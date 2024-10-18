5 миллиардов на соцподдержку: куда уходят деньги Югры? Мнение депутата

В этом интервью депутат Думы Югры Михаил Селюков рассказывает о том, как в окружном парламенте обсуждали появление новых 40 тысяч семей, претендующих на социальные выплаты. И это всего за год, что вызывает вопросы о правильности бюджетного распределения и миграционной политике региона. Откуда взялось такое количество новых претендентов на помощь, и что с этим делать? Присоединяйтеськобсуждению!

– В Югре за один год количество семей, которые претендуют на государственную помощь, выросло на 40 тысяч штук. Это составило примерно 50% прироста, то есть было около 100 тысяч, стало около 150 тысяч. Информация эта всплыла на заседании Думы округа, вызвала некоторый ажиотаж среди депутатов, и начали задавать люди вопросы: почему, как так, откуда? Как выяснилось, 5 миллиардов рублей, плюсом к действующим обязательствам, нужно было окружному бюджету потратить на то, чтобы, выполнить обязательства. Вот мы хотим сейчас поговорить о том, откуда эти люди берутся, почему Югра настолько легко всем помогает, откуда столько денег, и не является ли это сбросом денег уж излишним в совершенно необязательные траты. Михаил Селюков – депутат Думы Югры у нас на связи. Михаил, здравствуйте.

– Добрый день.

– Расскажите про эту историю. Вы, наверное, тоже были в этом зале заседаний и, наверное, тоже принимали участие в этом обсуждении. Что же за 40 тысяч человек или 40 тысяч семей у нас появилось, и какие у вас по этому поводу… Как проходило это обсуждение в Думе, и что вы сами по этому поводу думаете?

– На самом деле, при рассмотрении очередного изменения в бюджет на глаза попалась информация: то, что больше 5 миллиардов рублей округ выделяет субвенцию пенсионному фонду и фонду социального страхования на выплаты семьям, детям. На простой вопрос: что это за цифра и какому количеству получателей направлены эти деньги, представители правительства, представители Департамента финансов ответили, что, вы знаете, вот нам цифры пенсионный фонд посчитал, мы обязаны исполнить и мы вам ответить ничего не можем. Действительно, это вызвало еще большее недоумение, потому что, даже проанализировав этот вопрос, не являясь специалистом глубоким в этой отрасли, мы видим, что за 2023 год в Югре население всего увеличилось порядка на 30 тысяч человек. И, кстати, естественный прирост порядка 8 тысяч человек.

– То есть, да, то есть это те, что родились больше, чем умерли. Еще плюс 22 тысячи официально приехало, сколько можно судить.

– Да, приехало. Другой вопрос, откуда они приехали? Это внутренняя миграция или миграция из-за рубежа? Я сейчас запрос подал, мы ждем этот ответ, и в дальнейшем я вам эту информацию предоставлю, если будет интересно. Людям тоже предоставлю, опубликую в своих сетях.

– Так.

– Но там основной вопрос в том, что все мы учились в школе, математика – наука строгая, и получается крайне странная вещь. Правительство добавляет 40 тысячам семей на меры государственной поддержки выплаты, а прирост населения в Югре всего 30 тысяч. Как говорится, не бьются цифры.

– То есть, если это 40 тысяч семей, то это не меньше 120 тысяч человек. То есть там должно быть 3 человека – минимум, если с детьми.

– С учетом коэффициента семейности. Да, так и есть. То есть, соответственно, получается вопрос: откуда деньги, куда деньги? Вразумительного ответа представители правительства, представители финансового блока нам так и не дали. И я считаю, что это категорически неверный подход, это не хозяйский подход по работе с порученными, вверенными обязанностями по финансам. Тем более, это деньги не свои, не личные – это деньги наши, и когда мы ходим по улицам, видим дороги где-то там не сделанные, во дворах какие-то есть у нас тоже проблемы, парки у нас неблагоустроенные, нам что говорят? Нет денег. Когда вот так вот легко чиновники разбрасываются миллиардами рублей направо-налево, не объясняя нам, к сожалению, это мы видим.

