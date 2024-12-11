Сургут получит 2 миллиарда на дороги: что еще в бюджете Югры?

Югра утвердила рекордный бюджет на 2025 год – 406 миллиардов рублей по уровню доходов, и он, скорее всего, продолжит расти. В частности, известно, что Сургут получит 2 миллиарда на дороги только в 2025 году, и еще по 2 миллиарда в течение двух лет. Что еще заложено в бюджете Югры? Обсуждаем с депутатом Думы Югры Ринатом Айсиным. Узнаем, сколько выделено на дороги, школы и новые инфраструктурные проекты, а также какие перемены ждут Городской культурный центр и другие важные объекты.

– В Югре принят бюджет 2025 года. Впервые на старте он уже превышает 406 миллиардов рублей. Обычно бюджет еще и растет по ходу развития событий каждый год. Сейчас мы будем его обсуждать с человеком, который входил в состав людей, которые принимали этот бюджет, депутат Думы Югры Ринат Айсин. Ринат, добрый день.

– Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, наши телезрители и читатели.

– Расскажите, пожалуйста, Ринат: во-первых, каждый год у нас растет бюджет, каждый год стабильно. Я вот смотрю, кроме кризиса 2008 года, у нас всегда бюджет повышался. Почему это происходит? Почему, несмотря ни на какие кризисы, в Югре у нас постоянно так много денег?

– Я бы не сказал, что бюджет увеличивается. Тем не менее факт остается фактом: средств недостаточно все равно для покрытия всех вопросов. Но, слава Богу, что у нас нефтегазовые компании своевременно платят налог на прибыль, налог на имущество – самые основные наши составляющие бюджета. Бюджеты муниципальных образований тоже приросли за счет изменения доли финансирования окружных, оставления части налогов в муниципалитетах. Сейчас окружные власти дают право муниципалитетам самим принимать решение: либо они оставляют часть налогов у себя, либо они ждут, когда из округа поступят те или иные средства. Поэтому вся работа ведется в нужном режиме, в связи с этим мы получили определенный прирост. Тем не менее мы все знаем, что инфляционные процессы есть, и потребности огромные, есть вопросы старых периодов, которые не решены. И в этом заключалась наша работа совместно с правительством: задать необходимые вопросы, проработать в течение года, обосновать те или иные проблемы, для того чтобы по итогу мы получили то, что получили.

– Еще сразу тоже, так сказать, предваряя наш разговор про Сургут, про то, как окружной бюджет повлияет на сургутскую жизнь, я смотрю, что доходы бюджета у нас 406 миллиардов, расходы что-то вроде 465 миллиардов. И это тоже более-менее постоянная величина, то есть то, что расходы у Бюджета Югры миллиардов на 50 – от 30 до 50 – обычно больше, чем доходы. Как это объясняется? Опять же, потому что многие люди не понимают, как можно потратить больше, чем ты заработал. Как это работает, эта система, в общем, буквально в двух словах?

– Буквально в двух словах, но своими словами: немножко всегда завышаем расходную часть, понимая, что ежеквартально при корректировке бюджета добавляется та или иная сумма. В среднем это где-то 15-20 миллиардов рублей. Формируются они за счет налога на прибыль, налога на имущество. Прибыль формируется за счет продажи нефтегазовых продуктов, а также изменения курсовой разницы активов в виде валюты, которая есть на счетах наших компаний нефтегазовых. Поэтому за счет этого достаточно стабильно все развивается. Можно сказать даже, что правительство округа привыкло уже к таким добавкам, поэтому закладывается определенный люфт.

Но, опять-таки, при формировании бюджета мы фиксируем цену примерную, приблизительную, планируемую по нефти. Она, может, заложена в районе 60 долларов за баррель, а если она будет больше – 80, соответственно, вот с этих средств платится налог на прибыль в окружной бюджет в том числе. И мы можем для этого загодя планировать объекты. Потому что любой объект, он, необходимо сделать проектную документацию, необходимо все необходимые согласования провести. И для того, чтобы средства заранее распределять, поэтому формируется бюджет с дефицитом, который в течение года так или иначе решается. Если денег с налогов не хватает, то есть еще бюджет, предусмотрены статьи, где будет погашаться дефицит за счет заимствования, за счет облигационных займов – это тоже отдельный сектор бюджетной документации, которую мы также смотрим, проверяем и утверждаем.

