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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    17 октября в 14:51
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  • ​Семейная ипотека для югорчан стала еще выгодней!

    ​Семейная ипотека для югорчан стала еще выгодней!

    Сегодня в 17:02
    46 0
  • ​Ведущие археологи посетили Барсову гору в Сургутском районе

    ​Ведущие археологи посетили Барсову гору в Сургутском районе

    Сегодня в 16:46
    89 0 
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Психолог: «Нет правильного или неправильного способа пережить горе из-за утраты ребенка»

Интервью с психологом о том, как справиться с горем при потере ребенка

Психолог: «Нет правильного или неправильного способа пережить горе из-за утраты ребенка»
Фото спикера

В этот вторник, 15 октября, отметили День памяти жертв выкидышей и детской смертности. Важно помнить, что утрата ребенка является одной из самых тяжелых психологических травм. Какие стадии горя проходят родители, и как им правильно оказывать помощь, чтобы они смогли справиться с болью? Почему чувство вины неизбежно и как его преодолеть? Об этом в интервью с корреспондентом siapress.ru рассказала психолог Людмила Горлова.

– Какие стадии горя проходят родители, потерявшие ребенка, и как они проявляются?

– Проживание любого горя (утраты, потери) требует времени. Нормой считается полтора-два года. Если больше или сильно меньше, то нужно понаблюдать за человеком – это может быть отклонением. Возможно, будет требоваться помощь специалиста (психолога, психотерапевта, психиатра). Связано это с тем, что у человека могут быть затянутые страдания (например, как вторичная выгода), либо включатся слишком сильные защитные механизмы психики и проживание всех стадий не произойдет.

Существуют пять стадий переживания горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Порядок чаще всего такой, как описан выше, но бывают и другие последовательности. И по времени они четко не фиксируются.

Отрицание – это первая реакция на шокирующую новость о потере. Человек не может поверить в то, что произошло, отказывается принимать реальность. Он думает: «Это не может быть правдой», «Это ошибка», «Это кошмар, от которого я скоро проснусь». Это защитный механизм, который помогает смягчить удар и избежать слишком сильной боли.

Гнев – это вторая стадия проживания утраты, которая наступает после того, как человек начинает осознавать свою потерю. Это выражение боли, обиды и бессилия. Вы можете злиться на себя, на умершего или ушедшего человека, на других людей, на Бога или на весь мир.

Торг – это третья стадия, которая может наступить после того, как человек осознает необратимость своей потери. Это попытка вернуть то, что было утрачено, или изменить ситуацию в свою пользу.

Депрессия – это четвертая стадия проживания утраты. Она наступает после того, как вы осознаете подлинную глубину своей потери. Это состояние глубокой печали, отчаяния и безнадежности, а также признак того, что вы начинаете осознавать реальность потери и отпускать то, что было утрачено.

Принятие – это пятая и последняя стадия, наступающая после того, как человек пройдет через все предыдущие этапе. Это не радость или счастье, а спокойствие и мир. На этом этапе становится ясно, что изменить прошлое невозможно, и единственное, что остается – это принять ситуацию и начать двигаться вперед. Это признак того, что вы адаптировались к новой ситуации и нашли новые смысл и цель в жизни.

Самое главное понять, что в этот период проводится кризисная поддержка, а не психотерапия. Тут важно дать потерявшему ребенка возможность проявить все чувства. Может быть эмоциональная нестабильность, «качели» из крайности в крайность, приступы плача, крика, истерики. Это все нормально, особенно в первые 40 дней после события.

Стоит отметить, что потеря родителей (старших родственников) для психики более нормативна, чем потеря ребенка родителями. И за этим состоянием необходимо наблюдать. Особенно, если ребенок погиб при травмирующих обстоятельствах. Поддержка близких необходима обоим родителям.

– Какие ошибки часто допускают близкие люди в попытках поддержать переживающих утрату ребенка?

– Часто близкие пытаются просто успокоить, отвлечь на какие-то другие дела. Иногда просят замолчать о своем горе. Таким образом мы только усугубляем и удлиняем период проживания утраты.

Человек в горе начинает высказываться, а его перебивают словами: «А у меня…», или «Да у тебя что? Вот там-то у того-то…». Таким образом мы обесцениваем его чувства и не даем прожить их.

Другой ситуацией является, когда мы тему смерти начинаем раздувать, говорить только о ней. Не нужно усугублять и накручивать проблему.

– Как лучше всего говорить об утрате с другими детьми в семье, особенно с маленькими?

