Как создавалась концепция Сургутского кремля − рассказал архитектор и руководитель студии дизайна и архитектуры «FINT»

В честь 430-летия в Сургуте появился свой кремль. Памятный знак установили возле Мемориала Славы для обозначения места исторического основания города. О концепции Сургутского кремля − рассказал siapress.ruархитектор, руководитель студии дизайна и архитектуры «FINT» Никита Отришко.

− Приступим к самому главному − в чем все-таки состоит концепция Сургутского кремля? И что в итоге ждет сургутян к 430-летию города?

− Концепция «Сургутского кремля» заключается в создании уникального пешеходного маршрута, который сочетает в себе исторические и современные элементы, создавая атмосферу путешествия во времени. Основная идея − сделать прогулку не просто перемещением от одной точки к другой, а погружением в историю города, где каждый шаг открывает что-то новое о прошлом и настоящем Сургута.

К 430-летию города сургутян ожидает улучшенная городская среда с обновленной инфраструктурой, включая освещение, зеленые насаждения, зоны отдыха и активные объекты, такие как детские площадки и велопарковки. Мы стремимся создать маршрут, который будет интересен и комфортен как для жителей города, так и для туристов.

− И почему все-таки Сургутский кремль? Ведь в Сургуте не было кремля?

− Название было предложено кем-то еще до нашего появления в проекте, однако выбрано оно не случайно. В историческом контексте «кремль» обозначает центральную часть города, обычно окруженную стеной, где находятся важные административные, религиозные и оборонительные сооружения. В конце XVI века Сургут действительно представлял собой крепость с деревянными стенами и рвом, выполнявшую защитные и административные функции.

В XXI веке термин «Сургутский кремль» служит метафорой, подчеркивающей важность и значимость этого места в истории города. К тому же он привлекает внимание и вызывает интерес, что способствует популяризации исторического маршрута и самого города. Тот факт, что вы задали мне этот вопрос, подтверждает правильность выбранного названия.

Мы стремились создать не просто туристический маршрут, а пространство, которое будет отражать богатую историю и культурное наследие Сургута. В перспективе на маршруте появятся информационные стенды с QR-кодами, которые будут отсылать к виртуальной панораме сооружения. Сегодня подробная информация, а также макет Сургутского кремля, представлены в Сургутском краеведческом музее. Кстати, если вы посмотрите на его логотип, то сразу поймете, что взято за его основу.

− Как проходила работа с вашей стороны? Возникали ли сложности и с чем они связаны?

− Работа над проектом включала несколько этапов: анализ исходных данных, оценка состояния городской среды, разработка рекомендаций и проектирование архитектурных решений. Основные сложности были связаны с необходимостью интеграции маршрута в уже существующую городскую среду, что требовало учета как исторически значимых точек, так и современных построек. Также возникли трудности с состоянием некоторых участков маршрута, которые требовали значительных улучшений, таких как ремонт дорог, фасадов зданий и обеспечение безопасности. Мы использовали передовые методы анализа, включая нейросети и отслеживание взглядов, чтобы максимально точно определить потребности и предпочтения пользователей маршрута. Особенно важно отметить, что сотрудники музея с большим интересом и трепетом помогали нам проектировать маршрут, делясь своими знаниями и опытом.

− Памятный знак «Сургутский кремль» создавали в том числе с помощью студентов и преподавателей СурГПУ. Взаимодействовали ли вы с ними? И есть ли в проекте голос не только прошлого, но и будущего?

− Да, в рамках проекта мы активно сотрудничали со студентами и преподавателями СурГПУ. Их участие было неоценимым, они помогали в анализе данных и в разработке некоторых архитектурных решений. Проект «Сургутский кремль» не только отражает историю города, но и направлен в будущее. Мы старались интегрировать современные элементы и технологии, чтобы маршрут оставался актуальным и интересным для будущих поколений. Использование современных методов проектирования и технологий, таких как интерактивные инсталляции и аудиогиды, позволяет нам создать среду, которая будет говорить как о прошлом, так и о будущем Сургута.

− Вы сказали, что у вас есть авторская методика проектирования. Расскажите о ней подробнее.

− Наша авторская методика проектирования основана на принципах нейроархитектуры. Мы используем методы компьютерного зрения и нейросети для анализа того, на что люди обращают внимание при прохождении маршрута. В нашем проекте мы использовали айтрекер – специальное устройство, которое отслеживает движения глаз и фиксирует, куда именно смотрит человек при прохождении маршрута. Эти данные показали, что 80% времени испытуемый смотрит себе под ноги, а только 20% − на ключевые объекты среды. На основе этих данных мы предложили проектные решения, такие как добавление арт-объектов в мощение тротуаров, чтобы сделать прогулку более интересной и увлекательной.

− Расскажите немного о других проектах вашей компании. Реализовывали ли вы ранее подобные исторические концепции?

− Наше бюро имеет богатый опыт в разработке и реализации различных проектов, которые включают в себя как исторические, так и современные элементы. Мы работали над несколькими проектами, направленными на улучшение городской среды и интеграцию исторических объектов в современные пространства. Например, у нас есть проекты в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Алтай и Калининградской области. Благодаря нашей уникальной методике нейроархитектуры к нам обращаются за архитектурными решениями ключевые консалтинговые агентства России. Наши проекты всегда направлены на создание гармоничной и функциональной среды, которая учитывает как историческое наследие, так и современные потребности жителей и гостей города.

Нам повезло с администрацией Сургута, которая оказалась очень прогрессивной и приняла решение использовать методы нейроархитектуры в этом историческом проекте. Их поддержка и инновационный подход сыграли ключевую роль в успешной реализации наших идей. Мы уверены, что наше бюро сможет и дальше вносить значительный вклад в развитие городской среды, сочетая современные технологии и уважение к историческому наследию.