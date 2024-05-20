Эксперт рассказал о плюсах и минусах кредитов под залог имущества

За первый квартал этого года россияне взяли на 30% больше кредитов под залог имущества. По данным объединенного кредитного бюро, с января по март 2024 года банки выдали займы с обеспечением на сумму более 63 миллиардов рублей. О плюсах и минусах такой системы кредитования рассказала доктор экономических наук, заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Лариса Юзвович.

− С чем связан рост кредитов, выданных под залог имущества, и чем это может быть чревато для заемщиков?

− Рост потребительского кредитования под залог имущества − это признак адаптации банков к ужесточению регулирования со стороны Центрального банка Российской Федерации. Во-первых, банки должны применять повышенные риск-веса по кредитам, выданным заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Иными словами − для работы с более закредитованными клиентами банку приходится формировать больше капитала, дополнительно страховать свои риски на тот случай, если заемщик не справится со своей долговой нагрузкой.

Во-вторых, с прошлого года стали применяться прямые количественные ограничения на выдачу кредитов с определенными характеристиками — макропруденциальные лимиты. Это, например, потребительские кредиты сроком свыше пяти лет, кредиты заемщикам с ПДН выше 50% и выше 80%. Это направлено на ограничение выдачи необеспеченных кредитов и также является дополнительной гарантией банка на случай их невозврата. Поэтому для таких клиентов банки предлагают кредиты с обеспечением, в том числе под залог недвижимости.

− Какие преимущества и недостатки у такой системы кредитования, на ваш взгляд?

− К плюсам при кредитовании под залог можно отнести снижение процентной ставки по кредиту, более долгий срок погашения до 10 и даже более 10 лет и большие суммы, доступные для займа по сравнению с потребительским кредитом без залога. Залоговые кредиты позволяют гражданину получить более комфортный график платежей, а банку – сохранить клиента в рамках ограничений. Тем не менее, у такой системы кредитования есть и минусы. К ним относятся наличие расходов со стороны заемщика на страхование залогового имущества, длительность оформления сделки, вероятность потери заложенного имущества в случае возникновения проблем с погашением кредита.

− Может ли гражданин, имеющий единственное жилье, лишиться его, если возьмет такой кредит?

− Заемщик может лишиться единственного жилья, если оно в ипотеке — в таком случае не поможет даже прописка детей в этой квартире или отсутствие другой жилплощади. Но если речь о единственном жилье не в ипотеке, а просто в залоге, то должника не выселят на улицу — Конституционный суд сказал, что ему нужно обязательно предоставить взамен то, что пригодно для жилья. Самым надежным вариантом для заемщика тем временем остается своевременное погашение долгов или заключение договора с кредиторами, чтобы не доводить дело до суда и не терять заложенного имущества.