это не так. Сегодня везет, завтра не очень. Жизнь интересна тем, что из каждого состояния можно извлечь урок и двигаться дальше.

– Насколько сильное влияние оказывают социальные сети на чувство одиночества?

– На кого-то больше, на кого-то меньше, но влияние однозначно есть. Все зависит от индивидуальных особенностей и обстоятельств, в которых оказался человек. Например, если партнер оставил человека накануне праздника, то фотографии счастливых пар в социальных сетях могут усиливать переживания. Нужно помнить, что социальные сети — это всего лишь ширма. Мы не знаем всей правды о том, что скрывается за идеальными картинками.

– Какие практические шаги можно предпринять, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние в такие моменты?

– Не нужно убегать от эмоций. Признайте, что на данный момент дела обстоят именно так. Это ничего не говорит о вас как о личности или о вашей жизни в целом. Новый год — это просто очередной день календаря.

Составьте план занятий, которые вам по душе, распишите по дням и часам. Контроль помогает бороться с тревогой.

Проявите инициативу: позвоните друзьям, родственникам, пригласите на прогулку или каток.

Займитесь благотворительностью. Помощь тем, кому хуже, чем вам, приносит радость и наполняет день смыслом.

– Стоит ли специально искать компанию для праздника, чтобы избежать одиночества?

– Почему нет? Главное, чтобы компания была безопасной и соответствовала вашим интересам и предпочтениям. Не делайте ничего против своей воли и будьте добры к себе.

– Как понять, что ощущение одиночества — это не просто настроение, а более серьезная проблема?

– Если это не первый праздник, сопровождающийся чувством одиночества, а эмоциональные переживания настолько сильные и длительные, что нарушаются сон, аппетит, пропадает желание вставать по утрам или ухаживать за собой, это повод обратиться за профессиональной помощью.

– Стоит ли заранее планировать праздники, чтобы избежать неожиданного одиночества?

– Конечно! Есть выражение: «Не ждите чуда — чудите сами». Станьте для себя добрым волшебником. Представьте, что у вас есть внутренний ребенок и заботливый родитель. Придумайте себе занятия и развлечения, чтобы провести день так, как вам нравится.

– Как быть, если одиночество связано с потерей близких или другими жизненными обстоятельствами?

– Это тяжелый период. Позаботьтесь о себе и будьте щадящими к своим чувствам. Не заставляйте себя радоваться или соответствовать чужим ожиданиям, если у вас нет на это сил. Со временем боль от утраты станет менее острой.

– Можно ли найти позитивные стороны в праздновании Нового года наедине с собой?

– Конечно! Главное — уметь их видеть. У каждого человека будет свой список преимуществ, но они точно есть.

– Какие привычки или ритуалы помогают создать чувство уюта и тепла даже в одиночестве?

– Все, что связано с теплом и уютом: пледы, носочки, веселые тапочки, ароматные добавки для ванн. Горячие напитки, такие как какао с маршмеллоу, глинтвейн или чай с апельсином и гвоздикой, создают атмосферу праздника.

Украшайте дом, наряжайте елку, доставайте гирлянды. Если в детстве у вас были традиции — приготовление блюд или походы на спектакли — сейчас самое время их вспомнить. Готовьте подарки: себе, друзьям, коллегам. Даже небольшие сюрпризы приносят радость и создают ощущение праздника.