На мое предложение о том, что, давайте эти 5 миллиардов рублей в рамках рассмотрения изменений в бюджет пока внесем в резервный фонд, когда разберемся, в резервный фонд, у правительства есть такая возможность, мы так делали, когда разберемся мы можем оперативно эти деньги довести, как говорится, тому, кому они нужны. Ответ последовал партии большинства: и представителей руководства, и Думы, и представителей правительства – оно ни в чем не захотело разбираться, к сожалению.

Второй такой существенный вопрос, который поднимался: не выделяем ли мы деньги на ту болезненную тему для жителей – на финансирование детей мигрантов. Я высказал свою четкую позицию, что этого делать категорически нельзя. То есть детей мигрантов должны поддерживать власти стран, откуда они прибывают. Нам нужны сегодня мигранты трудовые. Есть такая практика в разных странах: хотите работать – приезжайте, работайте, зарабатывайте и езжайте к своим семьям домой. Мы считаем, что такой подход – это хозяйский подход. И когда приоритет стоит: в начале жители Югры, граждане России, потом все остальные – это наиболее здравый подход, наиболее ориентированный на своих граждан.

А вот если говорить по вопросу, который мы сейчас обсуждаем, к сожалению, мы видим, что, видимо, деньги не свои, 5,5 миллиардов рублей – это бюджет небольшого города. И так легко чиновники расстаются с этими деньгами под эгидой того, что кто-то им сказал, какой-то чиновник в другой структуре, пускай даже федеральной, и они их отправляют, не задумавшись. Я считаю, что здесь как раз вопрос компетентности этих чиновников.

– Вы уже копались в этом вопросе? Потому что, какие у меня мысли возникают? Наверное, для того, чтобы получать эти субсидии, люди должны приехать в Югру, каким-то образом зарегистрироваться, чтобы стать югорчанами формально, и, имея определенное количество бумажек о низких доходах и так далее, податься в социальные службы и запросить эту самую субсидию. То есть они должны были каким-то образом попасть в Югру, прописаться, и таким образом они бы, наверное, все-таки увеличили количество зарегистрированных югорчан, и увеличили бы количество населения. Но если этого не произошло, как это вообще случилось? У вас есть какая-то версия? Вообще, как это могло произойти, из-за чего?

– Я считаю, что в рамках вышесказанного, то есть это просто подход наплевательский чиновников правительства к бюджетным деньгам. И сегодня, к сожалению, Дума, она свою функцию утрачивает – функцию депутатского контроля. И в этом есть большая проблема. Почему? Потому что мы все здравые люди, мы понимаем, что вот вы, Дмитрий, правы. Если люди приехали, какие бы они ни были, но на законных основаниях они имеют право в рамках действующего законодательства получать те или иные выплаты. Может быть, мы даже не согласны с тем, что приезжают семьи мигрантов, не работают и получают по некоторым данным по 200 тысяч рублей в месяц, ну это вопиющие вещи. Но тем не менее, закон есть закон, и наше дело разбираться в этом законе.

И как раз, когда выделяются деньги, а Дума утверждает выделение денег законом, с этими вопросами нужно четко разбираться, не боясь. Даже если кто-то, где-то ошибся, делать паузу, профессионально подходить, разбираться и двигаться вперед. А на сегодняшний момент какой-то подход к бюджетным деньгам, к народным деньгам, он такой, мягко говоря, наплевательский, и это неприемлемо. И я считаю, что, если есть, что сказать чиновникам, которые допустили это, пусть публично выступят. Скажут, объяснят депутатскому корпусу, объяснять жителям Югры: куда и почему вы направляете такие колоссальные деньги. А сейчас получается, во-первых, безответственность, во-вторых, безнаказанность. И это то, о чем мы крепко вынуждены задуматься.

– Происходит ли какое-то движение по тем трекам, которые вы наметили в прошлом интервью о том, чтобы узнать, сколько у нас конкретно денег бюджетных из Югры получают мигранты по поводу образования, медицины, вот по этим всем направлениям, по социальной поддержке, о чем вы говорили в прошлый раз? То есть там что-то, какая-то информация новая приходит? И как вообще реагируют ваши, может быть, коллеги и чиновники на такие запросы?