– Если родители слишком расстроены и не способны говорить на эту тему, то можно попросить другого члена семьи или друга поддержать детей. Нужно объяснить, что произошло: просто, правдиво, на языке, который ребенок может понять. Лучше всего использовать такие слова, как «смерть» и «умер».

Ни в коем случае нельзя обманывать или приукрашивать. потому что у ребенка могут возникнуть нездоровые фантазии. Нельзя скрывать и похороны.

Даже маленькому ребенку можно и нужно попрощаться со своим близким. Не думайте, что он может испугаться или ничего не понять.

По мере взросления информация о смерти, как о событии в жизни, будет уточняться. Если ребенок расплачется, то лучше обнять и дать время погрустить – это нормально и важно научить проявлять свои эмоции.

– Когда стоит обратиться за профессиональной помощью?

– Если человек не спит, не ест, долгое время не может совладать с эмоциями, например, рыдает в течение дня, не заботится о себе, не переключается между деятельностями, или наоборот ведет себя слишком спокойно или даже весело – родственникам стоит обратить внимание на психическое здоровье человека и проконсультироваться у специалиста.

Если присутствуют суицидальные признаки, то однозначно необходим поход к психиатру. Не стоит бояться такого врача. Лучше он вовремя заметит нарушения психики или исключит их, и таким образом спасет жизнь, чем бездействие приведет к новой трагедии.

Если смерть произошла при травмирующих обстоятельствах, то может быть место для формирования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), то тут однозначно прямая дорога к специалисту, так как здоровой психике это принять будет очень сложно.

Патологическое горевание (то есть нарушающее нормальную динамику) характеризуется следующими признаками:

– продолжительность горя более шести месяцев после потери;

– интенсивность переживаний не уменьшается со временем или даже усиливается;

– симптомы мешают нормальному функционированию в повседневной жизни, работе, учебе, общению с семьей и друзьями, занятию хобби;

– симптомы превышают ожидаемые или социально приемлемые для данной культуры или ситуации;

– переживания включают патологические реакции: суицидальные мысли или попытки, психотические симптомы, злоупотребление алкоголем или наркотиками, соматические расстройства и т.д.

– Какие практики самопомощи, медитации или другие методики вы бы порекомендовали для восстановления внутреннего равновесия?

– Горе – это индивидуальный и уникальный процесс для каждого человека. Нет правильного или неправильного способа переживать его. Нет определенного времени или порядка прохождения стадий проживания утраты. Нет гарантии того, что тоска когда-то закончится или полностью исчезнет. Это не болезнь, которую нужно вылечить, а опыт, который нужно прожить.

Однако есть некоторые общие рекомендации, которые могут помочь вам справиться и облегчить свои страдания:

– Принять свое горе. Не отрицать, не подавлять, не игнорировать свои чувства и эмоции. Понять, что это нормальная и здоровая реакция на потерю. Дать себе разрешение на то, чтобы погрустить, поплакать и позлиться. Уважать свой индивидуальный и уникальный опыт горевания.

– Выражать свои чувства. Не держать в себе боль и одиночество. Найти способы выражения горя через слова или действия. Вы можете поговорить с кем-то, кому вы доверяете – это может быть друг, родственник или психолог. Можете написать письмо, дневник, стихотворение или эссе о своих эмоциях.

– Получать поддержку. Не изолироваться от других людей и не страдать в одиночестве. Поискать контакт с теми, кто может понять, утешить и помочь вам. Не стесняться просить о помощи и выражать свои потребности и желания.

– Заботиться о себе. Не забывать о своем физическом и психическом здоровье. Поддерживать свой иммунитет и энергию. Соблюдать режим сна и питания. Избегать алкоголя и наркотиков. Заниматься физической активностью и хобби, которые приносят вам удовольствие и расслабление.

– Жить дальше. Не терять надежду и веру в себя и в жизнь. Понять, что тяжелый период не является концом вашей жизни. Найти новый смысл и цель в жизни после потери. Открыться для новых возможностей и перспектив. Ценить свою жизнь и все то, что в ней есть. Делиться опытом и мудростью с другими людьми.

– Что бы вы посоветовали людям, которые хотят поддержать своих друзей или родственников, переживающих утрату?

– Самое главное – помочь создать нормальную бытовую жизнь. Просто находиться рядом, не навязываться, но и не быть совсем отстраненным. Пригласить поесть, вовремя напомнить, что необходимо поспать. Вместе можно погрустить и поплакать. Задавайте вопрос «Какая помощь тебе нужна?», а не просто «Обращайся, если что».


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Сегодня в 16:49, просмотров: 76, комментариев: 0
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