Интервью о строительстве первой модельной библиотеки в Сургуте

Сургут продолжает принимать участие в реализации национального проекта «Культура». В 2024 году город готовится к открытию первой модельной библиотеки с уникальным дизайном. Она будет находиться по адресу проспект Мира, 35 и распахнет свои двери в конце сентября текущего года. О том, как будет выглядеть модельная библиотека и чем она отличается от обычных ‒ корреспонденту siapress.ru рассказали директор департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Антон Акулов и директор централизованной библиотечной системы Сургута Яна Юркевич.

‒ Как библиотеку включили в реализацию проекта?

‒ (отвечает Антон Акулов) Для того, чтобы включиться в реализацию этого проекта, Централизованная библиотечная система в прошлом году подготовила заявку, изучила потребности и предпочтения читателей, в первую очередь юных, так как речь идет о детском пространстве. Прошел серьезный конкурсный отбор на региональном, а затем на федеральном уровне. И, наконец, проект получил поддержку от министерства культуры и правительства ХМАО.

Он реализуется на условиях софинансирования. Порядка 30% бюджета проекта ‒ это федеральные средства, около 50% ‒ региональные, оставшиеся 20% ‒ муниципального образования. Суммарно ‒ десять миллионов рублей. В бюджет входят ремонтные работы, приобретение оборудования, пополнение библиотечных фондов, прохождение обучения сотрудников.

‒ Чем модельная библиотека отличается от обычной?

‒ А.А.: Специально для модельной библиотеки разработан уникальный дизайн. Второй такой ни в Сургуте, ни за его пределами нет. При разработке дизайна и содержательного направления модельной библиотеки учитывались современные потребности, запросы детей и молодежи. Поэтому здесь в ближайшем будущем появятся современные и интерактивные средства: VR-очки, интерактивные столы, современное оборудование для видеотрансляции, экраны. Конечно, будет существенно пополнен книжный фонд. Также в рамках национального проекта пройдут обучения библиотекарей, которые будут тут работать.

В целом, проект предполагает как ремонт, который уже практически завершен, так и поставку оборудования. Этот процесс сейчас осуществляется, происходит распаковка, монтаж оборудования, закупка оставшихся элементов для оснащения модельной библиотеки.

Мы уверены, что реализация этого проекта станет еще одним существенным шагом в развитии этой отрасли в городе и округе, а также сделает библиотечную сеть Сургута еще более интересной и привлекательной.

‒ Чем, кроме интерактива, библиотека отличается от обычных?

‒ А.А.: Есть определенные требования, которые прямо на старте проекта предъявляются к модельным библиотекам. Во-первых, наличие высокоскоростного интернета, во-вторых, определенные параметры по постоянному обновлению книжного фонда, и, в-третьих, возможность доступа к электронным ресурсам. Все эти условия здесь соблюдаются. Это и позволило претендовать на получение статуса «модельная библиотека».

‒ Планируется ли расширение библиотек в новых микрорайонах?

‒ А.А.: Да, мы постоянно работаем над тем, чтобы развивать инфраструктуру Сургута не только библиотечную, но и разные типы и виды объектов культуры. Для этого сейчас обсуждается применение механизмов КРТ (комплексное развитие территории). Мы надеемся, что и новые микрорайоны, и те, что имеют свою историю, но недостаточно обеспечены социальной инфраструктурой, будут получать развитие материальной базы.

‒ В дальнейшем создадут еще похожие локации?

‒ А.А.: Развитие и обновление библиотечных пространств не в первый раз производится. Если посмотреть на учреждения Сургута, то большинство из них своеобразные, имеют уникальный дизайн. Это и Центральная городская библиотека, и именные организации.

Каждый раз, когда выбирается тот или иной профиль, специфика, конечно, производится обновление дизайна. Следующим этапом после открытия модельной библиотеки на проспекте Мира станет обновление учреждения на улице Крылова, 6А. Только это будет проходить не в рамках данного проекта. Тем не менее это также один из шагов по развитию библиотечной сети города.

‒ Почему именно эта библиотека была выбрана для создания модельного пространства?

‒ (отвечает Яна Юркевич) Были определенные требования к помещению библиотеки для модернизации. Прежде всего, это потребность в подобном пространстве. Библиотека здесь была неплохой, но все-таки мы понимали, что есть перспектива сделать ее еще лучше: поменять пространство, расширить, где это возможно, наполнить содержанием и дизайном. Плюс, это детская библиотека. Все-таки хочется, чтобы юным горожанам тоже как-то очень понравилось это преобразование, чтобы оно было ярким, вдохновляющим. Думаю, что так и будет.

‒ Кто дизайнер проекта?

‒ Я.Ю.: Мы уже несколько лет работаем с дизайнером-архитектором из Екатеринбурга, это Ольга Дубинина. Она не новичок в области библиотечного дизайна. Она уже делала несколько проектов и нам, и в других российских библиотеках, и понимает, что такое библиотека, ее особенности. Знает, какие должны быть проходы, полки для книг, чтобы все соответствовало требованиям.

‒ Что будет находиться в модельной библиотеке?

‒ Я.Ю.: Это библиотека-мозаика, библиотека-коллаж. Здесь все очень разное. Ее идея ‒ это разность интересов, людей, каких-то возрастных особенностей, поэтому она такая разная. Каждый зал отличается и цветовым решением, и наполнением, и содержанием, с учетом интересов возрастных групп.

В библиотеке есть универсальный зал. Здесь можно проводить мероприятия для относительно большого количества людей, 25-30 человек. До модернизации это невозможно было сделать. Есть залы, так называемые, 12 плюс. Это комнаты для подростков. И даже есть небольшая «Комната тишины», где можно уединиться, посидеть, пообщаться, поговорить, почитать.

Кроме того, появились технические возможности. Подобное интересно детям, поэтому здесь будет размещена интерактивная панель с региональным компонентом ‒ это программа, которая включает в себя информацию об округе, символике, городах, природе, особенностях. Также у нас будут разные модули, в которые можно будет играть, интерактивный стол и даже робот нового формата по имени «Борис». Мы сейчас ведем активную работу с изготовителями. Робот будет работать в трех режимах, один из них ‒ нейросеть.