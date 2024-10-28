Интервью о том, как каботажные перевозки могут повлиять на рынок, безопасность и стоимость авиаперелетов

В условиях нехватки авиапарка российские власти рассматривают вариант разрешить иностранным авиакомпаниям выполнять внутренние рейсы по России. Каботажные перевозки могут временно решить проблему дефицита самолетов, но многие эксперты спорят, насколько это выгодно и безопасно. Мы задали эти вопросы финансисту Михаилу Кадникову. В интервью он рассказал о возможных последствиях каботажных перевозок для российской экономики, о рисках для авиакомпаний и о том, как это решение может сказаться на безопасности полетов.

− Расскажите ваше мнение по этому поводу? Как вы оцениваете возможные экономические последствия разрешения каботажных перевозок для российской авиационной отрасли и экономики в целом? Какие выгоды и риски это может принести?

− До 2014 года авиакомпания Lufthansa выполняла внутренние рейсы из Екатеринбурга в Москву и Петербург − два раза в неделю. Swissair также имела два внутренних слота на территории России, и это не вызывало никаких проблем. Что плохого в том, если крупные авиакомпании зайдут на наш внутренний рынок? Да, расчеты в рублях могут привести к некоторому росту стоимости, но ведь и уровень сервиса будет выше, чем, например, у «ЮТэйр». Вопрос в том, кто будет обслуживать эту технику на территории России, чьи специалисты будут делать предполетный осмотр? Если доход пойдет в российские аэропорты, что в этом плохого? Я не думаю, что эта мера кратно увеличит количество перелетов внутри России, но повлиять на безопасность полетов она точно сможет.

− Как вы считаете, возможно ли, что это усилит конкуренцию и приведет к снижению цен на билеты?

− Думаю, конкуренция, безусловно, возрастет, а вот насчет снижения стоимости перелетов − вряд ли. Основная часть стоимости авиаперевозки − это авиационное топливо, а у нас оно значительно дороже, чем за рубежом, плюс высокие аэропортовые сборы. Вероятнее всего, тарифы только вырастут.

− С учетом санкций и сложностей с поставками авиатехники, можно ли ожидать, что каботаж станет временным решением проблемы, или это создаст дополнительные инвестиционные риски для российских компаний?

− Скорее всего, это рассматривается как временная мера, но если она состоится, то, вероятно, лет на восемь-десять минимум − раньше нужного объема российской авиатехники у нас не появится. Не исключено, что в этот период могут возникнуть сложности и с экипажами.

− Считаете ли вы, что есть более эффективные и безопасные с финансовой точки зрения меры для решения проблемы дефицита авиапарка, помимо разрешения каботажных перевозок?

− Безопасность пассажирских авиаперевозок не должна быть вопросом экономии, так как расплачиваться за авиапроисшествия приходится человеческими жизнями. Чтобы сохранить объем авиаперевозок, вероятно, это действительно самое правильное решение.