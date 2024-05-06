Как проходит ремонт пешеходного моста в парке «За Саймой»

В Сургуте стартовали ремонтные работы по улучшению пешеходного моста в парке «За Саймой». За 20 лет эксплуатации на объекте ухудшилось тротуарное покрытие. О том, как проходит ремонт, какое покрытие будет на объекте — рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко и представитель подрядной организации Денис Гильманов.

— Какой ремонт проводится на объекте?

Ирина Николаенко: Начнем с того, что объект называется «Пешеходный переход №2», но жители его называют «Зеленый мост», по цвету фонарей. Сейчас начались работы по ремонту покрытия моста. Мост был сдан в эксплуатацию в 2003 году. За 20 лет во время эксплуатации произошел ряд процессов, в связи с чем за последние годы стали наблюдаться множественные провалы, скопление дождевых талых вод, что затрудняет проход по мосту. Поэтому мы запланировали ремонтные работы. Здесь полностью будет снято покрытие с тротуарной плитки, укреплено основание, и выложено новое покрытие.

Внешне мост не изменится. Мы полностью сохраним его внешний облик, единственное — обновим покрытие и покрасим ограждения и опоры освещения.

— За какие сроки планируете завершить ремонт?

И.Н.: Контракт мы заключили 22 апреля. Погодные условия раньше не позволяли приступить к работам. Окончание работ запланировано на 30 июня.

— На момент ремонта мост будет перекрыт?

И.Н.: Нет, трафик по мосту будет сохранен. Да, возможно, где-то будет не совсем удобно, но частично по мосту передвигаться можно.

— Почему именно ваша компания занимается ремонтом?

Денис Гильманов: На рынке мы порядка пяти лет и занимаемся именно этой сферой благоустройства — замена тротуарной плитки и укладка новой тротуарной плитки. На данном объекте нам предстоит демонтировать старую тротуарную плитку, подготовить основание, и уложить новую тротуарную плитку. После снятия старой плитки будет понятно, в каком состоянии основание, сколько нужно будет нового основания, и как его готовить. Тротуарная плитка будет заказана в Тюмени на заводе «Поревит». В течение трех недель плитка будет в Сургуте, и мы начнем ее укладывать.

— Тротуарная плитка будет такого же типа, как ранее?

Д.Г.: Нет, она будет другая: более красивая, современной формы, точно такая же, как в парке «За Саймой» сейчас уложена.

— Могут ли возникнуть затруднения в ремонте из-за погоды?

Д.Г.: Затруднений на объекте никаких не будет. Сейчас главное демонтировать старую плитку и понять масштаб основания, в каком оно состоянии. В дальнейшем будем его утрамбовывать, засыпать щебнем, песком, укладывать геотекстиль. После утрамбовки и основания будем укладывать новую плитку. Гарантия по контракту — два года. Однозначно она будет и дольше держаться.

— Как идет взаимодействие с «Лесопарковым хозяйством»? Регулярно ли они проверяют вашу работу?

Д.Г.: В контракте прописано, что заказчик может в любое время прийти и проверить ход работы. Взаимоотношения у нас хорошие, мы вместе работаем уже несколько лет.

— Почему не рассматривался вариант уложить на объект плитку из перерабатываемого пластика?

Д.Г.: Во-первых, в техзадании прописано, какая плитка должна быть здесь. У нее есть сметная стоимость. Проложить другую плитку — нарушение техзадания.

Во-вторых, плитка из переработанного пластика не для наших условий — из-за мороза она потрескается. А та плитка, которая изготовлена из щебня, цемента и песка будет служить очень долго.