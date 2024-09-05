Интервью с юристом о правовых особенностях брачного договора и его растущей популярности

Брачный договор в России становится все более популярным инструментом, который используют современные пары для защиты своих имущественных интересов. По данным опроса ВЦИОМ, многие видят в нем способ заранее урегулировать возможные конфликты в браке и обеспечить справедливое разделение имущества. В интервью с корреспондентом siapress.ru юрист Дамир Мухаметьянов рассказал, как заключить договор, какие вокруг него ходят заблуждения и когда он действительно необходим.

– На ваш взгляд, брачный договор становится все более популярным среди современных пар?

– Да, в последнее время брачный договор становится популярнее. Связано это, по моему мнению, в первую очередь с возросшим уровнем юридической грамотности населения. Ведь уже в школах мы изучаем такой предмет, как право, что, несомненно, является большим плюсом. Во-вторых, это связано с изменением морально-этических предубеждений.

– Кто чаще всего настаивает на брачном договоре: мужчины или женщины? Молодые или люди более старшего поколения?

– На брачном договоре чаще всего настаивают девушки в возрасте от 18 до 30 лет. У современного поколения уже другие взгляды, которые помогают им получить гарантии на свое будущее.

– В каких случаях брачный договор может быть особенно полезен или необходим?

– Брачный договор целесообразно заключать, например, в случае приобретения недвижимости до брака. Это те случаи, когда один из будущих супругов покупает недвижимость на свои деньги, и на момент заключения брака объект еще не числится в собственности.

– Какова процедура составления и заключения брачного договора? Какие документы для этого необходимы?

– Для начала нужно составить текст брачного контракта. Сделать это можно тремя способами:

1.Скачать бланк брачного договора и переработать пункты под свои желания и предпочтения.

2.Обратиться к юристу за составлением брачного договора.

3.Составить текст у нотариуса.

Госпошлина за нотариальное удостоверение брачного договора составит 500 рублей. Когда текст документа будет составлен, его обязательно нужно заверить у нотариуса. Семейный кодекс позволяет включать в брачный договор только условия, касающиеся личного и общего имущества, которое уже есть или появится в будущем. В контракте запрещено записывать условия, касающиеся третьих лиц (детей, родственников) и личных неимущественных отношений супругов.

Для брачного договора необходим определенный набор документов:

1. Документы, удостоверяющие личность обоих супругов.

2.Свидетельство о регистрации брака, если он уже заключен.

3.Свидетельства о рождении детей, если они есть.

4. Документы, подтверждающие право собственности на имущество, если устанавливается порядок раздела уже приобретенного имущества.

– Может ли брачный договор быть изменен после его заключения?

– Согласно статье 43 Семейного кодекса Российской Федерации:

1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.

2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора.

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (статья 25 настоящего Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.

– Какие ошибки чаще всего совершают пары при заключении брачного договора?

– Порой россияне включают в текст брачного договора условие о том, что один из супругов лишается всего имущества в результате измены или пьянства. В суде оно будет признано недействительным, потому что полностью лишить одного из партнеров нажитого в браке имущества или передать ему слишком мало по закону нельзя, так как подобные условия ставят человека в крайне неблагоприятное положение.

– Какие заблуждения и мифы существуют вокруг брачного договора?

– Миф первый − в брачный договор можно вписать любые условия. Это сериальный миф. Туда же входят и количество, и пол детей, условия об алиментах и «отступных», а также график выплат супружеского долга. Может быть, где-то это и пишут, но в России можно вписать только те условия, которые регулируются законом. Остальные будут признаны ничтожными. Например, нельзя прописать условие, что деление имущества зависит от того, чья инициатива была подать на развод.

Миф второй − можно забрать у супруга все имущество. Такого условия не существует. Семейный кодекс защищает даже нерадивых и ленивых супругов. Если у пары в имуществе имеется несколько квартир, то можно разделить их так, что одному супругу достанется, к примеру, 30% от общего числа, а второму – 70%, но полностью лишить совместно нажитого имущества нельзя.

– Какие вопросы нельзя урегулировать с помощью брачного договора?

– Брачный договор не может регулировать «личные неимущественные отношения между супругами». Личные неимущественные отношения − это правоотношения, которые складываются по поводу личных нематериальных благ. Эти блага принадлежат каждому гражданину от рождения или в силу закона: жизнь и здоровье человека, деловая репутация, личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища, свобода выбора рода занятий и профессии, места пребывания и жительства, авторство и т.д.

Брачный договор регулирует имущественные отношения между супругами, то есть их права и обязанности в отношении материальных благ. Личные неимущественные отношения исключены из сферы его действия. Например, в договоре нельзя прописать запрет нецензурно выражаться в семье. Супруги также не могут запретить изменять друг другу и установить за это денежные штрафы.

– Каков ваш совет парам, которые думают о заключении брачного договора? Какие аспекты стоит учитывать в первую очередь?

– Перед заключением брачного договора супругам нужно достигнуть всех соглашений, взвешенно и обдуманно подойти к решению этого вопроса. Контракт помогает изменить режим общей совместной собственности супругов, который предусмотрен гражданским кодексом. Если супругам не нравится, что вся собственность, за исключением имущества, полученного по договору дарения или по наследству, является общей совместной, то они могут все эти вопросы урегулировать так, как им хочется.

Особенно актуален брачный договор, когда один из супругов − участник или учредитель общества, или у него в собственности акции. Многие корпоративные вопросы могут быть не урегулированы уставом общества. А когда споры в сфере корпоративных правоотношений накладываются на споры в сфере семейных правоотношений, это несет много сложностей. Именно на этот аспект советую обратить большое внимание.