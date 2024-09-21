Интервью с медицинским психологом об алкогольной зависимости

Алкогольная зависимость – это психическое и физическое заболевание, характеризующееся непреодолимым желанием употребления алкоголя. Человек с таким видом зависимости является опасен не только для себя, но и для общества. Чтобы побороть любую зависимость важно обратиться к специалисту. О признаках алкогольной зависимости и методах ее лечения корреспонденту siapress.ru рассказал медицинский психолог Сургутской психоневрологической больницы Владимир Беда.

‒ Как часто горожане обращаются за помощью с алкогольной зависимостью?

‒ Могу сказать, что часто. Каждый день работа есть, ее хватает, что у наркологической службы, что у психиатрической. Проблема остается актуальной и никуда не ушла. Многие считают, что это было когда-то в прошлом, но нет. Понятно, что это сейчас регулируется, и все идет к нормализации, и пить становится сейчас уже не модно. Однако, пережитки этих зависимых паттернов еще остаются.

‒ Какие признаки алкогольной зависимости вы обычно наблюдаете у пациентов?

‒ Основные признаки ‒ это тотальность, стабильность и разрушаемость.

Тотальность ‒ влияет на все сферы жизни. Например, кто-то скажет: «вот дома я пью, а в гостях я не пью, я примерный». На начальных этапах могут, конечно, пытаться держать некую репутацию, но так или иначе появляется сильное влечение, желание, в последствии уже зависимость. Поэтому людям сложно сдерживать себя в руках, в каких-то рамках, границах.

Стабильность ‒ это если вы каждую пятницу или субботу выпиваете по бокалу вина или полбутылки, смотря у кого какая норма. К сожалению, это тоже тенденция к зависимости. Понятно, что это не клинический случай, чтобы становиться на наблюдение и лечиться, но уже бытовой алкоголизм. Это звоночки о том, что нужно обратить внимание и это ненормально. То есть, когда вы ждете пятницы всю неделю, потому что хочется отдохнуть или что-то еще. Причину всегда можно найти, но, если мысли все об этом, это тоже звоночек. Понятное дело, мы уточняем много здесь нюансов, что, если, допустим, вы ждете дня рождения, праздника какого-то ‒ это совершенно другой контекст. Но если без повода, или повод ‒ это пятница, то уже стоит задуматься.

Разрушаемость ‒ когда алкоголь начинает влиять на сферы в жизни, не просто распространяться в них, а именно влиять. То есть люди уходят в запои, у них страдает работа, межличностные и семейные отношения. Когда люди озабочены только одним: «надо найти, где выпить, желательно с кем-то, чтобы не так скучно было, хотя можно и в одиночку с телевизором». На этой стадии у людей появляется резкая реакция на все, особенно если кто-то пытается идти в осуждение, непонимание такого поведения. Чаще всего такие люди, как в тех шутках говорят: «у меня проблем нет, это у вас какие-то проблемы. Я независимый человек. Вот захочу ‒ брошу. Я просто не хочу». Казалось бы, это такая стереотипная байка, но нет, на самом деле люди действительно так рассуждают.

Также у людей появляются проблемы с памятью, они становятся несколько заторможенными и сразу же проявляется все во внешности. Обычно люди становятся отечными, перестают ухаживать за собой, пренебрегают гигиеной.

‒ Какие методы лечения алкогольной зависимости вы используете?

‒ Что касается методов лечения, то тут идет комплексная мультидисциплинарная работа. Обычно врачи-наркологи и медицинские психологи работают в тандеме.

Врачи занимаются медикаментозным лечением, пытаются купировать состояние. Потом, сопровождая пациента, они как-то корректируют его, помогают организму очиститься, прийти в определенную норму.

Психологи занимаются психотерапией, они помогают найти как внутренние, так и внешние ресурсы для того, чтобы преодолеть зависимое поведение, вот этот паттерн и замкнутый круг, из которого очень тяжело выйти. А тяжело, потому что критика страдает, человек не осознает, что у него проблема. Самое основное и главное ‒ убедить его в том, что ему нужна помощь.

На сегодняшний момент очень эффективно себя показывает когнитивно-поведенческая терапия, которая дает хорошие результаты. Там пациенты могут вести дневники, заниматься какой-то творческой или спортивной деятельностью. Мы зависимость не гасим, а стараемся направить в социально-приемлемое русло. Это тот же трудоголизм, спорт или творчество, о которых я уже говорил.

‒ Какие последствия может иметь длительное злоупотребление алкоголем?

‒ Страдают в первую очередь физиологические и органические качества. Алкоголь ‒ это яд, который мы в себя вливаем, и поэтому идут, в основном, необратимые последствия. Начинает страдать память, человек становится невнимательным, у него падает трудоспособность, и в принципе происходят поведенческие изменения. Он не думает о будущем. Ему становится плевать на окружающих его людей, близких, родных или малознакомых. Такие люди пренебрегают личной гигиеной и своим благополучием. Начинается воровство, обманы. Люди под алкогольным опьянением могут спокойно убить человека, невзирая на последствия, не подумав наперед. Эмоционально такие люди становятся нестабильными. Ты не знаешь, как он себя поведет. Они становятся опасны не только для общества, но и для себя.

‒ Какие трудности могут возникнуть при отказе от алкоголя и как им можно противостоять?

‒ При отказе от зависимого поведения, неважно, алкоголь это, наркотики или никотин, схема примерно одна и та же. Основная сложность ‒ это пережить абстинентный синдром, как-то купировать его, потому что, если человек резко пойдет в отказ, ему может стать плохо. Организм может не выдержать такой жесткой перемены. Поэтому все должно проходить плавно, постепенно, лучше всего под присмотром специалистов. Будет начинаться ломка, болеть голова, тошнить, то есть такой похмельный синдром может быть.

Многие говорят, что привычка формируется или отменяется за 21 день, но здесь, к сожалению, не так. Самое сложное ‒ это принять для себя, что от этого не вылечиться, это можно лишь немного взять под контроль, но на будущее дорога к проведению досуга именно таким образом уже закрыта. Если человек хочет вернуться в нормальную приемлемую социальную жизнь, то нужно уже навсегда отказаться от плохой привычки.

Трудность еще может возникнуть в том, что человека могут провоцировать, мол: «Все пьют, ты тоже выпей, чего с соком сидишь?». В такие ситуации человеку может быть морально очень тяжело.

Чтобы противостоять таким трудностям нужно не стесняться, потому что многим стыдно за то, что они успели натворить, наговорить кому-то что-то плохое. Главное признать свои ошибки, взять ответственность на себя и не бояться помощи, которую предлагают люди. Важно взаимодействовать со специалистами, придерживаться рекомендаций врача. Занятия психотерапией тоже помогают. Можно посещать какие-то групповые занятия, причем уже сколько лет эти группы существуют, они доказали свою эффективность, когда ты приходишь, и понимаешь, что ты не один сталкиваешься с подобной проблемой.