Интервью о готовности Сургута к прохождению весеннего половодья

В нескольких регионах России сложилась чрезвычайная ситуация в связи с сильнейшим паводком и высоким уровнем половодья. Главным источником возможной весенней стихии в Югре считается река Обь. В целях безопасности населения администрация Сургута с 1 апреля установила запрет выхода людей и выезда техники на лед. О рисках сильного паводка в городе и о многом другом ― рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачёв.

― Какие имеются риски выхода на лед в этот период?

― Весенний лед опасен тем, что он по своей структуре неоднороден, рыхлый и хрупкий. Соответственно это значительно снижает его прочность и несущую способность.

― Какие меры принимаются для недопущения людей на водные объекты?

― На сегодняшний день в районе Сургута на реке Обь, реке Черная и протоке Бардыковка уже образовались полыньи с открытой водой. В районе расположения полыней установлены информационные знаки «Опасно! Полынья!», а на берегу водоемов знаки «Переход (переезд) по льду запрещен!».

Для недопущения гибели людей на водных объектах в весенний период на постоянной основе проводится профилактическая работа, включающая в себя информирование населения через СМИ о существующих рисках и способах спасения.

Патрульными группами в составе представителей от Администрации города, спасательного центра, сотрудников полиции и ГИМС проводятся рейды по патрулированию водных объектов, в ходе которых с гражданами проводится разъяснительная работа, выдается памятка по безопасности на воде, а с 1 апреля граждане, находящиеся на льду, привлекаются к административной ответственности. Штраф составляет до 1 000 рублей.

Особенно важно в весенний период исключить нахождение детей на льду.

― Какие мероприятия проводятся в городе в преддверии весеннего паводка/половодья?

В марте постановлением Администрации города утвержден и реализуется план противопаводковых мероприятий в период весенне-летнего половодья, среди которых:

― ежедневный мониторинг уровня воды в реке Обь начиная с 1 апреля (на сегодня 102 сантиметра, динамика + 2 сантиметра);

― вывоз снега с придомовых территорий и улично-дорожной сети. Всего с начала зимнего сезона почти 2 900 000 кубических метров снега;

― подготовка имеющихся дренажных систем для отвода талых вод: ливневой канализации, водопропускных труб и канав;

― предпаводковый осмотр гидротехнических сооружений Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2;

― постоянный контроль за состоянием и работой напорных и водосбросных сооружений, в том числе ограждающих защитных дамб;

― проверка готовности сил и средств (280 человек и 115 единиц техники и плавсредств);

― подготовка пункта временного размещения пострадавшего населения (ПВР) вместимостью 200 человек, созданного на базе КСК «Геолог». Всего на территории города создано 20 ПВР общей вместимостью 3625 человек.

― Какой уровень воды предполагается этой весной?

― По предварительному прогнозу высшие уровни воды в реке Обь в районе Сургута ожидаются близкие к средним многолетним значениям (700 сантиметров) в пределах 640-710 сантиметров. Другими словами, уровень воды будет высоким, но критических значений не достигнет. При прогнозируемом уровне подтопления территории города не произойдет.

― Есть ли риск повторения уровня воды 2015 года?

― Согласно имеющегося на сегодняшний день прогноза риск повторения уровня воды 2015 года не рассматривается, но необходимо учитывать, что ситуация может измениться в течение апреля или мая в результате потепления, активного снеготаяния и выпадения осадков.

Кроме этого усугубляет ситуацию тот факт, что в этом году высота снежного покрова на 15-20% превышает средние значения.

Также нельзя исключать увеличение сброса воды с Новосибирского водохранилища, что, в свою очередь, повлияет на повышение уровня воды в реке Обь.

― Какие прогнозы по дате вскрытия реки?

― Ориентировочный срок ледохода на Оби вблизи Сургута 30 апреля, это примерно на неделю раньше средних многолетних значений.

― Какая работа будет проводиться, или уже проводится с гражданами, проживающими в «зоне риска»?

― Информирование жителей города о складывающейся паводковой обстановке и действиям при угрозе подтопления будет осуществляться через СМИ, в том числе путем подворового обхода жилых строений, попадающих в зону подтопления.