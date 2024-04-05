Заведующая инфекционным отделением — о том, что из себя представляет менингит

В некоторых районах России за последнее время были зафиксированы случаи смерти от менингита. Болезнь поражает в первую очередь детей, тем не менее каждый человек должен иметь преставление о симптомах и опасности этой болезни. О том, какие симптомы имеет менингит, каким он бывает и насколько он опасен — рассказала заведующая инфекционным отделением БУ «Сургутской окружной клинической больницы» Ольга Козловская.
— Каковы симптомы менингита? Как его отличить от ОРВИ?
— В диабазе менингита есть общемозговые симптомы, плюс и менингеальные симптомы, и очаговая неврологическая симптоматика. Общемозговые симптомы, на что стоит обратить внимание, это:
— тошнота,
— рвота, не приносящая облегчения,
— интенсивная головная боль,
— повышение температуры до 38,5 и выше, в зависимости от идеологии менингита.
Менингиты бывают вирусные и бактериальные. Менингеальные и очаговые симптомы оценивает врач специалист: инфекционист или врач-невролог.
Менингиты, как правило, могут регистрироваться круглогодично. Например, энтеровирусные менингиты относятся к сезонным заболеваниям. Часто встречается весной, летом и осенью. Менингит менингококковый с идеологией бактериальной или пневмококковой может регистрироваться в течении всего года.
На данный момент сказать, что идет рост менингита мы не можем, потому что больше ожидают подъем заболеваемости к осени.
— Как возникает менингит?
— Вирусный и бактериальный менингит передается воздушно-капельным путем, при контакте с больным человеком и воздушно-полевым путем — аэрозольный путь передачи.
— Как лечат менингит?
— Как правило, люди начинают лечиться как респираторной инфекцией, а далее специалисты, когда устанавливают диагноз менингита, назначают пациенту противовирусную терапию, либо антибактериальную, либо противоотечную.
— Насколько опасен менингит? Правда ли, что он может привести к инвалидности?
— Менингит, конечно, серьезное заболевание, которое характеризуется церебральной недостаточностью. Он не проходит быстро. Средний срок лечения менингита — 21 день. Есть последствия в виде резидуальных явлений и остаточной неврологической симптоматики. Они могут проходить в течении года, а иногда даже двух. К инвалидности менингит может привести, особенно если менингит при клещевом энцефалите — это серьезное заболевание.
— Как известно, вакцинация от менингита не включена в плановую вакцинацию. Насколько важно ее включить в Национальный календарь профилактических прививок?
— Включить в Национальный календарь много вакцин собираются, но это очень долговременный процесс. По эпидемиологическим показаниям лучше иметь вакцинацию от менингококковой инфекции, а от клещевого энцефалита обязательно. Вот сейчас нужно уже проходить вакцинацию от клещевого энцефалита, до наступления эпидемического сезона. Это хотя бы поможет предотвратить страшное заболевание, особенно менингококковую инфекцию.
— Какие примерно сроки включения вакцинации в календарь?
— По поводу менингококковой инфекции: призывникам в Санкт-Петербурге процесс включения вакцины в календарь растянулся на 15 лет. И только через 15 лет в Санкт-Петербурге смогли включить по эпидемическим показаниям призывникам вакцинацию от менингококковой инфекции. То есть это очень долгие бюрократические процессы, а так вакцинация есть по эпидемическим показаниям и по желанию населения. Население желает вакцинироваться и предотвратить заболевание? Пожалуйста, вакцина есть! В обязательном календаре вакцины от менингококковой инфекции, и от клещевого энцефалита нет.