– Ну что ж, хорошо. Давайте перейдем к Сургуту. Бюджет большой, Сургут тоже большой, Сургут занимает у нас – сколько там? – треть, наверное, может быть, чуть меньше всего объема округа по населению. Сколько Сургут получит, что Сургут получит, что там есть хорошего для нашего города?

– Надо сказать, что у нас произошли в этом году политические изменения, такие, кардинальные. У нас появился новый губернатор, у нас глава города, Максим Николаевич Слепов, тоже приступил к работе. И лето, безусловно, не прошло зря, получены все обращения от граждан, были проанализированы. И много раз приезжал губернатор в Сургут, встречался с жителями и погружался в проблематику социальную, экономическую, политическую. Глава города Сургута соответствующие тоже изменения направлений и приоритетов проявил. И с этим связаны как раз таки кардинальные, можно сказать, изменения направлений бюджетных средств. Помимо защищенных статей – это зарплаты и все социальные определенные нужды и потребности структур – мы увидели, что бюджет развития изменен в части добавления средств на дороги. Нужно отметить, что на ремонт сургутских дорог на 3 года запланировано 6 миллиардов рублей – это по 2 миллиарда каждый год. То есть это прямо весомое…

– Это много.

– Да. Которые получат компании, которые работают на этой территории, для того чтобы отремонтировать и полотно, и все остальные направления дорожной отрасли. Помимо, если уж касательно дорог, обращения жителей также были услышаны, улица Усольцева – это продолжение Шидловского, это перемычка с Есенина – также вошли в бюджет, хотя на начало года мы не ожидали запускать этих направлений. Это то, что обходы были Максима Николаевича и обращения к губернатору, они дали свой результат.

Стоит отметить, что дорога между ГРЭСовским кольцом и новым мостом также нашла подтверждения в бюджете округа. Напомню, что компания «Сибпромстрой» выполнила данный проект за свой счет и по определенному соглашению передала округу, тем самым ускорила процесс и проектирования, и экспертизы. Тем самым округ смог сейчас на данный момент такую строку в бюджете запланировать, и дорога также начинает строительство в этом году. Поэтому по дорожной части весомые такие прорывы, так скажем.

Ну и на Думе, непосредственно на комитетах Думы, при утверждении бюджета на самом заседании депутаты от города Сургута большое внимание уделили дороге на улице Киртбая, которую необходимо капитально ремонтировать. Понятно, что это было определенной новостью для правительства, что такое внимание депутаты этому уделят, и немножко политизирован был данный процесс. Тем не менее я думаю, что этот акцент увидели, и при корректировке бюджета в марте, в апреле или в июне, возможно, эта дорога появится. Тем более что сейчас на данный момент проектная документация тоже администрацией города проработана, экспертизы все получены, сейчас правительство округа и дорожный департамент анализируют эту проектную документацию на предмет включения в программу. Вот это было сказано. И я думаю, что и губернатор, и курирующий данное направление зам. губернатора тоже внимание уделят этому, а мы проконтролируем – депутаты.

– Замечательно. Так, дороги посмотрели, с дорогами плюс – все хорошо. Что еще хорошего там? Стройка, я думаю, что стройка всех интересует. Что будет?

– По строительной части: просто в ближайшее время уже будут торги по станции судмедэкспертизы, в простонародье «морг». Это здание расположится возле тубдиспансера по дороге в поселок Белый Яр. И я думаю, что к апрелю-месяцу мы уже увидим земельные работы на этом участке по строительству вот этого небольшого здания. Там предусмотрено в бюджете 2,6 миллиардов рублей, из которых миллиард рублей на строительство здания, а 1,6 миллиарда рублей на приобретение необходимого оборудования лабораторного, которое там будет задействовано.

– А говорили же, по-моему, про 4,5 миллиарда?

– Да, но вот сейчас бюджет, корректировка произошла, не корректировка, а экспертиза проектной документации, сметная стоимость, и вот итоговые цифры такие.

– А, ну хорошо.

– Это и хорошо, потому что к бюджету надо относиться рачительно. Хотел рассказать про то, что большую работу провели Департамент строительства и Департамент образования относительно образовательных учреждений. Администрация города расторгла концессионное соглашение, которое необходимо было расторгнуть из-за того, что объекты не строились, и начинается строительство школы в 38-м микрорайоне – это там, где «Аура» находится. И начинается проектирование двух школ: в 24-м микрорайоне – это где Комсомольская, 13 – и в конце улицы университетской, в тех новых микрорайонах, которые сейчас активно застраиваются, за гипермаркетом «Лента». И в этой связи, конечно, для нас это отличная, большая, хорошая новость в части того, что новые три объекта появились.

