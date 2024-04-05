Заведующая инфекционным отделением — о том, что из себя представляет менингит

В некоторых районах России за последнее время были зафиксированы случаи смерти от менингита. Болезнь поражает в первую очередь детей, тем не менее каждый человек должен иметь преставление о симптомах и опасности этой болезни. О том, какие симптомы имеет менингит, каким он бывает и насколько он опасен — рассказала заведующая инфекционным отделением БУ «Сургутской окружной клинической больницы» Ольга Козловская.

— Каковы симптомы менингита? Как его отличить от ОРВИ?

— В диабазе менингита есть общемозговые симптомы, плюс и менингеальные симптомы, и очаговая неврологическая симптоматика. Общемозговые симптомы, на что стоит обратить внимание, это:

— тошнота,

— рвота, не приносящая облегчения,

— интенсивная головная боль,

— повышение температуры до 38,5 и выше, в зависимости от идеологии менингита.

Менингиты бывают вирусные и бактериальные. Менингеальные и очаговые симптомы оценивает врач специалист: инфекционист или врач-невролог.

Менингиты, как правило, могут регистрироваться круглогодично. Например, энтеровирусные менингиты относятся к сезонным заболеваниям. Часто встречается весной, летом и осенью. Менингит менингококковый с идеологией бактериальной или пневмококковой может регистрироваться в течении всего года.

На данный момент сказать, что идет рост менингита мы не можем, потому что больше ожидают подъем заболеваемости к осени.

— Как возникает менингит?

— Вирусный и бактериальный менингит передается воздушно-капельным путем, при контакте с больным человеком и воздушно-полевым путем — аэрозольный путь передачи.

— Как лечат менингит?

— Как правило, люди начинают лечиться как респираторной инфекцией, а далее специалисты, когда устанавливают диагноз менингита, назначают пациенту противовирусную терапию, либо антибактериальную, либо противоотечную.

— Насколько опасен менингит? Правда ли, что он может привести к инвалидности?

— Менингит, конечно, серьезное заболевание, которое характеризуется церебральной недостаточностью. Он не проходит быстро. Средний срок лечения менингита — 21 день. Есть последствия в виде резидуальных явлений и остаточной неврологической симптоматики. Они могут проходить в течении года, а иногда даже двух. К инвалидности менингит может привести, особенно если менингит при клещевом энцефалите — это серьезное заболевание.

— Как известно, вакцинация от менингита не включена в плановую вакцинацию. Насколько важно ее включить в Национальный календарь профилактических прививок?

— Включить в Национальный календарь много вакцин собираются, но это очень долговременный процесс. По эпидемиологическим показаниям лучше иметь вакцинацию от менингококковой инфекции, а от клещевого энцефалита обязательно. Вот сейчас нужно уже проходить вакцинацию от клещевого энцефалита, до наступления эпидемического сезона. Это хотя бы поможет предотвратить страшное заболевание, особенно менингококковую инфекцию.

— Какие примерно сроки включения вакцинации в календарь?

— По поводу менингококковой инфекции: призывникам в Санкт-Петербурге процесс включения вакцины в календарь растянулся на 15 лет. И только через 15 лет в Санкт-Петербурге смогли включить по эпидемическим показаниям призывникам вакцинацию от менингококковой инфекции. То есть это очень долгие бюрократические процессы, а так вакцинация есть по эпидемическим показаниям и по желанию населения. Население желает вакцинироваться и предотвратить заболевание? Пожалуйста, вакцина есть! В обязательном календаре вакцины от менингококковой инфекции, и от клещевого энцефалита нет.