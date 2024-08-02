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​«Солнцезащитные кремы нужны круглый год: ультрафиолет проникает даже сквозь облака»

Врач онколог-маммолог − о том, полезен ли загар и какая существует профилактика рака кожи

​«Солнцезащитные кремы нужны круглый год: ультрафиолет проникает даже сквозь облака»
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Cургутяне не так часто видят солнце, поэтому особенно ценят его теплоту. Однако вместе с ним приходит и риск для здоровья кожи. Как его минимизировать, почему использование солнцезащитных кремов важно круглый год и какие опасности таит в себе солярий − рассказала врач онколог-маммолог Сургутской окружной клинической больницы Арус Степанян.

− Существует мнение, что полезного и правильного загара не существует. Действительно ли это так?

− Это распространенное заблуждение. Небольшая доза ультрафиолетового излучения может быть полезна для здоровья. Умеренный загар способствует выработке витамина D, который играет важную роль в поддержании иммунитета и профилактике ряда заболеваний. Однако нужно понимать, что чрезмерное, неконтролируемое воздействие ультрафиолета может нанести значительный вред коже и привести к фотостарению и даже онкологическим заболеваниям.

− Сегодняшняя популяризация солнцезащитных кремов даже в периоды без палящего солнца − это маркетинговый ход? Или это правда, что такими средствами нужно пользоваться на регулярной основе?

− Использование солнцезащитных средств − это важная мера профилактики, и ее действительно нужно соблюдать не только в жаркие солнечные дни, но и в пасмурную погоду. Ультрафиолетовое излучение проникает даже сквозь облака, поэтому защита кожи необходима круглый год. Конечно, это отчасти маркетинговый ход со стороны производителей, но медицинская польза от регулярного применения солнцезащитных кремов доказана.

− Для кого солнце опаснее всего?

− Наиболее уязвимыми перед воздействием солнечной радиации являются дети, люди со светлым фототипом кожи, а также лица с ослабленным иммунитетом, такие как онкологические больные. Кроме того, повышенному риску подвержены люди, чья работа связана с длительным пребыванием на открытом солнце.

− Насколько вреден солярий? И для сравнения − что лучше: позагорать под солнцем или в солярии?

− Солярии являются источником искусственного ультрафиолетового излучения и также несут серьезные риски для здоровья. Исследования показывают, что использование соляриев увеличивает вероятность развития меланомы кожи на 20%. Поэтому я настоятельно рекомендую отказаться от посещения соляриев и отдавать предпочтение естественному солнечному свету, но в разумных дозах и с соблюдением мер безопасности.

− На какие изменения кожи нужно обращать внимания?

− Очень важно регулярно осматривать кожу и обращать внимание на появление новых родинок, изменение формы, размера или цвета уже существующих образований. Также настораживающими признаками могут быть асимметрия, неровные края и множественные цвета в пределах одной родинки. При обнаружении любых подозрительных изменений необходимо незамедлительно обратиться к дерматологу.

− Что делать, если все-таки обгорел? И к чему может привести обгорание на солнце?

− При обгорании на солнце нужно как можно скорее охладить кожу, использовать увлажняющие и успокаивающие средства. В тяжелых случаях возможно развитие солнечного ожога, который сопровождается отеком, покраснением и болезненностью. Это повышает риск фотостарения кожи, развития пигментных пятен и в долгосрочной перспективе − онкологических заболеваний, таких как меланома.

− Какие современные методы профилактики и диагностики рака кожи считаются наиболее перспективными? Есть ли какие-то новые способы лечения?

− В последние годы значительный прогресс достигнут в области ранней диагностики рака кожи. Современные дерматоскопы и системы компьютерного анализа изображений позволяют выявлять подозрительные образования на ранних стадиях. Также перспективны методы молекулярной диагностики, основанные на изучении генетических маркеров.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 198, комментариев: 0
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