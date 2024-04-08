Интервью с художницей Дарьей Кириченко о цветочной живописи

Накануне, 7 апреля, В Галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте состоялось открытие выставки живописи «Размышления в тишине». Творчество Дарьи Кириченко — это портреты цветов, прекрасное слияние света, тени, цвета, фигур. Выставка несет за собой умиротворяющую атмосферу, в которой приятно подумать о чем-то своем. О себе и своих работах Дарья рассказала корреспонденту siapress.ru.

— Расскажите, о себе и о выставке.

— Я художник в третьем поколении. Первопроходцем у нас был дедушка. Он сначала закончил среднее художественное образование, потом учился в Луганском художественном училище и Киевской академии. Папа пошел по его стопам: учился в Луганске, но дедушка учился в реалистической манере — он художник живописец, а папа учился на оформительском, после поступил в Санкт-Петербурге в «Муху» («Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица» − прим. ред.) на «Интерьер». Я каким-то образом соединила и дедушкин и папин подход: в Донецке закончила художественное училище по классу живописи, а в «Мухе» тоже «Интерьер».

Мой стиль объединяет реалистический подход и некоторые моменты проектной графики. К своим работам я подхожу как к искусству в интерьере. Создавать интерьер мне в принципе интересно, но мне хочется быть свободной в его создании. Я работаю в своей мастерской в Петербурге и создаю работы, которые, мне кажется, должны иметь место в современном интерьере.

— Как часто появляется «лицо» в вашем творчестве? Что означает картина, на которой вы изображены?

— Во время учебы я очень любила портрет, но мне нужна какая-то тема, чтобы ее развивать, рассказывать. Мне важно, чтобы история получилась содержательная. Что касается творчества, я рисую цветы не только потому, что люблю их. В этой картине история про какой-то взгляд на фрагмент. Весь смысл моего творчества — это сосредоточение внимания на чем-то малом. Продолжение темы того, что в капле есть весь мир, что что-то очень маленькое может при длительном рассмотрении раскрыть какую-то свою новую глубину. Поэтому эту тему я сейчас развиваю. Я люблю портрет, но я еще не нащупала портрет свой.

У нас год назад в союзе была выставка, и секция графики решила предоставить автопортреты. При существующем заказе я сделала свой автопортрет, но в своем стиле.

— У вас на каждой картине довольно характерные названия. Это тоже своеобразный акт творчества?

— В названиях я немного хочу переключить внимание с того, что это не просто ботаника, не просто красивые цветы. В каждую композицию я вкладываю смысл. Перед началом работы, я двигаю цветы, меняю цвет драпировок, и когда композиция состоялась, тогда начинается процесс рисования. Название картин рождается по-разному: иногда внезапно, как только поставила работу, иногда в конце или в процессе. Бывает, что я пишу несколько вариантов названий, и, к завершению работы, выбираю подходящий.

За счет вот такого моего длительного подхода, работа над картиной занимает месяц. Никто обычно не делает такой яркости или темноты акварели, а мне это все нравится — немного, с профессиональной точки зрения, ломать подход к технике и находить что-то свое.

— В этой выставке есть какая-то особенная картина, которую вы хотели бы выделить?

— Так получилось, что у меня параллельно в Петербурге оформляется выставка, и, когда поступило предложение о выставке в Сургуте, я собрала имеющиеся в мастерской на данный момент работы. На этой выставке есть самая первая моя работа.

Все десять лет учебы я не могла назвать себя художником, во-первых, потому что родство с серьезными художниками уже возлагает такую ответственность, что должен быть какой-то уровень. Если я ниже этого определенного уровня, значит я еще не могу считать себя художником. На протяжении тех десяти лет учебы я боролась с вопросом: «Как стать художником?». Потом оказалось, что, как ни странно, встреча с материалом, с бумагой, послужило началом. С этого момента я знала, что я точно художник.

В углу выставочного зала расположилась первая картина художницы.

Технически первая работа меня абсолютно не устраивает, если говорить серьезно, я бы ее не хотела показывать. Но я ее намеренно отправила, чтобы показать, с чего все началось.

— Жить в творческой среде сложно или, наоборот, весело?

— Я могу сказать, что мне очень повезло в жизни, родственники все отличные: мама инженер, но она всегда писала стихи, а дедушка, папа, дядя —художники. Мне повезло с тем, что я родилась и органична была в этом месте. В детстве, когда я впервые взяла в руки кисточку, папа это заметил, обрадовался. У меня все шло, как по маслу — мне нравилось в художественной школе, в училище. Свой путь ты всегда пробиваешь сам. Для меня очень важно, чтобы все время было какое-то развитие, что-то новое. Сейчас у нас отличные отношения с папой, они вышли за рамки «папа и дочь», мы больше, как коллеги.

— Вы верите в предназначение?

— Да, верю, я абсолютно убеждена, что каждый приходит в этот мир с какой-то своей историей. В своем случае я это точно чувствую.

— Пользуетесь ли вы какими-то цифровыми методами творчества?

— Мне это не близко. Я даже страдала, пока нужно было взаимодействовать с компьютером. Для меня взаимодействие с ним было мучительно, я постаралась избежать этого.

По поводу цифровизации, хорошо то, что сейчас есть хорошие способы печати, можно репродукции качественные делать, каталоги с хорошей цветопередачей.

Что вы посоветуете современному художнику, чтобы он почувствовал себя художником?

— Мне кажется, нужно быть очень честным с собой. Какой-то базовый экскурс в мировую историю, культуру — он необходим, просто чтобы не думать, что твоя идея какая-то уникальная. Потому что в истории человечества и искусства уже так много всего есть.

Посоветую еще искренне двигаться по своему пути. Конечно, нужно двигать то, что у тебя действительно двигается. Просто иногда бывает, за что-то берешься, но как будто об стенку бьешься, никакого результата нет.

Помимо этого, нужно быть жестоким и честным к себе, и понимать, что у тебя может быть любое мнение относительно творчества других людей, и у других людей может быть абсолютно любое мнение по поводу твоего творчества. Нужно относиться к этому спокойно. То, что ты делаешь, может кому-то не нравиться, а кому-то, наоборот, откликнется.