– У нас, к сожалению, или к счастью, мы свидетели с вами изменения правительства Югры, и с этим много связано, то есть, в том числе надежды на то, что какие-то процессы улучшатся. И то, что какие-то запросы, они, мягко говоря, на сегодняшний момент чуть-чуть по времени отстают. Фактически мы по этому направлению двигаемся, не так быстро, как хотелось бы. Буквально на днях правительство сформировалось, и этот проект мы, как говорится, завершим с учетом того, что у нас и Департамент здравоохранения поменялся, и Департамент социального развития, и Департамент образования, то есть, я имею в виду, кураторы там поменялись. Поэтому я думаю, что этот вопрос, он пока в рабочем порядке, и окончательных цифр, окончательной информации я вам сегодня не скажу. Но я думаю, что в следующую нашу встречу они точно будут.

– Давайте два слова про обновление правительства. Вы, скажем так, много времени в своей жизни провели в Тюмени и знакомы с местным истеблишментом, с тюменскими управленцами, политиками. Что вы можете сказать про обновление правительства в Югре, про те персоналии, которые пришли в Югру из Тюмени? Их там не сильно много, но они все-таки есть, они заметны, там и Елена Майер, и Андрей Пилипчук, и так далее. То есть знакомы ли вы с кем-то из них, что вы можете сказать по поводу вот этого процесса ротации, который запустил Руслан Кухарук?

– Да, действительно, я родился в Тюмени, учился в ВУЗе в Тюмени, 10 лет в Тюменской областной Думе проработал, Тюмень для меня родной город. По правительству я бы хотел прокомментировать так: налицо серьезнейший кадровый голод. И мы понимаем, что, с одной стороны, оголяя позиции в Тюмени и в Тюменской области, усиливая, по крайней мере, заменяя людей, которые здесь, в Югре, в правительстве Югры.

С другой стороны, есть надежда на то, что подход, управленческий подход, который присутствует в Тюменской области, именно кадровый менеджмент, политический менеджмент, такая, политическая культура, что ли, которая есть в Тюмени, она на сегодняшний момент присутствует. И вот эта вот инъекция новыми кадрами, новыми взглядами, я ее приветствую.

Почему? Потому что, к сожалению, с такими взглядами, когда я пришел в 2021 году в Думу Югры, она еще тогда называлась Дума ХМАО, то есть моя идея была поменять, и коллеги меня поддержали, чтобы хотя бы в риторике это была Дума Югры, было очень тяжело именно менять мировоззрение. На сегодняшний момент и губернатор, он, скажем так, уже нашего поколения, и он заточен под управленческие подходы тюменского истеблишмента. И я надеюсь, что мы двинемся и в направлении работы, допустим, по своему профилю говорю, по налоговой системе: то, что сегодня жить предпринимателям малого, среднего бизнеса в Тюменской области гораздо комфортнее. За счет чего – это другой вопрос.

Но по подходам, допустим, социальным, по подходам медицинским у нас в Югре есть, чему поучиться представителям той же Тюменской области. С одной стороны, это связано с тем, что у нас выше бюджетная обеспеченность, и, как показала практика, что мы можем по 5,5 миллиардов, не задумываясь, разбрасываться направо и налево, не объясняя, почему. И это сегодня видно и по финансовому обеспечению здравоохранения, образования, социальной сферы. Но вопрос в эффективности.

И вот как раз креативность, подходы эффективности, компетентность, профессионализм – то, что я, когда был погружен в работу областной Думы… Все-таки старые, советские подходы строительства государства, они были сохранены, и они сохранены в Тюменской области. Понятно, преобразования, понятно, время поменялось, но это есть. Ну и, как говорится, кто бы там ни говорил, что Тюмень – столица деревень, а это я всю свою жизнь слышу, но все-таки это столица. А вот что есть тогда деревня, даже когда в деревнях очень много лишних денег. Поэтому я надеюсь, что подходы поменяются.

А по правительству и по кадровой составляющей – губернатору работать: он несет ответственность. Я думаю, что он выбрал людей, с кем комфортно работать, я думаю, что каких-то людей он по политическим соображениям оставил. Я думаю, что это не конечный вариант правительства: будут изменения, потому что они напрашиваются. И думаю, что по сегодняшней ситуации самое важное – это проработать бюджет, принять бюджет на следующую трехлетку и уже двигаться в позитивном развитии Югры. То есть время покажет, но мы все надеемся на лучшее.

