Интервью о результатах основного периода ГИА в школах Сургута

В 2024 году в Сургуте более семи тысяч школьников прошли государственную итоговую аттестацию. Среди учащихся 2 386 учеников 11-х классов и 4 958 учащихся 9-х классов. О том, какие результаты достигли выпускники и о многом другом рассказала директор Департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

‒ Какие результаты показали выпускники в этом году?

В этом году у нас 13 стобалльных результатов. Также два участника экзамена: обучающаяся Колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского и выпускник прошлых лет получили 100 баллов по литературе. В целом, все, кто проходил итоговую аттестацию, получили максимальные баллы. Кроме того, одиннадцатиклассниками получено около 300 высокобалльных результатов (от 90 баллов и более).

В этом году выпускники 11-х классов сдали ЕГЭ достойно. По шести предметам результаты таковы ‒ средний тестовый балл выше РФ, это предметы: математика, информатика, биология, химия, география, физика. В целом, мы удовлетворены результатом ЕГЭ. Это говорит о том, что дети целенаправленно готовились, ориентировались на поступление в учреждения высшего образования.

Хочется отдельно сказать о тех сроках, которые были 4 и 5 июля ‒ это президентские сроки, когда ребята имеют право пересдать экзамен независимо от того, какой это был балл. Как итог, 464 выпускника сдавали ЕГЭ по одному из предметов. Нас очень порадовал выпускник школы №10, который после пересдачи предмета «География» получил 100-бальный результат.

Количество выпускников 11-х классов, у которых был повышен результат ‒ 320 человек. 65% детей улучшили свой результат, а понизили ‒ 25% (126 человек) и у 48 выпускников результат остался без изменений.

Выпускники 9-х классов, которые писали ОГЭ, если проводить аналогию, практически те же самые предметы сдали достаточно хорошо. Мы сравнили результаты с прошлым годом. Такие предметы, как литература, информатика, физика, биология, английский язык, химия и математика ‒ учащиеся сдали очень хорошо.

В этом году 154 выпускника 11-х классов получили аттестат первой степени и 98 человек ‒ аттестаты с отличием второй степени. Численность детей, получивших аттестаты с отличием, по сравнению с прошлым годом, увеличилась. Среди выпускников 9-х классов: 191 выпускник получили аттестат об основном общем образовании с отличием.

‒ Подавали ли выпускники апелляции?

Как всегда, при подведении итогов, мы говорили о том, что у выпускника есть право подать апелляцию по результатам, если они были не удовлетворены. Такие апелляции поступали, но, одно радует ‒ либо результаты оставались без изменения, либо были увеличены. Из 62 поданных апелляций выпускников 9-х классов ‒ восемь удовлетворены, 54 остались без изменений. Одиннадцатиклассники подали 68 апелляций, среди них 15 удовлетворены, остальные остались без изменений. По крайней мере здесь не было понижения балла, что тоже ребят успокаивает.

‒ Были ли неприятные ситуации у выпускников на ГИА?

Мы настраивали, говорили о том, что ребятам не нужно рисковать перед ГИА, чтобы не было нарушения порядка проведения экзамена, и чтобы все успешно прошли этот этап. Но, к сожалению, у нас были аннулированы результаты у семи выпускников как 9-х, так и 11-х классов. Здесь ребята нарушили порядок, в данном случае воспользовавшись подручными материалами, которые категорически запрещено иметь в период проведения ГИА. Комиссия рассмотрела видеофайлы с экзаменов. Ребята, конечно, не получили тот заветный результат. Им нужно будет повторно сдать ЕГЭ и ОГЭ.

‒ Сколько выпускников 9-х классов планируют уходить после школы в колледж?

Пока на поступление в колледж претендуют более 2 000 выпускников. Также на сегодняшний день в школы города зачислены 1 980 детей, боле 450 приглашенные. В большей степени 9-классники сосредоточены на получение образования в профильных классах, классах с углубленным изучением отдельных предметов.

Ежегодно процент претендентов, желающих поступить в учреждения среднего профессионального образования, практически 40%, но в дальнейшем мы видим, что в августе часть детей возвращается в десятые классы. Если сопоставить по статистике 2 400, условно говоря, выпускников 11-х классов и почти 5 000 выпускников 9-х классов, то практически 50% возвращаются в школы.

‒ Часто в стране говорят об отмене ГИА, что вы думаете по этому поводу?

На сегодня альтернативных вариантов ЕГЭ и ОГЭ нет. Я считаю, что это очень удачная и приемлемая форма для ребят, тем более что, вспоминая наши давние времена, когда мы получали образование, нужно было сдавать несколько раз экзамены. Мы же понимаем, что экзамены ‒ это всегда стресс. Я считаю, что в наше время это оптимальный вариант для того, чтобы наши ребята, пройдя испытание один раз, уже получили и аттестат, и были зачислены в ВУЗ.