Плюсом идут те объекты, которые уже начаты: это 20а микрорайон, возле здания ГИБДД, ну и 5а микрорайон, который ни шатко, ни валко, как бы там не было, строится. Ну и задели, конечно, те микрорайоны, которые тоже необходимы, по ним проработка происходит: 5а микрорайон, здесь я уже сказал, и район жилого комплекса «Новин», там прорабатывается вопрос, а также другие микрорайоны. Сейчас задача еще большая у УКСа городской администрации, Департамента строительства, чтобы своевременно предоставлять информацию в округ о проведенной работе в части земельного участка.

Генплан утвержден, сейчас определены эти все места, очистить участки от прав третьих лиц, посмотреть по сетям и заявляться в программу. Хотел бы отметить также информацию относительно научно-технологического центра. В бюджете на 2025-2027 год предусмотрены там два объекта: это образовательный кампус – 12 миллиардов рублей – и 6 миллиардов рублей – это технопарк. То есть внимание к данному объекту есть. Как рядовым горожанам по большому счету не важно, сколько они стоят, главное, что строительство там ведется, и к геномному центру мы получим в ближайшее время еще два объекта, которые повлияют на инфраструктуру города Сургута. Это вот два объекта, которые отмечены в бюджете как прямое финансовое участие бюджета при участии федерального финансирования.

– Понятно.

– То есть это тоже очень хорошо. Также федеральным финансированием у нас осуществляется строительство моста, и курирующий зам. губернатора сказал, что в 2025 году мост будет сдан.

– В конце, да? Ближе к концу года?

– Да, ближе к концу года. То есть там прямо детальное внимание к этому объекту осуществляется. Федерация свои средства также перечислит необходимые, и мы, я думаю, что в скором времени будем пользоваться данным прекрасным объектом. Что еще сказать можно? А, еще про дороги забыл сказать. О том, что мы в свое время, помните, финансировали подъезд к Черемушкам, для того чтобы жители нашего города не пользовались дорогой через инфраструктуру ГРЭСа в связи с определенными опасностями, безопасностью, так скажем, и построили дорогу до Черемушек в обход дамбы, которая обслуживает ГРЭС. И эта дорога буквально сколько-то – 500 метров или километр – не была достроена, и поэтому не функционировала. В бюджете на будущий год предусмотрено как раз финансирование оставшейся части дороги, для того чтобы эти бюджетные инвестиции, которые были сделаны очень давно, получили подтверждение, уже люди начали пользоваться данной дорогой. То есть это тоже окончание тех процессов, которые были начаты давным-давно – и это хорошо, потому что всех интересовало: а почему там дорога никак не достроится, и почему мы ею не пользуемся. Это лесная автомобильная дорога к дачным кооперативам Черемушки – так она называется.

– Так, хорошо. Есть ли что-то еще по бюджету? То, что стоит упомянуть, то, что сургутянам было бы неплохо узнать.

– В бюджете округа предусмотрены средства на окончание финансирования таких объектов как спортивные комплексы, которые сейчас строится, то есть все средства предусмотрены по концессионным соглашениям. Я думаю, что те компании, которые сейчас данные объекты строят, они спокойно могут их достраивать, и их никто не оставит без финансирования, которое предусмотрено было изначально. Также предусмотрены деньги на окончание строительства станции переливания крови, станции скорой медицинской помощи, которые мы начали 3 года назад, и данные объекты построены одним подрядчиком, который и проектировал, и строил. И они как раз таки показательны, для того чтобы данную процедуру провести и по другим объектам.

Потому что, когда один проектирует, а другой строит, то всегда возникают вопросы: что-то неправильно спроектировали, ошибки есть, и все остальное неправильно посчитано. А сейчас спрос с одного. То есть, как ты сам проектировал, так и ты обязан построить в рамках утвержденных лимитов бюджетов на это направление. И мы попросили на соответствующем комитете, чтобы мы отходили уже от концессионных схем при строительстве социальных объектов, а все-таки сфокусировались на 44-м ФЗ, когда простой подряд проектирования и строительства. Но тем не менее в ответ правительство нам обосновало, что есть объекты, которые можно и нужно строить по концессиям, то есть такие, как полигоны разные мусорные, какие-то крупные объекты, как центр материнства и детства, так как там нужны колоссальные инвестиции. А небольшие объекты – безусловно, они будут учитывать тот факт, что есть проблемы – лучше строить через простой государственный подряд, для того чтобы не уходить в долгострой, так скажем.