– Вы упомянули налоговые вопросы. Насколько я знаю, вы подготовили какой-то законопроект, который касается упрощенной системы налогообложения в Югре. Расскажите в общих чертах, что это такое, и насколько у него вообще есть шанс быть принятым.

– Да, действительно, я внес в Думу законопроект по упрощенной системе налогообложения. А именно, сохранить ставку «доходы минус расходы» 5%, она у нас сегодня действует, в конце 2024 года она заканчивается. Я предлагаю сохранить эту ставку на минимальном уровне: 5%. Напоминаю, что по закону федеральному у нас есть возможность «доходы минус расходы» устанавливать ставки от 5% до 15%. И я предлагаю оставить эту ставку на уровне 5% на ближайшие 5 лет, для того чтобы был горизонт планирования, у бизнеса было понимание, как двигаться вперед. С учетом того, что со следующего года у нас ужесточаются требования к упрощенной системе налогообложения, а именно, от 60 миллионов рублей вводится НДС – это существенно. Но тем не менее, на сегодняшний момент считаю, что такую ставку важно сохранить. Вторая новелла законодательная – это сделать ставку по доходам на уровне 4%. Такая практика у нас уже была. 4% для всех налогоплательщиков, кроме тех, которые платят 1% и 0%, там есть отдельные категории, то есть айтишники и так далее, которые платят…

– Льготные бизнесы, которым сейчас помогают.

– Да. Есть концепция простая: вот есть малый бизнес, у него задача зарабатывать себе, кормить свои семьи, кормить своих работников, создавать какие-то рабочие места. И здесь не про налоги. И бизнесмену очень важно, чтобы был горизонт планирования на 5 лет, эту ставку я тоже предлагаю на 5 лет сохранить, и важно, чтобы не было никаких, ну, непарламентское, заморочек. Чтобы никаких сложностей. Есть понимание: 4%, все это заложил, 4% платишь и не тратишься на бухгалтеров, на финансистов, еще на кого-то. Для малого бизнеса это очень важно.

А в Югре, к сожалению, концепция: давайте по таким-то ОКВЭДам4% будем платить, по таким-то 5%, это то-то, это се-то. Подход простой прослеживается: чиновники ищут себе работу. Им совершенно наплевать на малый бизнес, они ищут себе работу. И основная аргументация чиновников – это как раз: «Мы даем массу мер государственной поддержки». То есть сидят целые департаменты, которые придумывают меры государственной поддержки. Насколько они эффективны – большой вопрос. Насколько то, что раздаются деньги, и, мягко говоря, люди какие-то получают эти деньги, ну да, это есть. А, повторяюсь, насколько эффективны эти меры господдержки – это вызывает вопросы.

И концептуально бизнесмен, который малый бизнес, у которого нет большого штата людей, которые должны работать с чиновниками, они должны работать в простом поле, на то она и есть упрощенная система налогообложения. Если ты выбрал доходы – вот тебе 4%. Бюджетная обеспеченность у нас позволяет. Если выбрал «доходы минус расходы» –вот тебе 5% вместо 15%. Для сравнения, возьмем, выше разговаривали про Тюменскую область, в Тюменской области ровно такой подход. И где-то, я не скрываю, где-то, работая в тюменской областной Думе, я всей душой это разделял, и пытаюсь сделать таким образом, имея полномочия законодательной инициативы, чтобы бизнес в Югре жил не хуже, чем бизнес в Тюменской области.

Так вот. В области на сегодняшний момент как раз 4% зафиксирована ставка по доходам и 5% по «доходам минус расходам». А если учитывать, что Югра по договору между органами власти, допустим, на 1 сентября перечислила 32 миллиарда рублей, из которых 16 миллиардов остались в Тюменской области на развитие, а 16 миллиардов вернутся к нам по программе «Сотрудничество», то вызывает это простой риторический вопрос. Если мы можем помогать соседней, братской Тюменской области, и даже за 8 месяцев 16 миллиардов рублей им оставить на развитие, на которые, на эти 16 миллиардов рублей они создают преференции для своего бизнеса, то было бы справедливо создать эти преференции не хуже, чем в Тюменской области, у нас. Я думаю, что такой подход, он должен быть.

