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​«В последние годы наблюдается тенденция к ухудшению зрения у жителей Сургута»

Интервью с офтальмологом о том, почему у сургутян ухудшается зрение и как его можно улучшить

​«В последние годы наблюдается тенденция к ухудшению зрения у жителей Сургута»
Фото: ru.freepik.com

Сегодня, 8 августа, в России отмечают Международный день офтальмологии. Этот праздник превратился в важную платформу для повышения осведомленности о проблемах зрения и продвижения новейших методов лечения и профилактики глазных заболеваний. О том, почему офтальмологи не делают лазерную коррекцию и почему сургутяне стали хуже видеть − рассказала заведующая офтальмологическим отделением СОКБ Кристина Краснова.

− Какие появились новые методы диагностики заболеваний глаз в последние годы?

− В последние годы офтальмология значительно продвинулась вперед благодаря новым технологиям. Одним из самых значимых достижений стало использование оптической когерентной томографии (ОКТ). Это метод, который позволяет получать изображения сечения сетчатки глаза с высоким разрешением. ОКТ помогает ранней диагностике заболеваний, таких как глаукома и возрастная макулярная дегенерация.

− А есть ли прорывные идеи и способы по лечению, например, глаукомы и катаракты?

− В лечении глаукомы и катаракты действительно произошли значительные изменения. Для глаукомы разрабатываются новые медикаментозные средства, а также совершенствуются лазерные и хирургические методы лечения. Один из новейших методов — микроинвазивная хирургия глаукомы (MIGS), которая позволяет уменьшить внутриглазное давление с минимальными травмами для пациента. Что касается катаракты, то инновационные интраокулярные линзы, такие как многофокусные и торические линзы, позволяют не только ее устранить, но и значительно улучшить качество зрения после операции.

− Какова ситуация с методами коррекции зрения сегодня?

− Методы коррекции зрения также не стоят на месте. Лазерная коррекция, такие как LASIK и PRK, остаются популярными и совершенствуются, обеспечивая более высокую точность и безопасность процедур. Кроме того, развивается имплантация факичных линз, которые позволяют корректировать высокие степени миопии и гиперметропии.

Лазерная коррекция зрения — это эффективный метод, который помогает многим людям избавиться от очков и контактных линз. Однако решение о проведении такой процедуры должно быть принято после тщательного обследования и консультации с офтальмологом. Не всем пациентам подходит лазерная коррекция из-за различных медицинских противопоказаний.

− Многие шутят, что офтальмологи сами предпочитают носить очки, а не делать коррекцию. Почему так? Или это лишь совпадение?

− Это скорее совпадение и частично миф. Многие офтальмологи, как и другие люди, могут предпочитать очки по личным причинам, таким как стиль или комфорт. Однако среди офтальмологов есть и те, кто успешно прошел лазерную коррекцию зрения. Важно понимать, что выбор носить очки или пройти коррекцию зрения − это личное решение, основанное на индивидуальных предпочтениях и медицинских показаниях.

− Есть ли какие-то тенденции в заболеваниях глаз среди сургутян? Стало ли ухудшаться зрение у горожан еще быстрее и сильнее за последние годы?

− В последние годы действительно наблюдается тенденция к ухудшению зрения у многих людей, в том числе у жителей Сургута. Основными причинами этого являются длительное времяпрепровождение за компьютерами и гаджетами, что ведет к цифровому зрительному напряжению. Наблюдается рост случаев миопии (близорукости) среди молодежи и взрослых.

− Нельзя также пропустить вопрос о ситуации со зрением детей. Правда ли, что из-за планшетов, телефонов и других гаджетов увеличилось число раннего ухудшения зрения среди детей?

− К сожалению, это правда. Увеличение времени, проводимого детьми за экранами планшетов и телефонов, действительно ведет к раннему ухудшению зрения. Это связано с постоянной фокусировкой на близких объектах и недостатком времени, проводимого на улице, что важно для здорового развития глаз.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 234, комментариев: 0
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