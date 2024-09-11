Интервью о том, что такое алкогольная депрессия, и как ее лечить

Алкогольная депрессия ‒ это психическое расстройство, которое возникает у людей, страдающих от алкогольной зависимости. Чаще всего такое состояние заметно у тех, кто пытается прекратить употребление алкоголя. Обычно эта депрессия может продолжаться от 14 до 30 дней, а в некоторых случаях и до года. О том, как проявляется алкогольная депрессия, о ее симптомах и лечении ‒ рассказал заведующий наркологическим отделением БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» Константин Шемонаев.

‒ Когда появилось понятие «алкогольная депрессия»?

‒ В 20 веке ученый Эйген Блейлер впервые представил алкогольную депрессию как научно обоснованный факт. В то время она называлась «меланхолией». Последующие исследования подтвердили наличие депрессивных расстройств у алкоголиков. Сложность и частота таких проявлений зависят от степени и продолжительности алкогольной зависимости.

‒ Среди каких людей чаще наблюдается алкогольная депрессия?

‒ Обычно это состояние поражает людей старше 40 лет. У мужчин ситуация усугубляется тем, что они отказываются признавать это как болезнь и обращаться за помощью и лечением к врачу.

‒ По каким причинам развивается алкогольная депрессия?

‒ Существует множество причин, которые способствуют развитию алкогольной депрессии. Среди них можно выделить следующие факторы: нарушение метаболизма, сбой в работе рецепторов головного мозга, изменения личности, психические расстройства, соматические расстройства, абстинентный синдром, проблемы социального и бытового характера.

Алкогольная депрессия возникает в результате запоя, острого отравления организма и неконтролируемого притяжения к алкоголю. Она особенно сильно влияет на человека в период выхода из запоя. Пациент испытывает физическое и психологическое неудобство.

‒ Какие есть стадии алкогольной депрессии?

‒ Пациенты, проходящие восстановительную терапию от алкоголизма в клиниках, проходят несколько стадий алкогольной депрессии. На первой стадии они испытывают страх перед жизнью без алкоголя и сожалеют о необходимости привыкать к новому образу жизни. Вторая стадия наступает перед выпиской из стационара, когда возникает тоска по алкоголю и психологические проблемы.

‒ Меняется ли поведение человека во время алкогольной депрессии?

‒ В этом случае наблюдается нарушение двигательных функций на фоне общего замедления мыслительных процессов. Движения становятся медленными, походка неустойчива, речь замедляется, голос становится тихим и монотонным. Выражение лица теряет живость, появляется отпечаток отчаяния и грусти. Человеку трудно понимать сказанное окружающими, воспринимать обращенные к нему слова. Особенно сложно формулировать свои мысли и высказывания.

Часто люди начинают обвинять себя во многом, говорить о том, что их жизнь лишена смысла, они бесполезны для этого мира, не приспособлены и не соответствуют его нормам и требованиям. Возникает желание самоуничтожиться, отсутствуют планы и перспективы. Многие больные считают некоторые периоды своей жизни настоящими преступлениями и, стремясь наказать себя, разрабатывают планы самоубийства или совершают суицидальные действия.

Состояние алкогольной депрессии не сопровождается галлюцинациями и «белой горячкой». У большинства пациентов преклонного возраста это проявляется чувством тревожности и плаксивостью.

Этот вид депрессии следует четко отличать от других расстройств, которые возникают из-за злоупотребления алкоголем. Например, приступ «пьяного горя» может возникнуть внезапно и исчезнуть через несколько минут. Он не сопровождается чувством бесполезности или потери интереса к окружающему миру. Это состояние появляется как волна и быстро проходит. Обычно для этого эмоционального всплеска достаточно нескольких часов до недели.

‒ Чем алкогольная депрессия отличается от любой другой?

‒ Некоторые признаки алкогольной депрессии могут проявляться как симптомы других психических расстройств у людей, страдающих от алкогольной зависимости. Эти симптомы могут возникать в первые два-три дня после отказа от алкоголя и затем исчезать. Это называется реактивной депрессией, которая может быть вызвана тяжелыми потерями, сложными жизненными ситуациями или другими стрессовыми событиями. В случае алкогольной депрессии таких причин нет. Поэтому для постановки диагноза врач должен провести комплексное обследование пациента и изучить общую картину проблемы.

‒ Как лечить алкогольную депрессию?

‒ Лечение депрессии, связанной с алкоголизмом, проводится только в больничных условиях. Основные методы лечения включают лекарственную терапию и психологическую поддержку. Для пациентов применяются следующие медикаменты: психотропные вещества, в краткосрочном периоде используются снотворные препараты, а также дезинтоксикационная терапия.

Помимо этого, больным оказывается психологическая поддержка. Своевременное обнаружение алкогольной депрессии и обращение к специалистам позволяют надеяться на быстрый и эффективный результат. В некоторых случаях приходится справляться с суицидальными проявлениями и восстанавливать интерес к жизни и работе. Однако, если пациент продолжает употреблять алкоголь после завершения курса лечения, возможны рецидивы с еще более серьезными последствиями.