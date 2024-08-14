Чемпион мира и призер Олимпийских игр по фигурному катанию − о развитии спорта в Сургуте

В День физкультурника в Сургут приехал чемпион мира и призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, чтобы провести мастер-класс для юных фигуристов. Он отметил высокий уровень подготовки детей, а также подчеркнул, что такому количеству ледовых арен позавидовали бы многие муниципалитеты России. О том, как развивается фигурное катание в городе и планируется ли обустроить новую школу по этому виду спорта − рассказали глава Сургута Максим Слепов и именитый спортсмен Илья Авербух.

− Какое внимание уделяется спорту в Сургуте? Какие новые проекты и строительства спортивных объектов запланированы на ближайшее время?

− (отвечает Максим Слепов) Сургут — это молодежный и спортивный город. На сегодняшний день уже функционирует более 1 000 спортивных объектов. В конце этого года мы планируем ввести еще пять спортивных объектов, в том числе три по концессии, который уже строятся, и мы надеемся, что сможем ввести их в эксплуатацию в этом году.

Нам особенно интересны игровые залы и дополнительный лед. Сегодня в Сургуте три ледовых арены: «Олимпиец», «Титан» и «Ледовый Дворец спорта». Но, несмотря на это, льда в городе все равно не хватает. Поэтому мы планируем построить дополнительный ледовый объект на бывшей территории СПОПАТа. Это даст новый толчок таким видам спорта, как фигурное катание и хоккей, и позволит взращивать новых спортсменов и лидеров нашей сборной.

− Вы ездите по регионам и видите множество спортсменов. Что необходимо делать городским властям, в том числе Сургута, чтобы взращивать юные таланты? Может быть, нужна особая программа или поддержка тренерского состава?

− (отвечает Илья Авербух) Замечательные слова Максима Николаевича о том, что город видит, где есть нехватка ресурсов, и стремится улучшить ситуацию. Это важная составляющая успеха. Многие города России могли бы позавидовать трем ледовым площадки. Но здорово, что у вас есть амбиции и стремление идти вперед.

Ледовая площадка − это минимум четыре вида спорта, которые стоит развивать: фигурное катание, хоккей, шорт-трек и керлинг. Конечно, фигурное катание и хоккей − это флагманы, но шорт-трек и керлинг также заслуживают внимания, ведь керлинг − это олимпийский вид спорта.

Что касается фигурного катания, то здесь ситуация сложнее. Нужно привлекать специалистов, а это не всегда легко. Мы привыкли, что для хоккея или футбола тренеров заманивают большими деньгами, создают для них контрактные условия. Однако в регионах специалисты по фигурному катанию в основном остаются в Москве и Санкт-Петербурге, мотивировать их переезжать в другие города достаточно сложно. Я сам занимаюсь этим вопросом, у меня есть пять школ в различных регионах России, и я понимаю, насколько это важная и сложная задача.

Нужно создавать условия не только для занятий спортом, но и для комфортного проживания и социальных условий. С Максимом Николаевичем мы много говорили о важности социальной поддержки для тех, кто живет в Сургуте. Это очень здорово, и мы будем продолжать пропагандировать эту идею. Важно, чтобы люди чувствовали поддержку и понимали, что есть все возможности для развития.

Надеюсь, что в этом году мы сможем привезти в Сургут шоу чемпионов. Это станет не только развлекательным событием, но и мощной мотивацией для того, чтобы ребята и их родители увидели, как далеко можно продвинуться в спорте.

Мы должны помнить, что энергия и настрой имеют большое значение. Конечно, не всё происходит быстро, как нам бы хотелось, но движение вперед и стремление к результатам точно есть.

− Возможно ли, что одна из ваших школ появится в Югре, в Сургуте?

− И.А.: Мы определенно будем обсуждать эту возможность. Я очень рад нашему знакомству и слышу, что в Сургуте есть большая забота о городе и его развитии. С точки зрения организации тренировочного процесса, я думаю, что мы сможем посотрудничать. Сургут — это удобное место с хорошей инфраструктурой, и я уверен, что мы будем работать в этом направлении.

− Вы успели пообщаться с учениками нашей школы. Как вы оцениваете их потенциал? Можете ли с первого взгляда определить будущего чемпиона?

− И.А.: Дети здесь действительно талантливые и хорошо обучены. Конечно, исторические центры фигурного катания − это Москва и Санкт-Петербург, но это не значит, что не нужно развивать этот вид спорта в регионах. Многие чемпионы, такие как Евгений Плющенко и Максим Маринин, родом из регионов. Они начинали здесь, а затем переходили на следующий уровень. И важно, что они всегда помнят, где начался их путь.

− А что для вас значат такие встречи и мастер-классы? Как часто вы посещаете отдаленные города?

− Я очень благодарен за приглашение. Всегда приятно быть здесь, и это не первый мой визит в Сургут. Ранее я уже участвовал в ледовом шоу. Мы договорились о встрече еще полгода назад, и я рад, что она состоялась именно в День физкультурника.

У меня буквально недавно, 8 числа, произошло пополнение в семье, но это не помешало мне обнять жену, поцеловать дочь и сразу отправиться в Сургут. Все продолжается, все развивается…

Понимаю, что времени у нас не так много, но я постараюсь уделить внимание основным моментам на мастер-классе. Конечно, не стоит питать иллюзий, что за 45 минут можно кардинально изменить ситуацию. Такие мастер-классы в первую очередь носят мотивационный характер: важно пообщаться, обсудить вопросы, найти общие точки соприкосновения с местной властью, чтобы заложить фундамент для долгосрочной плодотворной работы. Все это не происходит мгновенно, не изменишь ситуацию даже за неделю. Возможно, ничего и не нужно менять, а цель таких встреч − оставить позитивное впечатление и дать мотивацию.

Я часто говорю: «Сейчас вы фотографируетесь со мной, а потом я буду говорить: «Вот я был в Сургуте, фотографировался с будущей чемпионкой». Все может измениться, и дай Бог, чтобы так и было. Я пообщаюсь с тренерами, посмотрю, может, чуть-чуть подскажу по методике.

− Приглашение таких персон для Сургута − это всегда что-то особенное. Как происходило приглашение Ильи? Сразу ли он согласился?

− М.С.: Этот процесс начался, как сказал Илья, полгода назад, поэтому здесь нет никаких секретов. Важно понимать, что такие поездки имеют огромное значение. Илья — амбассадор фигурного катания в России, и он представляет этот вид спорта на высоком уровне. Мы уже много раз говорили о том, как много у нас воспитанников − на сегодняшний день порядка 300 детей занимаются фигурным катанием в Сургуте. Из них, по моим данным, 12 человек входят в сборную Югры. Эти дети уже готовятся на серьезном уровне, и такие встречи важны для их мотивации и стремления достигать новых высот, представляя нашу страну на международных соревнованиях.

− Может быть, мы ожидаем еще каких-нибудь спортсменов для встреч и мастер-классов?

− М.С.: Пусть это будет сюрпризом. Не хочется раскрывать все секреты сразу, иначе не будет интриги.