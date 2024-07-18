Интервью о том, как в Сургуте ремонтируют внутриквартальные проезды

В Сургуте приступили к ремонту внутриквартальных проездов. Первый контракт подписали 9 июля. В него вошли три объекта: проезд от улицы Фёдорова вдоль МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, проезд по улице Московской на участке от Мелик-Карамова, дом №90 до улицы Московская, дом №34. Сейчас бригада ремонтирует проезд от улицы Лермонтова, 13 до Чехова, 14/3. О том, как продвигаются работы, какие сроки поставлены и о многом другом рассказали заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Анна Коршунова и заместитель директора ИП «Вовчинский В.С.» Анастасия Холодарь.

‒ Какие внутриквартальные проезды будут отремонтированы?

‒ (отвечает Анна Коршунова) 9 июля мы подписали первый контракт на ремонт трех внутриквартальных проездов ‒ проезд от улицы Федорова вдоль МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова, проезд по улице Московской на участке от Мелик-Карамова, дом 90 до улицы Московская, дом 34, и проезд от улицы Лермонтова, 13 до Чехова, 14/3.

Проезд от улицы Лермонтова, 13 до Чехова 14/3 протяженностью 290 метров. Площадь ремонта с покрытием проезжей части ‒ 2 200 квадратных метров, а площадь устройства тротуаров ‒ 520 квадратных метров. Этот объект три года ставили в планы и наконец то приступили к его ремонту.

Покрытие проезжей части находилось в ненормативном состоянии. Было очень много жалоб жителей на ее состояние. Помимо ремонта проезжей части на тротуарах будут выполнены мероприятия по доступности для маломобильных групп населения и установка дорожных знаков.

Что касается других проездов, вчера, 17 июля, определили поставщика по контракту на ремонт четырех внутриквартальных проездов. Документы по рассмотрению конкурсной документации мы подпишем 19 июля, после этого будет проведена процедура заключения контракта. Там у нас два проезда по проспекту Пролетарскому к МБОУ СОШ №44 и МБОУ школа «Перспектива», проезд от улицы Островского до Островского, 4 и проезд от улицы Югорской до МБОУ СОШ №45.

Еще по двум проездам проводится конкурсная процедура, а определение подрядчика состоится 30 июля. К ним относятся внутриквартальный проезд от улицы Ленина до улицы Бажова, и примыкает к нему небольшой проезд от Бажова до Бажова, 16, а также проезд по проспекту Ленина (участок за остановкой УБР до ТЦ «Меркурий»). Сейчас идет подготовка конкурсной документации. В августе контракт должен быть заключен.

‒ Какие сроки изначально были поставлены для ремонта?

‒ А.К.: По планам до 30 октября 2024 года завершение работ. По проезду от улицы Лермонтова, 13 до Чехова, 14/3 подрядчик обязуется выполнить работы в течение месяца.

‒ Успеют ли выполнить ремонт на всех десяти проездах?

‒ А.К.: Да, подрядная организация успеет. Объекты не очень большие, поэтому все выполнят. В среднем, если проезд небольшой, то на ремонт уходит где-то около месяца, иногда немного меньше. Все зависит от мощности подрядной организации. Самое главное ‒ это погодные условия.

Ремонтная кампания у нас стартовала в мае, по ремонту дорог сделали уже достаточно большой объем работы. Мы полностью выполнили контракт по ликвидации колейности, ремонт Нефтеюганского шоссе, ремонт улицы Дальняя, Автомобилистов, Западная. Также уже на 90% готова улица Энергетиков.

‒ С чем связан медленный поиск подрядных организаций для контрактов?

‒ А.К.: Проблема именно в подготовке конкурсной документации. Очень большой объем работ, специалисты заказчика не справляются вовремя.

‒ Была проведена повторная экспертиза улицы Югорская, уже определен подрядчик?

‒ А.К.: Да, уже состоялись конкурсные процедуры, подрядчик определен. Сейчас идет процедура подписания контракта. По этой улице будет двухгодовалый контракт. В этом году мы освоим 135 миллионов рублей, остальные финансовые средства у нас уходят на 2025 год.

‒ Что можете сказать о подрядчиках, которые уже определены?

‒ А.К.: С этим подрядчиком мы в прошлом году работали по трем объектам. Самый большой объект прошлого года ‒ капитальный ремонт внутриквартального проезда от улицы Первопроходцев до проспекта Комсомольского (возле дома №25). Объект получился очень красивым, жители довольны. Также эта организация выполняла работы по обустройству двух остановочных пунктов ‒ на Марьиной горе и на улице Контейнерная.

‒ Какая цена по всем внутриквартальным проездам?

‒ А.К.: По всем внутриквартальным проездам цена около 90 миллионов рублей. Мы не рассчитываем на дополнительные средства. Нам нужно освоить выделенные финансы.

‒ Есть ли какие-то особенности и сложности в работе по внутриквартальному проезду от улицы Лермонтова, 13 до улицы Чехова, 14/3?

‒ (отвечает Анастасия Холодарь) Вообще сложностей нет. Вышли мы 9 июля, с даты заключения контракта. Сейчас уже заканчиваются демонтажные работы. На этом участке будет выполняться асфальтирование в два слоя и тротуары из плитки.

Планируем в течение месяца закончить этот объект. Проезд прямой, единственное, что не удобно ‒ нельзя работать в вечернее время, потому что здесь расположена жилая зона. Мы соблюдаем условия и не беспокоим жителей.

‒ Какими еще объектами вы занимаетесь?

‒ А.Н.: У нас еще проезд на улице Московской. Объект находится около школы. Там будет проходить фрезерование асфальтного покрытия, новое асфальтирование и установка бордюров.

‒ Сколько человек и единиц техники работает на участке Лермонтова, 13 ‒ Чехова, 14/3?

‒ А.Н.: На этом объекте бригада из десяти человек, это разнорабочие, которые будут устанавливать бортовые камни, укладывать плитку. Также есть бригада асфальтщиков, состоящая из шестерых человек.