– Понятно.

– Заканчивается строительство всех необходимых сетей в научно-технологическом центре, также они обеспечены финансированием, берегоукрепление. Мы, я надеюсь, что получим помимо социальных объектов, сейчас компания «Самолет» нас информировали, что все-таки они заходят и начнут строить там жилье и инфраструктуру, необходимую для работы – как раз это вот кампус – за счет арендного жилья. То есть по большому счету нам, как горожанам, как жителям нашего города, чем быстрее там появится определенная ясность, тем лучше для всех нас, за счет того, что город за счет вот такого волевого решения и губернатора, и нашей общественности, наших жителей мы получили практически в центре нашего города 50 гектаров новой территории, ушли от так называемой точечной застройки и комплексно, и планово, вместе с округом, вместе с федерацией запустили вот такой вот прекрасный проект. Понятно, что есть вопросы к осмыслению его, чем он будет заниматься, есть вопросы к перспективам его развития. Тем не менее то, что утверждено и делается – это безусловный плюс для города Сургута, для дальнейшего его развития.

Мы поднимали вопрос, я поднимал вопрос о том, чтобы в рамках НТЦ еще разместить среднеспециальное образовательное учреждение: наш колледж СПК. Взяли в проработку правительство округа данный вопрос, и из ближайшего: на 30 Лет победы, корпус, который на 30 Лет Победы, профессионального колледжа должен попасть в реконструкцию. Мы сейчас этим вопросом активно с Департаментом образования округа и с руководством колледжа активно занимаемся. Также на повестке дня у меня вопрос по детской школе искусства в 25-м микрорайоне на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Югорской. Новый заместитель губернатора Елена Владимировна Майер активно эту тему начала поддерживать. И вот сейчас на данный момент на полке в УКСе городской администрации лежит проект 2019 года, который мы в свое время сделали, и в связи с пандемией, в связи с другими процессами мы его не смогли запустить в реализацию.

И задача сейчас моя, и правительства, и депутатского корпуса, чтобы на 2027 год мы поставили начало строительства данной музыкальной школы, а до 2027 года, если данный объект появится как строчка, мы смогли скорректировать проектную документацию под требования новых СанПиНов и этих строительных норм. А для этого все есть: у нас есть цена старая, у нас есть объект, есть земельный участок. Ничего нам не мешает сейчас провести финансово-экономическую экспертизу правительства округа и обосновать появление данной строчки в 2027 году, для того чтобы Дума города Сургута в спокойном режиме с администрацией смогли выделить средства на допроектирования данного объекта.

– Как дела у городского культурного центра, что там происходит сейчас?

– По городскому культурному центру на данный момент проходит государственная экспертиза сметной документации. Я планирую, что мы получим ее в феврале-марте, и как раз таки мы перейдем на финансово-экономическую экспертизу включения в программу. Есть определенные вопросы по данному объекту, у администрации города сейчас есть свое понимание, как и где должен разместиться данный объект. Но я скажу одно: как депутат и инициатор проектирования реконструкции, я доведу этот вопрос до конца в части подготовки документации и включения в программу, а там уже администрация города будет решать дальше, как осуществить строительство, и где, и в какие сроки.

– Были слухи, якобы строительство этого центра, городского культурного центра, предполагалось перенести в район, где будет будущая «Петрушка», то есть, возможно, даже с мыслью их объединить. Я думаю, что это тоже не исключено. То есть это там, где сейчас находится недостроенная станция юных натуралистов. А на месте нынешнего «Строителя», там какое-то просто общественное пространство. Это так или это не так? Что вы по этому поводу можете сказать?

– Я тоже слышал об этой версии. Более того, мне ее подтвердили, что такой вопрос прорабатывается. Еще раз повторюсь, что сейчас возглавляет администрацию Максим Николаевич Слепов, который практически коренной сургутянин, и там тоже все сургутяне работают, и у них есть определенные права и ответственность. И я думаю, что они в состоянии решить итоговый вариант данного вопроса, так как они ежедневно занимаются данным вопросом. Моя задача здесь довести начатое до конца, то есть мы должны проектную документацию всю сделать. И если будет принято решение о переносе, то будет перепривязка данного проекта, что тоже ускорит данный процесс. Если будет принято решение оставить на том месте, то мы, в принципе, начнем курировать строительство и быстрее приближать дату разрезания ленточки, так скажем. На данный момент объект сносится.

