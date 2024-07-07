Кардиолог Окружного кардиоцентра Динара Мерзлая — о способах пережить жару без ущерба для сердца

В Сургуте по-прежнему по-летнему тепло, однако многие горожане отправились на юга. И те, кто уехал, и те, кто остался, подчас страдают от настоящего июльского зноя. Когда очень жарко, даже у вполне здоровых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем, а люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в этот период уязвимы особенно. Как избежать негативных последствий жары и облегчить свое состояние при перегревах, рассказала Динара Мерзлая, врач-кардиолог Окружного кардиоцентра.

— Как жара влияет на сердечно-сосудистую систему? Какие процессы происходят в организме?

— Жара – это серьезный фактор для сердечно-сосудистой системы. Она заставляет сосуды расширяться, сердце биться чаще, а кровяное давление – меняться. При высокой температуре мы больше потеем, теряем жидкость. Это создает дополнительную нагрузку на сердце. Важную роль играет род занятий человека в это время, наиболее подвержены тепловому удару те люди, кто в условиях жары проявляет повышенную физическую активность.

— Кому стоит быть особенно внимательным к своему здоровью в жару?

— В летнюю жару наше тело усиленно потеет, чтобы охладиться. Но из-за этого мы теряем не только воду, но и важные микроэлементы. В том числе калий, магний, натрий. Эти вещества необходимы для правильной работы сердца, поэтому их недостаток может привести к сбоям в его функционировании.

Длительные нагрузки в жару могут не выдержать даже здоровые люди, а если человек страдает гипертонией или заболеваниями сердца, ему нужно быть особо внимательным к своему здоровью. Принимающим диуретики (часто это гипертоники) нужно быть особенно осторожными на солнце, так как эти препараты способствуют выведению жидкости из организма. Родители также должны помнить, что у детей механизм терморегуляции несовершенен в силу возраста, поэтому дети гораздо больше взрослых подвержены риску перегревания в жаркое время года, особенно с учетом их высокой физической активности.

— К чему может привести длительное пребывание на солнце?

— В жару значительно увеличивается скорость сокращения сердечной мышцы. Пытаясь охладиться, наш организм начинает прогонять кровь быстрее, а сосуды то резко расширяются, то сжимаются, что вызывает скачки артериального давления. Все это может привести к нежелательным последствиям, вплоть до инфаркта и инсульта. Поэтому лучше не выходить на улицу в пик жары: с 11 до 16 часов дня.

— Какие симптомы могут говорить о том, что сердце испытывает перегрузку, и когда нужно немедленно обращаться за медицинской помощью?

— Если у человека возникла жгучая боль в груди, сопровождающаяся тошнотой, рвотой или слабостью, ощущение перебоев в сердцебиении, головокружение, слабость или онемение в одной стороне тела, потеря сознания – немедленно вызывайте скорую помощь. Если наблюдаются отеки на ногах или животе, быстрая утомляемость и одышка, также вызывайте скорую помощь.

В любой из этих ситуаций оставайтесь с пострадавшим до прибытия медицинских специалистов, переместите пострадавшего в более прохладное место, например, в кондиционируемое помещение или хотя бы в тень, помогите принять удобное положение.

— Как скорректировать свой образ жизни в жару, чтобы снизить нагрузку на сердце?

— В жару важно соблюдать гидробаланс и употреблять меньше соли, так как она задерживает жидкость в организме, а это также может привести к нагрузке на почки и сердце. Пейте больше воды, особенно в период активного пребывания на улице. Избегайте алкоголя и кофе. Ограничьте физическую активность в самые жаркие часы. Если занимаетесь спортом, делайте перерывы в тени. Носите легкую одежду светлых тонов. Используйте солнцезащитный крем и головные уборы. Питайтесь легкой пищей. Избегайте тяжелых блюд и переедания. Оставайтесь в прохладных местах. Принимайте прохладный душ.