Насколько это оценят коллеги, поживем – посмотрим, но я это обозначил и губернатору, такую позицию. Сейчас пройдут мероприятия по Думе, посмотрим, какая позиция будет у правительства, но первый отзыв у Департамента финансов – «нет». На вопрос – почему? «Потому что». Вот так вот. Департамент экономики тоже пытается свою поляну защищать. Потому что тогда встанет простой вопрос: а зачем нам столько людей, работающих в Департаменте экономики, их подведомственных всевозможных фондов, а это там сотни человек, если люди не будут, видимо, к ним ходить и просить: «А дайте нам субсидию, а дайте нам такую меру поддержки, а дайте нам сякую меру поддержки». Тогда мы законодательно отрегулируем: просто взял упрощенку, написал заявление – вот тебе по доходам 4%, по «доходам минус расходам» 5 %, и зацветет. Если говорить по эффективности, по подходам, посмотрите количество субъектов малого и среднего бизнеса в Тюменской области и в Югре. У нас население больше, а количество субъектов меньше.

– О как.

– Более того, на последнем заседании Думы руководитель федеральной налоговой службы по Югре публично заявил, что подходы, когда упрощенная система налогообложения для малого бизнеса с низкими ставками, она привела со временем к тому, что увеличились налоговые выплаты по этому налогу, и увеличилось количество бизнесменов, которые применяют эту систему налогообложения. Поэтому, на мой взгляд, базово, концептуально – это совершенно актуальный подход, поэтому законодательная инициатива была внесена. Насколько она пройдет, в каком виде она пройдет, что поддержат коллеги, что нет – это уже мы посмотрим в будущем. Но я надеюсь, что здравый смысл должен возобладать.

– Раз мы заговорили на эту тему, у меня был вопрос, который меня, откровенно говоря, мучал, мучает, точнее, уже много-много лет. Так получилось, что, я тоже пожил и в Тюмени, и в Сургуте достаточно долгое время. И увидел, что в Тюмени настолько много общепита, причем очень даже неплохого общепита, а в Сургуте том же его настолько мало. То есть это даже невооруженным глазом видно, насколько Сургут в плане общепита уступает Тюмени. Хотя, казалось бы, и население у Сургута есть, и деньги у этого населения есть, и просто открывай – не хочу все эти кафешки, бары, рестораны и так далее. У вас есть по этому поводу какое-то мнение или, может быть, экспертное суждение? Может, вы знаете, почему так это дело обстоит?

– На мой взгляд, у нас в Югре люди сыты. А в Тюмени активны они потому, что нужно двигаться, зарабатывать и, хочешь не хочешь, кормить семью и так далее. Вот я анализировал данные: Тюменская область, она сегодня стоит во главе рейтинга в России, если взять по субъектам Российской Федерации, по разнице… То есть в Тюменской области самая большая разница между бедными и богатыми. То есть расслоение колоссальное.

И на сегодняшний момент, с другой стороны, это дает стимул людям двигаться, пытаться зарабатывать, какой-то креатив развивать. А у нас, видите, у нас подход такой. Вот у нас что сказал пенсионный фонд? 5,5 миллиардов? Вот вам 5,5 миллиардов, и что уж там. Вопрос снялся и снялся. Куда они ушли, как они ушли – это мало кого, видимо, волнует. И таких подходов много. И если на сегодняшний момент посмотреть все наши меры социальной поддержки, бюджетной поддержки, то в рамках сегодняшней бюджетной обеспеченности Югры, они такие, достаточно высокие. Плюс, не надо забывать, помимо бюджетной обеспеченности, у нас еще есть нефтяные компании, вертикально интегрированные газовые компании, у которых уровень оплаты труда достаточно высокий.

