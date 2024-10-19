Эксперт РСА о том, почему необходимо вернуть обязательные техосмотры в России и как это сделать

В России хотят вернуть обязательное проведение техосмотра легковых автомобилей с 2026 года. Эксперты считают эту инициативу необходимостью, а также подчеркивают потребность в реформировании всей системы в стране. Почему необходимо вернуть обязательный ТО? И как сделать это наиболее эффективно? Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

– В СМИ пишут, что Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков выступили с инициативой. Однако в вашей пресс-службе сообщили, что это не совсем так. Поддерживаете ли вы эту инициативу и почему?

– Хочу обратить вниманием, что мы не инициируем возврат обязательного технического осмотра для легковых автомобилей физических лиц в том виде, который есть сегодня, так как он показал в прошлом неэффективность и отторжение со стороны владельцев транспортных средств.

Мы обращаем внимание на то, что согласно данным «Автостат» средний возраст транспортных средств в России составляет 15 лет и 70% автомобилей старше 10 лет. Парк автомобилей в стране стареет и нужно найти способ контроля за техническим состоянием транспортных средств старше определенного возраста, например, более 10 или 15 лет.

В соответствии с Правилами дорожного движения водитель перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние ТС. Однако не всегда возможно выявить неисправность ТС визуально, необходимы специальные инструментальные методы проверки. Лишний раз никто не хочет ехать на технический осмотр и платить за него деньги. Вероятность возникновения неисправности на ТС с годами возрастает, соответственно мировая практика идет по пути ограничения срока эксплуатации ТС, например, путем введения дополнительных обременений ТС старше определенного возраста. Но тот, кто решил эксплуатировать старый автомобиль, с определенной периодичностью должен подтверждать его техническое состояние.

– Какова необходимость в реформировании всей системы техосмотра в стране? Какая наблюдается ситуация сегодня?

– Много связано с культурой нашего отношения к ТС. Мы привыкли обращать вниманием на авто, когда у него что-нибудь отвалится. Нам кажется, что раз мы вовремя меняем масло в двигателе, то с автомобилем ничего не произойдет, но техника ведет себя по-другому. Контроль за техническим состоянием ТС нужно активно пропагандировать в автошколах, чтобы будущий водитель понимал, сколько денежных средств ему придется тратить на содержание ТС как источника повышенной опасности.

– Как необходимо реализовать эту инициативу в России, чтобы она была действительно эффективной?

– Прогресс цифровизации очень стремительно развивается и через определенное количество лет ТОТС будет проводить искусственный интеллект, но думать о проблеме старения парка авто нужно уже сегодня.