Вчера я встречался на объекте с людьми, которые выиграли конкурс по сносу, и как депутат отметил, что была сумма на снос в бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей, компания выиграла за 2,5 миллиона рублей. Я сказал, что если вы вывезете мусор строительный и строительные отходы на строительные площадки какие-то либо в ближайший лес, то санкции будут серьезными. Потому что, если весь строительный объем вывезти на полигон, то сумма за вывоз будет больше, я думаю, чем 2,5 миллиона рублей. Поэтому я не знаю, как компания считала, и, конечно, будем контролировать данный процесс, потому что в Думу Ханты-Мансийского округа и правительство я внес законопроект о том, чтобы утвердить правила обращения со строительными отходами. Мы этим летом видели, что машины «Югра-экология» выходят из строя, и мусор не вывозится. Я встретился с руководством, попробовал понять причину этого, они указали в том числе и такую причину, как строительный мусор, который образовывается в наших домах при ремонтах и при различных… Выбрасывается просто в простой контейнер, и при процессе движения автотранспорта, гидравлическая система включается, начинает упрессовывать мусор и выходит из строя в связи с тем, что туда бросаются и бетон, и арматура, и все остальное.

– Понятно.

– И, конечно же, в этом плане нужны правила обращения со строительными отходами. Они утверждены в Москве и в других городах, мы взяли за основу, занесли в правительство, губернатор поддержал, и на данный момент сейчас прорабатывается. Или законопроект федеральный мы дождемся, либо свои нормативы здесь утвердим, для того чтобы все-таки этот процесс был контролируемым. На данный момент Департамент экологии округа, они контролируют только снос аварийных и старых домов, так скажем. А вот снос таких объектов и вывоз строительных отходов с ремонта квартир, офисов и всего остального на данный момент, оказывается, не контролировался, а потом мы получали вот такие мусорные отвалы на берегах наших рек, озер и лесных массивов. Вот этот вопрос надо решать. И комитет по экологии, в котором я состою в Думе округа, мы как раз таки эту инициативу сделали.

– Понятно. Еще один объект, которым вы занимались и который сейчас буксует, проезд Мунарева. Что там происходит, какие ваши прогнозы? Удастся ли закончить в 2025 году эту маленькую, но важную улицу?

– Я думаю, что там есть вопросы, безусловно: вопрос к подрядчику. То, что в прошлом году были получены определенные авансы, на которые были приобретены необходимы материалы по тем ценам, еще которые были в прошлом году, в 2024, получается. В 2025 году мы явного прогресса здесь не увидели, но на данный момент меня включили в группу этой компании с отчетами структур, которые занимаются, и подрядчик, субподрядчик, который занимается прокладкой инженерных сетей и вот этих необходимых колодцев – та самая работа грязная, которую нужно провести в любом случае. И на данный момент определенный темп там есть, в общем. И в принципе данные работы, как мне сказали опытные люди, могут проводиться в зимний период, так как земля позволяет проводить необходимые работы, и нет никаких провалов, обвалов, дождей – и даже это хорошо. Поэтому здесь вопрос на контроле. Надеемся, что компания сохранит свои позиции и финансовую устойчивость, для того чтобы полотно дорожное на следующий год профинансировать и осуществить. А так, пока инженерные сети там вовсю – и ливневые канализации, и инженерные сети – там сейчас прокладываются.

– Недалеко от проезда Мунарева есть такое место, называется торговый центр «Югра Молл». Следили ли вы за историей вокруг назначения земельного участка под этим торговым центром? Потому что, может быть, скорее всего, вы слышали, что там должно было быть медицинское учреждение, потом там построили торговый центр, потом был суд администрации, потом все-таки в конечном счете легализовали этот торговый центр, разрешив там общественно-деловое здание соответствующего назначения. Следили ли вы за этой историей, что вы по этому поводу думаете?

– Да, я был свидетелем процесса осуществления строительства. Данный земельный участок, если мне не изменяет память, приобретен инвестором не у администрации, а у тех людей, которые оформили его. Инвестор его приобрел и построил, можно сказать, что универсальное здание без какой-то целевой направленности, просто здание, которое можно универсально использовать под те или иные нужды.