То есть мы, не секрет, мы живем в Сургуте долго и знаем, что, если человек или работник с какого-то другого субъекта приезжает, то он более лоялен, более трудолюбив, в среднем, я имею в виду, более заточен на результат. Если мы говорим про работников, которые живут в Сургуте, там зачастую встречаются: мама-папа машину купили, квартиру купили, в институте выучили – что я вам, еще работать за эту зарплату буду? Они повсеместно, такое встречается везде, повсеместно.

Второй такой, если говорить про глобальный подход, у нас на сегодняшний момент серьезно развивается межрегиональная конкуренция. И борьба за кадры, она идет серьезная. И истеблишмент Тюменской области, они это, я думаю, что поняли чуть быстрее, и работа за кадры, за умы, она там раньше началась. В Югре, к сожалению, пока этой работы, борьбы за умы, я не вижу. И на сегодняшний момент мы видим, что, да, Сургут – это город нескольких комсомольско-молодежных строек, это город с сумасшедшей генетикой, с креативными людьми. Очень похоже, когда приезжали молодые люди в Америку, несколько сотен лет назад, самые-самые-самые, и несколько десятков лет назад, допустим, приезжали осваивать Западно-Сибирский комплекс, допустим, в Сургуте. И вот эта генетика, она в городе есть, эта энергия, она в городе есть, она работает. Не соглашусь с вами, что у нас совсем ничего нет, у нас есть…

– Нет-нет, не совсем ничего, но просто меньше.

– Да, объективно гораздо меньше. Но с другой стороны, Сургут и город меньше.

– Да, в два раза примерно.

– И объективно вопрос бизнеса, он всегда упирается в вопрос экономической эффективности. В бизнесе не бывает так: «Что там? Дмитрий сказал, что 5,5 миллиардов надо отправить». «А зачем?» «Да ладно, отправим». Так не бывает. В бизнесе всегда идет четкий просчет. Если этого просчета нет, цифр экономической эффективности («просчет» – не в смысле «проиграл», а в смысле «просчитал), то бизнес быстро прогорает. То есть, если нет прибыли, быстро прогорает.

И мы сегодня объективно понимаем, что, при всех прочих, для того, чтобы привлечь хороших поваров, официанты, пускай это будет студенчество, но, тем не менее, их нужно учить, управляющих общепитом – это нужно сделать гораздо больше действий, чем в Тюмени. Почему? Потому что Тюмень, исторически сложилось, это такой магнит, куда из всех деревень Тюменской области собираются люди талантливые, талантливая молодежь. Раньше очень много приезжало с Югры, с Ямала, тогда это была еще одна большая Тюменская область, и там исторически так сложилось, что подпитка, она идет кадрами, энергиями, а это как раз пласт людей, которые готовы работать, подрабатывать официантами, на каких-то таких вспомогательных работах, которые в ресторанах нужны. Ну и менеджмент, кадры, то есть люди, которые просчитают концепцию, модель, которые сегодня готовы жить в Сургуте.

У нас Сургут-то еще, мы же не забываем, что раньше это был совершенно город временщиков, и на сегодняшний момент это есть, присутствует. А в Тюмень, как я помню, я приехал работать в тюменскую областную Думу, и мне уважаемые люди, еще Богомяков в свое время был тогда на первом заседании, помню, сказали, что, понимаете, что в Тюмени люди рождаются, живут и умирают. А вот Сургут или остальная Западная Сибирь, то есть в любые города, приезжают заработать и потом на пенсию уезжают куда-то. Так вот, если говорить по ресторанным направлениям, то ресторан, вот эти вот талантливые люди, они сегодня заработали в Сургуте, завтра двигаются где-нибудь в Екатеринбург, в ту же Тюмень, где потеплее, покомфортнее. Креативные люди, талантливые, они всегда куда-то пытаются двигаться. Поэтому так.

– Ну что ж, спасибо большое. У нас время наше подходит к концу. Комментируйте те темы, которые мы обсуждали сегодня, уважаемые наши зрители. У нас Михаил Селюков – депутат Думы Югры – был в гостях. Спасибо вам, Михаил. Надеюсь, мы еще где-то через месяц увидимся, обсудим интересные вещи. А пока подписывайтесь на наш Youtube-канал, читайте нас на siapress.ru. И до свидания.

– Спасибо, до свидания.