Интервью о том, как в Сургуте проходит ямочный ремонт дорог

В Сургуте начался ремонт ям на дорогах. Бригады работают уже несколько дней и днем, и ночью. Первые результаты можно заметить на Набережном проспекте. О том, как проходит работа по ликвидации ям на дорогах города — рассказали заместитель директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев и главный инженер СГМУП «ДорРемТех» Ильмир Ахтямов.

— Какие методы ямочного ремонта используются?

Василий Голев: Самый первый метод устранения дефектов — это литыми смесями. Такой метод используют до -10, -12 градусов, так как температура самой смеси превышает 220 градусов и обеспечивает достаточную прочность до пяти - семи лет. Следующим будет струйно-инъекционный метод ремонта и горячими смесями, когда температура воздуха прогреется до +10, +15 градусов.

—В этом году вы не слишком рано начали проводить ремонтные работы?

В.Г.: Мы всегда выходим примерно в апреле. В прошлом году выходили в конце марта, именно методом литого асфальтобетона. В начале мая мы выходим струйно-инъекционным методом, который применяется только при положительной температуре воздуха.

— Как определяются участки, где будет происходить ремонт?

В.Г.: Еженедельно комиссия, состоящая из дорожно-транспортной дирекции, департамента городского хозяйства и подрядчика, проезжает и осматривает дороги. По результатам их объезда определяются первоочередные участки, где требуется ямочный ремонт. В соответствии с нормативной документацией, если яма глубже пяти и шире 40 сантиметров — ее нужно латать.

В настоящий момент заключен муниципальный контракт, в рамках которого предусмотрены работы по устранению дефектов на дорогах литым асфальтобетоном на площади 1 570 квадратных метров. В дальнейшем мэрия подпишет еще два договора на работы по ремонту ям на 15 тысячах квадратных метров. Отдельно дорожники будут ликвидировать поперечные и продольные трещины.

— Сами местные жители могут сообщить о ямах на дороге?

В.Г.: Конечно. У нас есть платформа обратной связи, куда любой гражданин, не обязательно житель Сургута, может обратиться и сказать свое мнение и предложение.

— Можно ли сказать, что к концу сезона дыр на дорогах не будет?

В.Г.: Дыр не будет, их и сейчас нет. У нас есть дефекты покрытия, которые будут минимизированы. Дефекты покрытия возникают не раз в год, а в течении всего периода. Все, которые мы выявим — обязательно устраним.

— Расскажите немного о технологии литого асфальтобетона.

Ильмир Ахтямов: Сургут один из первых освоил такую технологию, как литый асфальтобетон, которой мы выполняем работы больше 20 лет. Она, наверное, единственная технология для ремонта именно в данное время, при минусовых температурах и плохой погоде.

— В чем особенность такой смеси?

И.А.: Температура смеси достигает 220 градусов, из-за этого ее не надо уплотнять. Мы просто ее укладываем и разравниваем. В составе смеси щебень и повышенное содержание битума, за счет чего она воду не пропускает. Именно поэтому такой ямочный ремонт самый эффективный. За 20 лет работы не одна яма еще не вылетела. Вокруг может идти разрушение, а квадрат, залитый этой смесью, будет стоять.

— Как подготавливают смесь для литья ям?

И.А.: На базе все загружается, бригада готовит смесь, машина греет. По достижению рабочей температуры, когда смесь можно укладывать, бригада выезжает на место ремонта. Но перед этим другая бригада приезжает, окантовывает ямы, то есть подготавливают место для залива смеси. Перед тем, как залить яму, ее сушат. Понятно, что всю воду из ямы не высушить, но за счет высокой температуры смеси, остаток влаги в яме просто испаряется.

— В какие сроки «ДорРемТех» планирует отремонтировать ямочные дороги?

И.А.: Литым асфальтобетон планируется отремонтировать дороги на участках общей площадью около 1 500 тысячи квадратных метров. Мы оборудовали машину, 2 апреля уже начали заливать. На сегодняшний день уже около 90 квадратных метров залито. У нас работает две бригады в ночь, и две бригады в день. До конца апреля планируем всю работу выполнить.