Больше скажу, что в свое время курировал процесс строительства объектов здравоохранения в правительстве Ханты-Мансийского округа Нигматуллин. Я лично его привез в это здание для ускорения процесса строительства станции переливания крови и станции скорой медицинской помощи. Мы вместе с ним и Ершовым осматривали данное здание, вместе с инвестором, оно идеально подходило под станцию скорой помощи: по высоте потолков, по оконным группам – то есть можно было там все это дело реализовать. В связи с тем, что… Ну, по каким-то причинам округ отказался официально его приобретать, хотя тут никаких рисков нет: приобретаешь готовый объект, механизм приобретения тоже установлен – Департамент здравоохранения не стал это делать. И через год после этого запланировано было строительство двух новых зданий, которые сейчас мы увидели. Поэтому необходимые итерации, связанные с сохранением назначения данного микрорайона и размещение там медицинских объектов, были сделаны в том числе с моим участием.

Когда я получил отказ от Департамента здравоохранения округа, обратился еще в другие структуры, для того чтобы под нужды города мы могли использовать данный объект. И инвестор, в принципе, готов был его продать в качестве как готовое. Когда отовсюду получились отказы, он сказал тогда: «Извини, все, что необходимо, я сделал». Мы увидели, что никому не надо, по крайней мере, в тот период времени. А так как инвестор вложил деньги, ему нужна какая-то окупаемость, он пошел другим путем, который от меня уже не зависел, понимая, что здесь он так или иначе столкнется с нецелевым использованием земельного участка и всеми остальными вещами.

И поэтому сейчас на данный момент администрация города совместно с Думой решила вот так поступить. Я, честно говоря, поддерживаю администрацию города и Думу в этом направлении. Почему? Потому что инвестиции в город сделаны, на данный момент налоги с тех объектов уплачиваются, поступают. То есть мы видим возле «Сити Молла» стоит объект недостроенный, не знаю, что там планировалось: или гостиница, или офис. Вот мы сейчас видим, что там есть определенная ситуация судебная, я не знаю, конфликт какой-то. И этот объект, уже не знаю, может, 5 или больше лет стоит недостроенный. Мы с него ничего не получаем, рабочие места там не созданы, налоги, соответственно, никто не платит, налог на имущество тоже, скорее всего, потому что объект недостроенный. И мы видим вот это вот непонятное здание.

Понятно, что в какой-то момент кто-то проявил принципиальность и говорит: «Нет, там норма не позволяет – все». Хотя по большому счету можно было бы какой-то консенсус найти, для того чтобы в деловой оборот данный объект возник, либо его уже снести, я не знаю. И если вот выбирать из вот таких вот личин и таких вот моментов, то, безусловно, я считаю, что нужно иметь в городе достроенные объекты, которые включены в гражданский, финансовый и предпринимательский оборот. В этой части то, что нашли консенсус и изменили зону, соответствующий объект сейчас находится в правовой позиции, я считаю, это хорошо.

То, что там не возник объект здравоохранения, ну вот на своем примере, на своем участии я показываю, что данный предприниматель все необходимые усилия произвел. И эти люди, которые участвовали в процессе, они подтвердят. А так вот там получается, что зашел, как преподносят сейчас, зашел, попрание произошло всех норм, всех нормативов, и вот сразу поставил там торговый цент – такого не было, потому что по большому счету, если делать изначально торговый центр, то, безусловно, можно было бы сделать его для крупного какого-то магазина – правильно? – с соответствующими входами, с проектными решениями. А так как мы получили там то, что есть, потому что изначально планировалось здание, чтобы можно было и для здравоохранения все-таки его использовать, и для других целей.

– Ну что ж, всегда интересно услышать другую сторону, и мы рады, что есть такая возможность. Спасибо большое. Наше время подходит к концу. Смотрите нас на Youtube, ставьте «лайки», подписывайтесь, комментируйте, что вы думаете по поводу бюджета, по поводу тех тем, которые мы сегодня обсудили. Расшифровку этого разговора вы также прочитаете на siapress.ru, ссылка будет в описании, заходите. И спасибо, Ринат, за интересный разговор, за обсуждение важных для Сургута тем. До новых встреч.

– Спасибо, Дмитрий, да. Спасибо, всем большой привет. Хорошего Нового Года.

– До свидания.